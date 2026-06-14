"Waspadalah, cabang olahraga lainnya" - Timnas AS berhasil memaksimalkan penampilan perdana mereka di Piala Dunia, dan sepak bola di Amerika mungkin tak akan pernah sama lagi

Inilah perasaan-perasaan yang mengubah segalanya. Lagu kebangsaan dinyanyikan begitu nyaring hingga terdengar hingga bermil-mil jauhnya. Gerakan-gerakan teknis dilakukan dengan begitu berani hingga semua orang hanya bisa tertawa. Gol-gol pun—begitu banyak—masing-masing semakin meriah dari yang sebelumnya, setiap perayaan semakin meriah dari yang sebelumnya.

Dribel Christian Pulisic. Umpan balik Folarin Balogun. Tendangan trivela Gio Reyna. Ketenangan Chris Richards, keberanian Sergino Dest, bakat Malik Tillman. Mauricio Pochettino, seolah-olah terpesona oleh semuanya, berlari ke lapangan seperti pemain aktif, bukan mantan pemain, begitu ingin merayakan bersama semua orang.

Kericuhan di kerumunan. Bir dilemparkan di ruang tamu. Orang tua memeluk anak-anak mereka sambil mencoba menjelaskan betapa lama mereka menanti momen ini. Inilah momen-momen itu, dan seperti yang akan dikatakan Pochettino, “Inilah sepak bola!” Inilah yang membuatnya begitu istimewa. Dan pada Jumat malam, di momen paling penting dalam sejarah sepak bola Amerika, seluruh negeri merasakannya dengan begitu mendalam.

Itulah warisan abadi dari kemenangan 4-1 Tim Nasional Pria AS atas Paraguay, sebuah pertandingan yang jauh lebih dari sekadar pertandingan; itu adalah momen. Itu disaksikan oleh penonton rekor, dengan hampir 16 juta orang menonton, momen yang memungkinkan banyak orang merasakan sesuatu tentang sepak bola Amerika untuk pertama kalinya. Mungkin suatu saat, bertahun-tahun kemudian, kita semua akan menoleh ke belakang dan melihat malam di Los Angeles itu sebagai awal era baru, malam di mana segalanya berubah dan orang-orang mulai menatap ke depan dan berhenti menoleh ke belakang.

Selama bergenerasi, para penggemar USMNT mempertahankan keyakinan. Akan ada hari, suatu saat nanti, ketika AS dapat masuk ke Piala Dunia dan bermain. Bukan hanya menang, bukan hanya lolos dengan susah payah—tetapi benar-benar bermain. Memukau, menghibur, mendominasi. Suatu saat, para penggemar itu berharap, ketangguhan tradisional akan dipadukan dengan bakat murni. Betapa istimewanya itu?

Generasi-generasi itu telah meletakkan fondasinya. Mereka hadir, mendukung, dan bekerja untuk memajukan permainan ini. Selama ini, mereka berharap dan percaya bahwa hal itu bisa terjadi. Setelah Jumat ini, generasi baru tidak perlu lagi berharap dan percaya; mereka akan tahu bahwa itu mungkin karena mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri.