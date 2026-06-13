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Gianluca Minchiotti

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Wasit: Messina Ditunjuk sebagai Direktur Teknis Aia, Akankah Orsato Menjadi Penunjuk Wasit untuk Divisi A dan B?

Serie A

Berita terbaru dari dunia wasit: direktur teknis baru telah resmi ditunjuk, beredar rumor mengenai penunjuk wasit baru

Komite Nasional Asosiasi Wasit Italia telah menunjuk Domenico Messina sebagai Direktur Teknis baru AIA, sebagaimana tercantum dalam siaran pers AIA: "Penunjukan Domenico Messina dilakukan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, dengan kesadaran akan pentingnya peran strategis yang akan diemban Direktur Teknis dalam pengembangan, koordinasi, dan peningkatan kualitas sumber daya teknis wasit nasional. Profil Messina merupakan perpaduan antara pengalaman internasional, kompetensi teknis, dan pengetahuan mendalam tentang sistem wasit Italia, yang diperoleh selama kariernya yang telah membawanya menjadi tokoh utama di tingkat tertinggi".


Pernyataan tersebut berlanjut: "Dengan pilihan ini, Komite Nasional menegaskan niatnya untuk mempercayakan struktur teknis asosiasi yang baru kepada sosok yang sangat bergengsi, yang mampu mendampingi Asosiasi Wasit Italia dalam menghadapi tantangan di masa depan, dengan menjamin kesinambungan, kompetensi, dan visi yang berorientasi pada pertumbuhan teknis seluruh gerakan wasit".


  • APAKAH ORSATO AKAN MENJADI PENGARAH BARU?

    Messina akan bertugas menunjuk penanggung jawab penunjukan wasit untuk Divisi A dan B, dengan Daniele Orsato sebagai kandidatterdepan. Kemarin, dalam wawancaradenganRadio CRC, Luca Marelli, mantan wasit dan komentator teknis wasit di DAZN, menyampaikan pandangannya: "Penanggung jawab penunjukan wasit untuk dua tahun ke depan kemungkinan besar akan dijabat oleh Daniele Orsato. Penunjukan tidak lagi dilakukan setiap tahun, melainkan setiap dua tahun, sehingga presiden berikutnya akan menghadapi pilihan yang sudah ditetapkan."


    Orsato, kelahiran 1975, mantan wasit dari seksi Schio, yang pensiun pada Juni 2024 dan kemudian, mulai 2025, menjabat sebagai Kepala Komisi Wasit Nasional Serie C, akan menggantikan mantan penunjuk wasit Gianluca Rocchi (yang mengundurkan diri) dan Dino Tommasi (penunjuk wasit sementara setelah pengunduran diri Rocchi).


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