Berbicara kepada United Stand, Rooney mengungkapkan kekhawatiran serius tentang kondisi mental gelandang asal Portugal itu saat ini. Mantan penyerang United tersebut meyakini tekanan tanpa henti terhadap sang kapten membuat situasinya sangat rawan memanas.

"Dia sudah muak. Saya sungguh merasa dia tampak seperti berpikir, 'ah, mulai lagi'," kata Rooney. "Hal yang sama terus berulang dan ada batasnya. Meski dia mendapat pengakuan atas penampilan, assist, dan perannya dalam mengangkat tim, terkadang seseorang perlu dibebaskan dari posisi itu."

Rooney menegaskan bahwa Fernandes tidak akan segan menyampaikan keberatannya kepada manajemen jika keterpurukan saat ini berlanjut. "Anda tidak bisa melepaskan diri sendiri, tetapi Anda perlu dibebaskan dari peran itu agar bisa bernapas lega lagi. Sebab, saya merasa sekarang terlihat bahwa tekanan itu terus menumpuk dan dia akan meledak jika ini berlanjut," tambahnya. "Dia tidak takut menyuarakan pendapatnya, jadi dia akan meledak jika keadaan terus berjalan seperti sekarang."



