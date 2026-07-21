Wasit Liga Premier Anthony Taylor akan pensiun setelah Piala Dunia 2026 - dengan ‘babak baru’ yang sedang direncanakan setelah 20 tahun berkarier sebagai wasit

Taylor telah mengonfirmasi pengunduran dirinya dari dunia wasit profesional yang berlaku segera, mengakhiri kariernya yang mencakup 831 pertandingan selama 20 tahun.

Wasit berusia 47 tahun ini, yang memulai perjalanannya sebagai petugas penjara sebelum bergabung dengan Liga Sepak Bola pada tahun 2006, memimpin pertandingan terakhirnya pada 6 Juli 2026, saat Spanyol mengalahkan Portugal 1-0 di babak 16 besar Piala Dunia.

Saat merefleksikan keputusannya untuk mundur, Taylor menyoroti tekanan luar biasa yang harus dihadapi sebagai wasit elit di era modern. “Menjadi wasit di level elit merupakan suatu kehormatan yang luar biasa, tetapi tekanannya sangat besar dan pengawasan terhadap saya terus-menerus,” kata Taylor. “Sekaranglah saat yang tepat untuk mundur dan menantikan transisi ke babak baru dalam karier saya.



