Berbicara tak lama setelah kekecewaan itu, Haaland tak menyembunyikan rasa frustrasinya. Ia yakin seluruh skuad perlu menyalurkan "kemarahan" mereka saat ini menjadi semangat baru untuk kembali bersaing di papan atas musim depan, sekaligus menegaskan bahwa posisi kedua tak pernah cukup bagi klub sekelas City.

“Pada akhirnya, setiap pertandingan di Liga Premier itu sulit. Kami sudah berusaha. Itu tidak cukup,” kata Haaland kepada City Studios. “Seluruh klub harus menggunakan ini sebagai motivasi sekarang. Kita harus marah, kita harus merasakan api di dalam perut kita karena ini belum cukup. Sudah dua tahun berlalu, rasanya seperti selamanya. Kami akan melakukan segala yang kami bisa, semua yang akan berada di sini musim depan, untuk memenangkan liga.”