"Wasit telah merampas 18 poin kami!" Florentino Perez dari Real Madrid meluapkan kemarahannya terhadap LaLiga

Di tengah kritik terhadap para wasit, Perez pun tak henti-hentinya kembali mengkritik keras skandal Negreira, bahkan menyebutnya sebagai "skandal terburuk dalam sejarah sepak bola. Saya tidak percaya kasus ini masih belum terungkap."

Dalam skandal tersebut, mantan wakil presiden Komite Wasit Spanyol, Jose Maria Enriquez Negreira, dituduh telah menerima pembayaran lebih dari tujuh juta euro dari FC Barcelona antara tahun 2001 dan 2018. Menurut Kejaksaan Spanyol, klub Catalan tersebut diduga membayar untuk keputusan wasit yang menguntungkan mereka. Sebaliknya, klub tersebut mengklaim bahwa mereka hanya mentransfer uang tersebut untuk laporan dan saran.

"Wasit-wasit yang sama dari era Negreira masih bertugas. Mereka masih memimpin pertandingan. Ini tidak masuk akal," keluh Perez lebih lanjut. "Barca telah membayar jasa Negreira selama dua dekade, dan wasit-wasit ini masih aktif di dekade ketiga."