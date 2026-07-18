AFP
Diterjemahkan oleh
Wasit dicemooh hingga meninggalkan lapangan saat Man Utd kalah dalam laga persahabatan pramusim melawan Wrexham, di mana Andrey Santos-yang didatangkan seharga £50 juta-melakukan penampilan perdananya
Insiden dramatis di menit-menit akhir membuat para penggemar geram
Peluit akhir di Helsinki disambut dengan sorakan protes yang ditujukan kepada tim wasit menyusul kekalahan perdana United dalam laga pramusim. Di hadapan 20.069 penonton, suasana menjadi memanas di menit-menit akhir ketika gelandang muda Dan Gore terjatuh di dalam kotak penalti. Meskipun mendapat tekanan hebat dari para pemain Red Devils dan tuntutan keras dari tribun, wasit mengabaikan protes tersebut, sehingga para ofisial mendapat sambutan yang tidak ramah saat meninggalkan lapangan.
Meskipun hasil pertandingan di bulan Juli jarang memiliki arti penting dalam jangka panjang, cara kekalahan ini terjadi tentu akan membuat Michael Carrick frustrasi. United berharap dapat memulai jadwal musim panas mereka dengan hasil yang memuaskan, tetapi mereka justru harus menyesali kurangnya kreativitas dan peluang emas. Bagi Wrexham yang didukung oleh Hollywood, ini merupakan kemenangan bersejarah lainnya yang menambah koleksi mereka yang terus bertambah, setelah sebelumnya mengalahkan tim United dengan skor 3-1 selama tur 2023 mereka di Amerika Serikat, tepatnya di San Diego.
- Getty Images
Santos melakukan debutnya bersama Manchester
Daya tarik utama bagi para penggemar United adalah debut Santos, pemain yang didatangkan seharga £50 juta. Gelandang Brasil berusia 22 tahun ini, yang didatangkan sebagai bagian dari perombakan besar-besaran di lini tengah, mengalami sore yang campur aduk dalam penampilan perdananya sejak bergabung dari Chelsea. Awalnya, Santos tampak belum menemukan ritme permainan, dua kali kehilangan penguasaan bola di area tengah yang berbahaya. Namun, ia perlahan menemukan ritmenya, menunjukkan disiplin bertahan dan ketangguhan yang akan diandalkan Carrick musim ini.
Kedatangan Santos terjadi di masa transisi lini tengah United menyusul hengkangnya Casemiro dan cedera lutut serius yang dialami Manuel Ugarte. Bersama rekan barunya, Youri Tielemans, Santos diharapkan menjadi pilar tim yang tampil dengan wajah baru ini. Rasa gugupnya di awal pertandingan terlihat jelas ketika ia terlibat pertengkaran sengit dengan Sam Smith dari Wrexham, menuduh sang penyerang melakukan pendekatan yang terlalu kasar. Terlepas dari gesekan di awal tersebut, Santos akhirnya dapat menyesuaikan diri dengan perannya sebagai gelandang bertahan nomor enam tim.
Mantan bintang akademi itu terus menghantui Carrick
Dalam skenario yang seolah-olah memang ditulis khusus untuk kamera acara "Welcome to Wrexham", justru seorang mantan pemain akademi Manchester United-lah yang menentukan hasil pertandingan. Smith, yang dilepas oleh Setan Merah pada tahun 2014, terbukti menjadi duri dalam daging bagi mantan klubnya. Smith memanfaatkan kelengahan sesaat di lini pertahanan United, menyelinap ke tiang jauh untuk menyambar umpan silang akurat dari Lewis O’Brien. Gol tersebut cukup untuk memastikan kemenangan bagi tim Championship asuhan Phil Parkinson.
Para bintang senior United kesulitan menembus barisan pertahanan Wrexham yang tangguh. Mason Mount hampir saja mencetak gol penyama kedudukan di babak pertama ketika tendangan sudutnya yang keras nyaris disundul ke gawang oleh Smith, yang tanpa sengaja menyundul bola ke mistar gawangnya sendiri. Selain tendangan yang membentur mistar gawang itu, starting XI asuhan Carrick kesulitan menciptakan peluang emas sebelum sang manajer memutuskan untuk merotasi seluruh skuadnya pada babak kedua.
- AFP
Penampilan gemilang di babak kedua tak cukup untuk meraih kemenangan
Carrick mengikuti protokol pramusim standar dengan mengganti seluruh susunan pemainnya pada babak kedua, serta menurunkan sejumlah lulusan akademi Carrington untuk menghadapi tim Wrexham yang berpengalaman. Para pemain muda, yang dipimpin oleh Gore, berhasil mengendalikan tempo permainan dalam waktu yang cukup lama saat berhadapan dengan pemain internasional berpengalaman seperti Kiffer Moore dan Conor Coady. Meskipun unggul dalam penguasaan bola dan urutan operan yang rapi, para pemain akademi United kurang memiliki umpan akhir yang diperlukan untuk benar-benar menguji kiper cadangan Wrexham, Danny Ward.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami