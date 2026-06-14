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USMNT Winners and Losers GFXGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

"Waspadalah, cabang olahraga lainnya" - Timnas AS berhasil memaksimalkan penampilan perdana mereka di Piala Dunia, dan sepak bola di Amerika mungkin tak akan pernah sama lagi

Analysis
USA
FEATURES
USA vs Paraguay
Paraguay
World Cup

Timnas AS memiliki satu kesempatan untuk menunjukkan kepada negara ini—dan dunia—seperti apa sepak bola di Amerika saat ini dan apa yang bisa dicapainya di masa depan. Mereka berhasil memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

Inilah perasaan-perasaan yang mengubah segalanya. Lagu kebangsaan dinyanyikan begitu nyaring hingga terdengar hingga bermil-mil jauhnya. Gerakan-gerakan teknis dilakukan dengan begitu berani hingga semua orang hanya bisa tertawa. Gol-gol pun—begitu banyak—masing-masing semakin meriah dari yang sebelumnya, setiap perayaan semakin meriah dari yang sebelumnya.

Dribel Christian Pulisic. Umpan balik Folarin Balogun. Tendangan trivela Gio Reyna. Ketenangan Chris Richards, keberanian Sergino Dest, bakat Malik Tillman. Mauricio Pochettino, seolah-olah terpesona oleh semuanya, berlari ke lapangan seperti pemain aktif, bukan mantan pemain, begitu ingin merayakan bersama semua orang.

Kericuhan di kerumunan. Bir dilemparkan di ruang tamu. Orang tua memeluk anak-anak mereka sambil mencoba menjelaskan betapa lama mereka menanti momen ini. Inilah momen-momen itu, dan seperti yang akan dikatakan Pochettino, “Inilah sepak bola!” Inilah yang membuatnya begitu istimewa. Dan pada Jumat malam, di momen paling penting dalam sejarah sepak bola Amerika, seluruh negeri merasakannya dengan begitu mendalam.

Itulah warisan abadi dari kemenangan 4-1 Tim Nasional Pria AS atas Paraguay, sebuah pertandingan yang jauh lebih dari sekadar pertandingan; itu adalah momen. Itu disaksikan oleh penonton rekor, dengan hampir 16 juta orang menonton, momen yang memungkinkan banyak orang merasakan sesuatu tentang sepak bola Amerika untuk pertama kalinya. Mungkin suatu saat, bertahun-tahun kemudian, kita semua akan menoleh ke belakang dan melihat malam di Los Angeles itu sebagai awal era baru, malam di mana segalanya berubah dan orang-orang mulai menatap ke depan dan berhenti menoleh ke belakang.

Selama bergenerasi, para penggemar USMNT mempertahankan keyakinan. Akan ada hari, suatu saat nanti, ketika AS dapat masuk ke Piala Dunia dan bermain. Bukan hanya menang, bukan hanya lolos dengan susah payah—tetapi benar-benar bermain. Memukau, menghibur, mendominasi. Suatu saat, para penggemar itu berharap, ketangguhan tradisional akan dipadukan dengan bakat murni. Betapa istimewanya itu?

Generasi-generasi itu telah meletakkan fondasinya. Mereka hadir, mendukung, dan bekerja untuk memajukan permainan ini. Selama ini, mereka berharap dan percaya bahwa hal itu bisa terjadi. Setelah Jumat ini, generasi baru tidak perlu lagi berharap dan percaya; mereka akan tahu bahwa itu mungkin karena mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Penampilannya

    Menjelang Piala Dunia musim panas ini, timnas AS telah memainkan total 37 pertandingan di turnamen terbesar di dunia. Mereka hanya memenangkan sembilan di antaranya. Hanya enam dari sembilan kemenangan itu yang diraih dalam 76 tahun terakhir. Hanya satu yang diraih dengan selisih gol lebih dari satu.

    Semua itu menunjukkan bahwa ini bukanlah perasaan yang biasa. Pertandingan USMNT tidak pernah seperti pesta; melainkan ujian kemauan. Para pemain di kandang berjuang, menderita, dan pada akhirnya, bertahan. Para penggemar merasa tegang setiap kali bola disentuh dan merasakan setiap momen, karena tahu bahwa semuanya bisa berubah dalam sekejap.

    Tidak ada yang bisa mengubah apa yang terjadi melawan Paraguay. Itu adalah pertandingan yang matang. Itu direncanakan dengan baik dan dieksekusi dengan sempurna. Dari peluit pembuka hingga saat Reyna melengkungkan gol yang menentukan warisan itu ke gawang dengan tendangan terakhir pertandingan, pertandingan itu adalah perayaan, sesuatu yang belum pernah dilihat sepak bola Amerika sebelumnya.

