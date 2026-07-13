Dunia sepak bola Belanda dilanda duka atas meninggalnya wasit Rob Dieperink pada usia 38 tahun. Kabar ini diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Belanda: "Dunia wasit kehilangan seorang wasit yang sangat dihormati, dengan pengalaman internasional, namun yang terpenting, seorang rekan yang ramah dan penuh dedikasi. Doa dan belasungkawa kami sampaikan kepada keluarganya, teman-temannya, dan semua orang yang dekat dengannya." Media Belanda, yang mengutip sumber internal kepolisian, melaporkan bahwa tidak ada indikasi keterlibatan pihak lain: wasit tersebut ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Borculo, 160 km sebelah timur Amsterdam.
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Wasit asal Belanda Dieperink meninggal dunia; ia sempat ditangkap setelah pertandingan Crystal Palace melawan Fiorentina
Sebagai wasit di Eredivisie sejak 2017 dan salah satu anggota tim VAR di Euro 2024, Dieperink baru saja memimpin pertandingan persahabatan antara Go Ahead Eagles dan Apollon pada Sabtu lalu. Sebagaimana dilaporkan Corriere.it, wasit asal Belanda tersebut seharusnya menjadi salah satu wasit yang ditugaskan di Piala Dunia, juga sebagai anggota tim VAR, namun pada April lalu, setelah menjadi bagian dari tim wasit dalam pertandingan Crystal Palace melawan Fiorentina di Liga Konferensi, ia ditangkap di sebuah hotel di London dengan tuduhan pelecehan terhadap seorang remaja berusia 17 tahun. Kasus tersebut kemudian dihentikan karena kurangnya bukti, namun, seperti dilaporkan Corriere.it, hal itu sangat memengaruhi Dieperink dan pada akhirnya membuatnya kehilangan kesempatan untuk bertugas di Piala Dunia.
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