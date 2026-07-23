Wasit menanggapi kritik Didier Deschamps terhadap keputusan-keputusan wasit dalam kekalahan Prancis di semifinal Piala Dunia melawan Spanyol

Di luar gesekan pribadi dengan staf pelatih Prancis, Barton memanfaatkan kesempatan ini untuk menyoroti pentingnya kehadirannya di panggung dunia bagi negara-negara sepak bola yang lebih kecil. Ia meyakini bahwa penunjukannya dalam ajang bergengsi ini menjadi sumber harapan bagi para wasit di seluruh kawasan CONCACAF.

Barton mengungkapkan kebanggaan yang mendalam atas perjalanannya, dengan mengatakan: "Secara pribadi, saya merasa bahagia dan bangga, tetapi juga menyadari bahwa saya telah mencapai sesuatu yang sangat penting: menunjukkan bahwa sepak bola dan gairah terhadap sepak bola ada di setiap sudut dunia, terlepas dari bendera mana pun. Kemampuan, baik dari para pemain maupun wasit, teknisi, atau siapa pun, tidak selalu terkait dengan negara asal seseorang atau seberapa kecil negara tersebut. Saya rasa sebuah pintu sedang terbuka bagi kawasan kita, yang memiliki banyak asosiasi anggota. Tiba-tiba, wasit bisa berkata: ‘Tidak, saya tidak bisa mencapainya karena saya berasal dari negara yang tidak terlalu besar dalam hal sepak bola.’ Saya rasa telah terbukti bahwa itu adalah hambatan yang bisa diatasi. Itulah salah satu hal yang paling memuaskan bagi saya."