    Gol Reyna mungkin yang paling menggambarkan hal itu: 70 detik, 26 umpan, dan penyelesaian yang memukau setara dengan apa pun yang akan Anda lihat musim panas ini. Gol itu membuat penggemar asing bersorak di media sosial saat mereka menyatakan bahwa Yanks akhirnya tiba. Itu juga gol yang membuat penggemar Amerika terharu karena datang dengan cara dan dalam pertandingan yang tak pernah terasa mungkin.

    Di sela-sela itu, ada banyak momen menarik. Pulisic menggiring bola melewati dua bek untuk menciptakan gol pembuka, yang sayangnya menjadi gol bunuh diri. Tillman, Weston McKennie, dan Tyler Adams menguasai lini tengah. Balogun mencetak dua gol, dengan gol keduanya menunjukkan bahwa USMNT mungkin memiliki penyerang nomor 9 kelas dunia di lini depan. Sungguh, bahkan ada momen ketika bola melambung ke arah Sebastian Berhalter dari jarak 40 yard dan penonton menuntutnya untuk menendang. Dia meleset dan semua orang tersenyum, begitu tingginya tingkat stres di ruangan itu pada saat itu.

    "Kami hanya ingin keluar dan merasakan seperti saat kami bermain sepak bola santai," kata McKennie. "Kerja keras dan segala yang kami lakukan adalah apa yang kami lakukan sebelumnya. Segala yang kami lakukan untuk mencapai momen ini, itu adalah kerja keras dan pengorbanan. Itu adalah waktu yang kami habiskan. Sekarang, ini tentang keluar dan hanya bersenang-senang."

    Itu adalah malam yang menyenangkan bagi para pemain, yang menghabiskan sebagian besar malam itu menari melewati setiap tantangan yang dilontarkan Paraguay kepada mereka. Mungkin itu bahkan lebih menyenangkan bagi penonton, yang kemungkinan besar akan mengatakan bahwa apa pun yang mereka bayar untuk masuk sangat sepadan.

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suasana

    Semuanya dimulai sejak dini. Beberapa jam sebelum pertandingan dimulai, kerumunan suporter yang mengenakan warna merah, putih, dan biru berbaris memasuki stadion yang namanya untuk sementara diubah oleh FIFA dari SoFi Stadium menjadi Los Angeles. Mereka berbaris sambil membawa suar asap merah. Mereka berbaris sambil membawa spanduk bertuliskan nama Pulisic. Mereka berbaris melewati polisi yang menunggang kuda, pedagang kaki lima, dan sekelompok kecil suporter Paraguay. Mereka mengenakan kostum George Washington, helm berbentuk elang, serta jersey para bintang favorit mereka.

    Menurut Adams, yang paling menonjol adalah jersey-jersey itu. Pada Piala Dunia terakhir, para anggota USMNT merasa bahwa mereka tidak terwakili dalam jersey-jersey itu dan, pada akhirnya, mereka merasa Amerika juga tidak terwakili. Kali ini, mereka mendesainnya sendiri, dengan fokus pada satu momen: momen ini.

    "Stadion itu benar-benar penuh dengan jersey-jersey itu," kata Adams. "Kami merancang jersey-jersey itu bersama Nike agar saat melihat ke tribun, kami bisa berkata, 'Itu kami'. Rasanya seperti itu memang kami."

    Hubungan antara pemain dan penggemar terasa nyata. Lagu kebangsaan dinyanyikan dengan lantang oleh lebih dari 70.000 penonton yang hadir, banyak di antaranya adalah penggemar USMNT. Para pemain terlihat emosional saat berdiri di samping teman-teman lama mereka dan melihat sekeliling. Beberapa di antaranya berhasil bertatapan mata dengan orang-orang terkasih, meskipun Balogun mengakui bahwa hal itu sulit. Ada terlalu banyak garis merah dan putih untuk dipilah-pilah oleh mata, bahkan jika Anda tahu, secara kasar, di mana keluarga itu duduk.

    Keluarga, teman, penggemar, dan semua orang di antaranya memiliki banyak hal untuk dirayakan, itulah mengapa Jumat menjadi perayaan sepak bola Amerika. Di stadion, acara berakhir dengan sebuah lingkaran, yang melibatkan seluruh tim USMNT, pemain, dan staf. Di tengah lingkaran itu ada Mark McKenzie, yang memimpin USMNT dalam momen refleksi setelah apa yang baru saja terjadi.

    Namun, di rumah-rumah, malam itu tidak berakhir saat siaran berakhir; pesta berlanjut hingga larut malam dan televisi tetap menyala selama mungkin.

