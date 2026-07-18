Wasit dicemooh hingga meninggalkan lapangan saat Man Utd kalah dalam laga persahabatan pramusim melawan Wrexham, di mana Andrey Santos-yang didatangkan seharga £50 juta-melakukan penampilan perdananya

Peluit akhir di Helsinki disambut dengan sorakan protes yang ditujukan kepada tim wasit menyusul kekalahan perdana United dalam laga pramusim. Di hadapan 20.069 penonton, suasana menjadi memanas di menit-menit akhir ketika gelandang muda Dan Gore terjatuh di dalam kotak penalti. Meskipun mendapat tekanan hebat dari para pemain Red Devils dan tuntutan keras dari tribun, wasit mengabaikan protes tersebut, sehingga para ofisial mendapat sambutan yang tidak ramah saat meninggalkan lapangan.

Meskipun hasil pertandingan di bulan Juli jarang memiliki arti penting dalam jangka panjang, cara kekalahan ini terjadi tentu akan membuat Michael Carrick frustrasi. United berharap dapat memulai jadwal musim panas mereka dengan hasil yang memuaskan, tetapi mereka justru harus menyesali kurangnya kreativitas dan peluang emas. Bagi Wrexham yang didukung oleh Hollywood, ini merupakan kemenangan bersejarah lainnya yang menambah koleksi mereka yang terus bertambah, setelah sebelumnya mengalahkan tim United dengan skor 3-1 selama tur 2023 mereka di Amerika Serikat, tepatnya di San Diego.