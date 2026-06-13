Komite Nasional Asosiasi Wasit Italia telah menunjuk Domenico Messina sebagai Direktur Teknis baru AIA, sebagaimana tercantum dalam siaran pers AIA: "Penunjukan Domenico Messina dilakukan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, dengan kesadaran akan pentingnya peran strategis yang akan diemban Direktur Teknis dalam pengembangan, koordinasi, dan peningkatan kualitas sumber daya teknis wasit nasional. Profil Messina merupakan perpaduan antara pengalaman internasional, kompetensi teknis, dan pengetahuan mendalam tentang sistem wasit Italia, yang diperoleh selama kariernya yang telah membawanya menjadi tokoh utama di tingkat tertinggi".





Pernyataan tersebut berlanjut: "Dengan pilihan ini, Komite Nasional menegaskan niatnya untuk mempercayakan struktur teknis asosiasi yang baru kepada sosok yang sangat bergengsi, yang mampu mendampingi Asosiasi Wasit Italia dalam menghadapi tantangan di masa depan, dengan menjamin kesinambungan, kompetensi, dan visi yang berorientasi pada pertumbuhan teknis seluruh gerakan wasit".