  • Soccer Fans Gather To Watch The United States' First World Cup Match AgainsGetty Images News

    Para penonton di rumah

    Bagi banyak orang, kenangan pertama tentang Piala Dunia bermula di rumah. Itu wajar saja. Pertemuan pertama dengan turnamen-turnamen ini sering kali terjadi melalui layar televisi, dan baru setelah itu perjalanan sepak bola seorang penonton benar-benar dimulai.

    Banyak dari perjalanan tersebut dimulai pada Jumat malam.

    Pada hari Sabtu, FOX mengumumkan bahwa 15.986.000 penonton menyaksikan siaran berbahasa Inggris mereka untuk pertandingan pembuka Piala Dunia USMNT. Angka tersebut naik 106 persen dibandingkan pertandingan pembuka mereka sebelumnya pada 2022 melawan Wales. Jumlah penonton mencapai puncaknya dengan hampir 19.000.000 penonton di menit-menit terakhir pertandingan, yang berarti banyak orang yang menyaksikan tepat pada waktunya untuk melihat gol penutup Reyna.

    Sementara itu, Telemundo menambah 8,9 juta penonton di seluruh saluran mereka dan di layanan streaming Peacock. Jika dijumlahkan, hampir 25 juta orang menonton dari rumah.

    Ada hal-hal tertentu yang tidak dapat diungkapkan oleh angka-angka tersebut. Berapa banyak yang menonton untuk pertama kalinya? Berapa banyak pemain yang akan masuk tim Piala Dunia 2042, 2046, atau 2050 yang memulai petualangan sepak bolanya melalui pertandingan ini? Berapa banyak orang yang menonton, menyukai apa yang mereka lihat, dan akan kembali lagi minggu depan untuk pertandingan melawan Australia?

    Para pemain bermain dengan pertanyaan-pertanyaan itu di benak mereka. Pada akhirnya, mereka melakukan apa yang mereka bisa untuk meyakinkan dunia agar tetap bersama mereka.

    "Saya harap mereka terpesona oleh apa yang kami lakukan hari ini," kata McKennie. "Saya pikir, orang Amerika, mereka menginginkan sesuatu yang menarik, dan mereka ingin melihat aksi serta sesuatu yang istimewa. Saya pikir mencetak empat gol dan adanya lima gol secara keseluruhan dalam pertandingan hari ini, itu adalah sesuatu yang bisa memikat mereka, serta melihat kegembiraan yang kami miliki dan kebersamaan yang kami tunjukkan di lapangan."

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apa yang akan terjadi selanjutnya

    Pada akhirnya, ini hanyalah awal dari Piala Dunia ini. Jadi, meskipun ini mungkin merupakan awal dari sesuatu yang lebih besar, segalanya harus terus berjalan. Jumat lalu hanyalah permulaan, bukan akhir, bukan hasil akhir.

    Para pemain USMNT menegaskan hal itu pada Jumat malam. Tentu saja akan ada perayaan dan momen-momen refleksi singkat, tetapi tak lama setelah itu, mereka kembali bekerja. Balogun akan menonton Netflix. Adams akan menikmati kemenangan New York Knicks di Final NBA sebentar sebelum kembali bekerja. Tim akan menghabiskan waktu bersama keluarga, menata diri kembali, dan kemudian menatap Australia, yang merebut hati negaranya sendiri dengan kemenangan 2-0 atas Turki untuk memulai perjalanan turnamen mereka.

    Pertunjukan terus berlanjut, namun tak bisa dipungkiri betapa gemilangnya awal pertunjukan tersebut. Anda hanya punya satu kesempatan untuk membuat kesan pertama, dan USMNT berhasil melakukannya dengan gemilang.

    “Sekarang,” kata Pochettino kepada FOX, “[orang-orang] menyadari bahwa sepak bola di Amerika ini sangat besar. Ini besar. Hati-hati, olahraga lain.”

    Itu, pada akhirnya, akan menjadi warisan abadi dari kemenangan atas Paraguay, sebuah pertandingan yang mungkin akan dikenang sebagai pertandingan paling penting dalam sejarah USMNT. Dengan melihat ke belakang, pertandingan itu juga bisa menjadi pemicu, yang berhasil memenangkan hati negara yang selama ini dianggap tak bisa dimenangkan, dan yang menunjukkan kepada generasi berikutnya para penggemar apa artinya percaya.

    Tentu saja, ini baru permulaan. Tentu saja, masih ada sisa pertandingan Piala Dunia yang harus dimainkan. Dan, tentu saja, ujian akan semakin berat mulai saat ini, karena itulah yang selalu terjadi di Piala Dunia. Namun, kenyataannya adalah lebih banyak orang akan ikut serta dalam perjalanan menghadapi ujian-ujian tersebut, dan alasannya adalah karena mereka terpesona oleh apa yang mereka lihat pada Jumat malam.

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