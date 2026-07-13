Wasit asal Belanda Dieperink meninggal dunia; ia sempat ditangkap setelah pertandingan Crystal Palace melawan Fiorentina

Sebagai wasit di Eredivisie sejak 2017 dan salah satu anggota tim VAR di Euro 2024, Dieperink baru saja memimpin pertandingan persahabatan antara Go Ahead Eagles dan Apollon pada Sabtu lalu. Sebagaimana dilaporkan Corriere.it, wasit asal Belanda tersebut seharusnya menjadi salah satu wasit yang ditugaskan di Piala Dunia, juga sebagai anggota tim VAR, namun pada April lalu, setelah menjadi bagian dari tim wasit dalam pertandingan Crystal Palace melawan Fiorentina di Liga Konferensi, ia ditangkap di sebuah hotel di London dengan tuduhan pelecehan terhadap seorang remaja berusia 17 tahun. Kasus tersebut kemudian dihentikan karena kurangnya bukti, namun, seperti dilaporkan Corriere.it, hal itu sangat memengaruhi Dieperink dan pada akhirnya membuatnya kehilangan kesempatan untuk bertugas di Piala Dunia.







