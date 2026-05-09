PSG/NIKE
Diterjemahkan oleh
PSG memperkenalkan seragam kandang baru untuk musim 2026-27
Kembalinya estetika tradisional
Juara Prancis tersebut telah memperkenalkan seragam berwarna biru royal yang menampilkan garis tengah lebar berwarna merah-putih yang mencolok, sebagai bentuk penghormatan langsung kepada basis penggemar klub di seluruh dunia. Desain ini menandai kembalinya klub ke akar identitas Paris dengan penuh keyakinan, di mana lambang klub dan logo Nike kini ditempatkan secara mencolok di bagian tengah dada. Dirancang agar terlihat menyatu, grafis tengah tersebut berlanjut secara mulus ke bagian belakang seragam untuk memastikan aliran visual yang harmonis di seluruh pakaian.
'Keyakinan membangun, aura yang mengambil alih'
Kampanye peluncuran resmi klub yang bertajuk 'belief builds, aura takes over' ini menekankan ikatan yang kuat antara para pemain dan penonton di Parc des Princes. PSG mengumumkan peluncuran tersebut melalui saluran resmi mereka:
Merayakan budaya stadion
Selain dari segi bahan, motif utama pada seragam ini secara khusus terinspirasi oleh warna-warna yang memancar dari tribun penonton, yang mengingatkan pada gerakan bendera yang dikibarkan oleh para penggemar. PSG menyatakan bahwa seragam ini "kembali mengangkat kode-kode desain paling ikoniknya" untuk merayakan identitas visual yang sangat lekat dengan budaya klub. Kolaborasi antara Nike dan klub dalam menggarap kampanye ini memastikan bahwa para pemain dan pendukung bersatu padu untuk merayakan semangat khas Paris.
- PSG/NIKE
Peluncuran ritel secara bertahap
Para penggemar dapat membeli seragam kandang baru mulai Sabtu, 9 Mei, melalui toko online resmi Paris Saint-Germain dan Nike. Peluncuran ini akan diikuti oleh koleksi pakaian olahraga pada 15 Mei, dengan rangkaian perlengkapan latihan lengkap yang akan tersedia pada 9 Juni. Seiring persiapan klub untuk musim 2026-27, kemungkinan besar para pemain akan memulai debut penampilan ikonik ini di semua kompetisi sebelum akhir musim 2025-26, dengan tujuan untuk memperkuat dominasi mereka di liga domestik dan memenangkan Liga Champions, di mana mereka akan bertemu Arsenal di final.