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Wasit Liga Premier Anthony Taylor akan pensiun setelah Piala Dunia 2026 - dengan ‘babak baru’ yang sedang direncanakan setelah 20 tahun berkarier sebagai wasit
Karier legendaris itu pun berakhir
Taylor telah mengonfirmasi pengunduran dirinya dari dunia wasit profesional yang berlaku segera, mengakhiri kariernya yang mencakup 831 pertandingan selama 20 tahun.
Wasit berusia 47 tahun ini, yang memulai perjalanannya sebagai petugas penjara sebelum bergabung dengan Liga Sepak Bola pada tahun 2006, memimpin pertandingan terakhirnya pada 6 Juli 2026, saat Spanyol mengalahkan Portugal 1-0 di babak 16 besar Piala Dunia.
Saat merefleksikan keputusannya untuk mundur, Taylor menyoroti tekanan luar biasa yang harus dihadapi sebagai wasit elit di era modern. “Menjadi wasit di level elit merupakan suatu kehormatan yang luar biasa, tetapi tekanannya sangat besar dan pengawasan terhadap saya terus-menerus,” kata Taylor. “Sekaranglah saat yang tepat untuk mundur dan menantikan transisi ke babak baru dalam karier saya.
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Ucapan belasungkawa dari kalangan wasit
Howard Webb, kepala wasit di Pro Ref, memimpin ucapan penghormatan untuk wasit kelahiran Wythenshawe tersebut, sambil mengakui kekosongan besar yang akan ditinggalkan oleh kepergian Taylor di kasta tertinggi sepak bola Inggris.
"Anthony telah menjadi pelayan yang luar biasa bagi dunia sepak bola selama bertahun-tahun, baik di kancah domestik maupun internasional," kata Webb. "Dia berulang kali dipercaya untuk memimpin pertandingan-pertandingan terbesar.
Karier Taylor ditandai dengan kehadirannya di lingkungan dengan taruhan tinggi, mulai dari final EFL Cup 2015 hingga final Liga Europa 2023. Dia mendapat pujian luas atas ketenangannya selama pertandingan Euro 2020 antara Denmark dan Finlandia, di mana dia dipuji atas respons cepatnya ketika Christian Eriksen pingsan di lapangan.
Menghadapi kontroversi dan Mourinho
Meskipun memiliki riwayat karier yang prestisius, perjalanan karier Taylor tidak luput dari gesekan yang signifikan, terutama perselisihannya yang menjadi sorotan publik dengan Jose Mourinho. Setelah final Liga Europa 2023 antara Sevilla dan Roma, manajer asal Portugal itu secara terbuka menegur Taylor di area parkir stadion dan menyebutnya sebagai “aib” sebanyak dua kali.
Saat berbicara mengenai insiden tersebut pada tahun 2025, Taylor menekankan bagaimana perilaku semacam itu berdampak pada para wasit bahkan setelah 90 menit pertandingan berakhir. “Itu adalah situasi terburuk yang pernah saya hadapi terkait pelecehan,” kata Taylor. “Bukan hanya karena saat itu saya sedang bepergian bersama anggota keluarga, tetapi hal itu juga menyoroti dampak perilaku seseorang terhadap orang lain.”
- Getty
Merencanakan bab berikutnya
Seiring Taylor memasuki masa pensiun, ia meninggalkan warisan berupa 163 pertandingan internasional serta reputasi sebagai wasit yang tepercaya, meski sering menjadi sorotan. Keputusannya untuk mundur terjadi di tengah masa transisi bagi dunia wasit Inggris, seiring Pro Ref menggabungkan para wasitnya menjadi satu kelompok tunggal untuk musim 2026-27.
Wasit veteran ini sebelumnya telah mengisyaratkan bahwa masa jabatannya di lapangan secara alami akan segera berakhir karena perbedaan usia antara dirinya dan para pemain. Dengan karier wasitnya selama 20 tahun yang kini secara resmi telah tercatat dalam sejarah, Taylor diperkirakan akan tetap terlibat dalam olahraga ini dalam kapasitas tertentu, meskipun ia belum mengungkapkan detail spesifik mengenai rencana masa depannya.
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