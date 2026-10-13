Getty Images Sport
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Waspada, Michael Carrick! Wayne Rooney peringatkan pelatih Manchester United soal ‘ledakan’ Bruno Fernandes yang segera terjadi di tengah kesulitan yang terus berlanjut
Frustrasi kian memuncak di Old Trafford
Awal buruk Manchester United di musim Liga Primer Inggris mencapai titik terendah baru saat menghadapi Tottenham Hotspur. Meski sempat unggul lewat gol Bryan Mbeumo dan mendapat keunggulan jumlah pemain setelah Tottenham bermain dengan 10 orang, tim asuhan Carrick kembali gagal mempertahankan keunggulan. Gol Dominic Solanke pada pengujung laga menyelamatkan hasil imbang bagi tim tamu, membuat Manchester United baru meraih satu kemenangan dari enam pertandingan pembuka mereka di liga.
Hasil itu tampak membebani Fernandes. Pemain yang baru saja dinobatkan sebagai Pemain Terbaik PFA tersebut terlihat sendirian dan frustrasi saat peluit akhir berbunyi. Hal itu menyoroti meningkatnya ketegangan di dalam skuad yang kesulitan membangun momentum pada awal musim.
- Sportimage
Tanda-tanda bahaya bagi Carrick
Berbicara kepada United Stand, Rooney mengungkapkan kekhawatiran serius tentang kondisi mental gelandang asal Portugal itu saat ini. Mantan penyerang United tersebut meyakini tekanan tanpa henti terhadap sang kapten membuat situasinya sangat rawan memanas.
"Dia sudah muak. Saya sungguh merasa dia tampak seperti berpikir, 'ah, mulai lagi'," kata Rooney. "Hal yang sama terus berulang dan ada batasnya. Meski dia mendapat pengakuan atas penampilan, assist, dan perannya dalam mengangkat tim, terkadang seseorang perlu dibebaskan dari posisi itu."
Rooney menegaskan bahwa Fernandes tidak akan segan menyampaikan keberatannya kepada manajemen jika keterpurukan saat ini berlanjut. "Anda tidak bisa melepaskan diri sendiri, tetapi Anda perlu dibebaskan dari peran itu agar bisa bernapas lega lagi. Sebab, saya merasa sekarang terlihat bahwa tekanan itu terus menumpuk dan dia akan meledak jika ini berlanjut," tambahnya. "Dia tidak takut menyuarakan pendapatnya, jadi dia akan meledak jika keadaan terus berjalan seperti sekarang."
Taktik lini tengah perlu dipikirkan ulang
Untuk mencegah situasi memburuk sepenuhnya, Rooney mendesak Carrick merombak pendekatan taktiknya dan memperkuat lini tengah yang rentan. Ia menyarankan agar Fernandes ditempatkan lebih ke belakang atau diistirahatkan sepenuhnya demi membuat pertahanan lebih solid.
"Menurut saya, entah Anda menempatkannya lebih ke belakang atau mengeluarkannya dari tim, Anda bisa mengatakan bahwa kami akan sedikit menyegarkan tim dan membuat lini tengah lebih solid. Anda harus meraih hasil dengan cara apa pun dan berkata, baiklah, kami akan sedikit bermain lebih bertahan," lanjut Rooney.
"[Youri] Tielemans bisa bermain di posisi itu, posisi yang lebih menyerang. Namun, menurut saya, saat ini Anda membutuhkan tiga pemain di lini tengah karena kami kalah dalam adu lari dan kalah dalam permainan. Mainoo dan Tielemans tidak terlalu cepat atau leluasa bergerak untuk menjangkau seluruh lebar lapangan, jadi mereka membutuhkan bantuan di sana," ujarnya.
"Anda juga bisa menempatkan [Carlos] Baleba di sana, mengingat Mainoo juga bagus saat maju menyerang. Mereka hanya membutuhkan sedikit perlindungan tambahan untuk membantu empat bek. Anda harus solid terlebih dahulu, lalu mencoba memenangi pertandingan."
- Getty Images Sport
Ujian krusial menanti
Carrick sudah berada di bawah sorotan tajam, sementara jadwal pertandingan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas lega. United kini harus bersiap menghadapi dua laga berat melawan Leeds United dan Atletico Madrid yang segera tiba.
Dua pertandingan mendatang bisa menjadi penentu bagi Carrick. Jika sang manajer gagal segera menemukan solusi taktis untuk masalah di lini tengahnya, ia berisiko kehilangan lebih banyak poin sekaligus terlibat perselisihan terbuka yang merugikan dengan pemainnya yang paling berpengaruh.
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