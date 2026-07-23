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Wasit menanggapi kritik Didier Deschamps terhadap keputusan-keputusan wasit dalam kekalahan Prancis di semifinal Piala Dunia melawan Spanyol
Barton menepis tuduhan bahwa pemain asal Prancis itu hanya merasa iri
Setelah Prancis tersingkir, Deschamps tidak segan-segan dalam menilai kinerja wasit, khususnya wasit utama Barton. Ia mempertanyakan apakah wasit asal El Salvador tersebut memiliki kualifikasi dan rekam jejak yang memadai untuk menangani pertandingan berskala sebesar itu. Namun, dalam wawancara eksklusif dengan Jorge Ramos, melalui Diario AS, Barton menegaskan bahwa pernyataan pelatih asal Prancis itu tidak mengguncang keyakinannya maupun reputasi profesionalnya di dunia sepak bola.
Ketika ditanya secara langsung mengenai perasaannya terkait komentar yang dilontarkan Deschamps, Barton menjawab dengan tegas, “Setiap orang berhak memiliki pendapat mengenai apa pun, tetapi tidak, sama sekali tidak. Kenyataannya, kami tahu apa yang telah kami lalui, apa yang telah kami perjuangkan, bagaimana kami meraihnya, dan kami tahu mengapa kami berada di sana. Jadi, tidak ada komentar apa pun yang akan membuat kami meragukan alasan kami berada di sana.”
- AFP
Dukungan dari para wasit papan atas
Meskipun Deschamps secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya, Barton justru mendapat dukungan signifikan dari puncak hierarki sepak bola. Ia mengungkapkan bahwa ia mendapat dukungan dan pengakuan dari Pierluigi Collina yang legendaris, ketua Komite Wasit FIFA.
Menanggapi umpan balik internal yang diterimanya setelah pertandingan semifinal antara Spanyol dan Prancis, Barton menegaskan bahwa ini merupakan salah satu momen terbaik dalam kariernya. "Ya, tanpa ragu," akunya. "Pada akhirnya, pengakuan dari para petinggi yang memahami proses kami, yang tahu dari mana kami berasal, kesulitan yang telah kami lalui, dan semua usaha yang telah kami curahkan, serta pengakuan bahkan dari rekan-rekan sesama wasit, menurut saya ini adalah salah satu kepuasan terbesar yang saya bawa pulang setelah Piala Dunia ini."
Collina menanggapi kritik Deschamps terhadap wasit
Akar kemarahan Deschamps terhadap wasit bermula dari keputusan-keputusan yang diambil Barton selama kekalahan Prancis 2-0, yang memupus harapan mereka untuk meraih gelar juara dunia ketiga. Titik puncaknya terjadi pada menit ke-22 ketika Lamine Yamal dinilai dilanggar oleh Lucas Digne, sehingga memungkinkan Mikel Oyarzabal maju dan mencetak gol dari titik penalti untuk mengubah momentum pertandingan.
Tanggapan Collina sangat tegas dan langsung menyusul kritik yang ditujukan kepada tim wasit. “Menanggapi komentar Didier Deschamps yang mempertanyakan apakah wasit memiliki kemampuan yang memadai untuk memimpin pertandingan semifinal, FIFA dengan jelas menyatakan: ‘Ya, tentu saja,’” kata Collina. Pria asal Italia itu menekankan bahwa proses seleksi untuk pertandingan-pertandingan semacam ini sangat ketat, dan membela para wasit yang terlibat dengan menambahkan: “Wasit-wasit kami adalah wasit kelas dunia.”
- AFP
Menerobos hambatan bagi wasit asal Amerika Tengah
Di luar gesekan pribadi dengan staf pelatih Prancis, Barton memanfaatkan kesempatan ini untuk menyoroti pentingnya kehadirannya di panggung dunia bagi negara-negara sepak bola yang lebih kecil. Ia meyakini bahwa penunjukannya dalam ajang bergengsi ini menjadi sumber harapan bagi para wasit di seluruh kawasan CONCACAF.
Barton mengungkapkan kebanggaan yang mendalam atas perjalanannya, dengan mengatakan: "Secara pribadi, saya merasa bahagia dan bangga, tetapi juga menyadari bahwa saya telah mencapai sesuatu yang sangat penting: menunjukkan bahwa sepak bola dan gairah terhadap sepak bola ada di setiap sudut dunia, terlepas dari bendera mana pun. Kemampuan, baik dari para pemain maupun wasit, teknisi, atau siapa pun, tidak selalu terkait dengan negara asal seseorang atau seberapa kecil negara tersebut. Saya rasa sebuah pintu sedang terbuka bagi kawasan kita, yang memiliki banyak asosiasi anggota. Tiba-tiba, wasit bisa berkata: ‘Tidak, saya tidak bisa mencapainya karena saya berasal dari negara yang tidak terlalu besar dalam hal sepak bola.’ Saya rasa telah terbukti bahwa itu adalah hambatan yang bisa diatasi. Itulah salah satu hal yang paling memuaskan bagi saya."
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