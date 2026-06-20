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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Wasit pertandingan Maroko memecah keheningan terkait tendangan penalti Skotlandia

Scotland vs Morocco
Scotland
Morocco
World Cup
J. McGinn
I. Diop
Skotlandia
Maroko

Pertandingan antara Maroko dan Skotlandia, yang berakhir dengan kemenangan Atlas Lions dengan skor 1-0 di Piala Dunia, memicu kontroversi wasit yang luas.

John McGinn menuntut agar diberikan tendangan penalti setelah ia terjatuh di dalam kotak penalti Maroko, namun wasit asal Uzbekistan, Elgez Tantashov, tidak memberikan apa pun.

Stephen McGinn, saudara kandung gelandang andalan Skotlandia, John McGinn, mengungkapkan alasan wasit lapangan atas keputusannya untuk tidak memberikan tendangan penalti tersebut.

Situs BBC memuat pernyataan Stephen kepada program “Sportsound” di Radio BBC Skotlandia, di mana ia mengatakan, “Wasit menjelaskan kepada John McGinn di lapangan bahwa ia tidak memberikan pelanggaran karena bola sedang dalam perjalanan keluar lapangan saat terjadi tekel oleh pemain Maroko, Nael El Ainaoui.”

Stephen menanggapi dengan nada kecewa, “Sejak kapan bola yang keluar lapangan dianggap sebagai alasan untuk tidak memberikan pelanggaran di dalam kotak penalti? Alasan ini sama sekali tidak masuk akal.”

Dia melanjutkan, “Pada awalnya, saya mengira itu adalah tendangan penalti, dan setelah melihat tayangan ulang televisi, saya yakin 100% bahwa keputusan wasit benar.”

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    Tuntutan agar bek Maroko, Issa Diop, dikeluarkan

    Pertandingan tersebut juga diwarnai dengan klaim penalti lain dari pihak Skotlandia yang diajukan oleh Scott McTominay setelah terjadi kontak dengan Al-Aynawi, namun para analis sepakat bahwa insiden yang dialami McGinn adalah yang paling jelas.

    Dalam konteks ini, mantan bintang Skotlandia sekaligus pelatih Kilmarnock saat ini, Neil McCann, setuju dengan pandangan tersebut dengan mengatakan, “Dalam kasus McTominay, reaksi pertamanya menunjukkan bahwa ia mencoba berpura-pura untuk mendapatkan pelanggaran, sedangkan dalam kasus McGinn, itu adalah tendangan penalti yang pantas.”

    Ia melanjutkan, “McGinn cerdas dan berusaha melindungi bolanya dengan posisi tubuhnya untuk meredam benturan. Meskipun pelanggarannya tidak terlalu keras, kontak tersebut cukup untuk menjatuhkannya.”

    Kontroversi tidak berhenti pada penalti, melainkan meluas ke tuntutan agar bek Maroko, Issa Diop, diusir dari lapangan setelah ia melakukan tekel terhadap penyerang Che Adams dan menghalangi peluang emasnya untuk mencetak gol karena ia dianggap sebagai “bek terakhir.”

    Neil McCann menjelaskan, “Ini jelas sekali kartu merah; Diop tidak mengincar bola melainkan menjatuhkan penyerang, dan tidak ada bek lain yang bisa menutupi posisi tersebut. Saya tidak percaya ruang VAR tidak memanggil wasit untuk meninjau ulang insiden tersebut.”

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