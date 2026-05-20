Waspadalah, Liga Premier! Erling Haaland yang 'marah' melontarkan pesan perebutan gelar kepada para pesaingnya setelah melihat Man City kalah dari Arsenal pada musim 2025-26
Perjuangan City berakhir di Bournemouth
Perjuangan Manchester City untuk merebut gelar Liga Premier akhirnya berakhir pada malam yang menegangkan di Vitality Stadium. Hasil imbang 1-1 melawan Bournemouth sudah cukup untuk secara matematis memastikan gelar juara jatuh ke tangan The Gunners, dengan satu pertandingan tersisa di musim 2025-26.
Meskipun Haaland mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir yang membangkitkan harapan akan kebangkitan dramatis, tim asuhan Pep Guardiola tak mampu mencetak gol kemenangan yang dibutuhkan untuk mempertahankan persaingan. Hasil ini membuat City finis sebagai runner-up, sebuah perasaan yang Haaland tekankan kepada rekan-rekannya agar tak pernah dilupakan.
Haaland menuntut semangat juang yang membara
Berbicara tak lama setelah kekecewaan itu, Haaland tak menyembunyikan rasa frustrasinya. Ia yakin seluruh skuad perlu menyalurkan "kemarahan" mereka saat ini menjadi semangat baru untuk kembali bersaing di papan atas musim depan, sekaligus menegaskan bahwa posisi kedua tak pernah cukup bagi klub sekelas City.
“Pada akhirnya, setiap pertandingan di Liga Premier itu sulit. Kami sudah berusaha. Itu tidak cukup,” kata Haaland kepada City Studios. “Seluruh klub harus menggunakan ini sebagai motivasi sekarang. Kita harus marah, kita harus merasakan api di dalam perut kita karena ini belum cukup. Sudah dua tahun berlalu, rasanya seperti selamanya. Kami akan melakukan segala yang kami bisa, semua yang akan berada di sini musim depan, untuk memenangkan liga.”
Rasa kecewa pasca final Piala FA
Haaland juga mengakui bahwa City mengalami penurunan performa saat menghadapi Bournemouth setelah kemenangan mereka atas Chelsea di final Piala FA akhir pekan lalu. "Tidak pernah mudah bertanding di sini, terutama setelah final melawan tim yang sangat kuat," tambah pemain internasional Norwegia itu. "Final selalu lebih emosional, selalu lebih sulit karena Anda secara otomatis memberikan segalanya. Jadwalnya sangat padat. Tidak ada alasan. Tapi tidak mudah datang ke Bournemouth setelah bermain di Wembley pada final Piala FA."
Haaland menyimpulkan musim City, yang juga mencakup kesuksesan di Carabao Cup: "Semuanya relatif; musim ini lebih baik daripada musim lalu. Saya merasa kami masih bisa berusaha sedikit lebih keras di liga, tapi sekarang sudah berakhir. Kami memenangkan dua trofi, yang penting, tapi kami juga menginginkan gelar Premier (League)."
Haaland berpeluang meraih Sepatu Emas lagi
Meskipun Man City gagal menjuarai Liga Premier, Haaland masih memiliki peluang untuk meraih penghargaan individu. Dengan 27 gol musim ini, ia berada di posisi terdepan untuk mengamankan Sepatu Emas Liga Premier ketiganya dalam empat tahun. Pesaing terdekat Haaland adalah Igor Thiago. Penyerang Brentford ini saat ini berada di peringkat kedua dengan 22 gol, termasuk delapan gol dari titik penalti. Dengan satu pertandingan tersisa, sangat kecil kemungkinannya Thiago bisa mengejar Haaland.