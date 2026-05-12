Dalam pidato kemarahannya pada Selasa malam, Presiden Real Madrid Florentino Perez tidak hanya menyerang media, tetapi juga LaLiga, yang ia sebut sebagai "musuh-musuh kita". Selain itu, ia juga melontarkan tuduhan serius terhadap para wasit.
Diterjemahkan oleh
"Wasit telah merampas 18 poin kami!" Florentino Perez dari Real Madrid meluapkan kemarahannya terhadap LaLiga
"Saya hanya memenangkan tujuh gelar LaLiga bersama Real Madrid!? Seharusnya saya bisa meraih 14 gelar. Tujuh gelar lainnya telah dicuri dari saya," seru Perez dengan marah, setelah Los Blancos baru saja kehilangan peluang meraih gelar juara terakhir pada Minggu lalu usai kalah 0-2 dalam laga El Clásico melawan FC Barcelona.
Namun, menurut Perez, fakta bahwa Real Madrid tertinggal 14 poin dari rival abadinya dari Katalonia dengan tiga pertandingan tersisa bukanlah karena performa timnya sendiri, melainkan karena wasit. "Wasit telah mencuri 18 poin kami di LaLiga," keluhnya.
"Skandal terburuk dalam sejarah sepak bola!" Perez kembali menyinggung kasus Negreira
Di tengah kritik terhadap para wasit, Perez pun tak henti-hentinya kembali mengkritik keras skandal Negreira, bahkan menyebutnya sebagai "skandal terburuk dalam sejarah sepak bola. Saya tidak percaya kasus ini masih belum terungkap."
Dalam skandal tersebut, mantan wakil presiden Komite Wasit Spanyol, Jose Maria Enriquez Negreira, dituduh telah menerima pembayaran lebih dari tujuh juta euro dari FC Barcelona antara tahun 2001 dan 2018. Menurut Kejaksaan Spanyol, klub Catalan tersebut diduga membayar untuk keputusan wasit yang menguntungkan mereka. Sebaliknya, klub tersebut mengklaim bahwa mereka hanya mentransfer uang tersebut untuk laporan dan saran.
"Wasit-wasit yang sama dari era Negreira masih bertugas. Mereka masih memimpin pertandingan. Ini tidak masuk akal," keluh Perez lebih lanjut. "Barca telah membayar jasa Negreira selama dua dekade, dan wasit-wasit ini masih aktif di dekade ketiga."