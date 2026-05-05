Legacy Senegal

WARISAN: Perjalanan Senegal di Piala Dunia - mulai dari debut bersejarah hingga kekecewaan akibat penghargaan Fair Play, serta skuad yang dibentuk untuk menorehkan sejarah pada tahun 2026

Inilah Legacy, seri artikel dan podcast GOAL yang menghitung mundur menuju Piala Dunia 2026. Setiap minggu, kami mengulas kisah dan semangat di balik negara-negara yang mendefinisikan olahraga sepak bola dunia. Minggu ini, kami mengikuti jejak Lions of Teranga dari Senegal selama dua dekade penuh kemenangan, gejolak, dan transformasi—mulai dari kejutan besar pada 2002, hingga tersingkirnya mereka secara tragis karena aturan fair play pada 2018, hingga kebangkitan di level kontinental yang membawa mereka kembali lebih kuat di Qatar.

Dalam arsip drama Piala Dunia yang luas dan penuh sejarah, hanya sedikit kegagalan yang terasa begitu kejam namun sunyi, begitu presisi dan tak terduga, seperti yang dialami Senegal pada 2018. Tak ada gol di menit-menit akhir; tak ada adu penalti; tak ada keruntuhan dramatis. Hanya sebuah aturan. Sebuah pasal yang tersembunyi jauh di dalam buku pedoman FIFA. Perhitungan kartu kuning. Dan dengan itu, Singa Teranga pun tersingkir; tersingkir bukan karena kekalahan, melainkan karena disiplin.

Itu adalah kali pertama dalam sejarah sebuah tim tersingkir dari Piala Dunia karena aturan Fair Play; sebuah teknis yang menghukum pengendalian diri daripada kelalaian, disiplin daripada takdir. Namun bagi Senegal, momen itu bukan hanya patah hati; itu adalah titik balik, sebuah garis yang ditarik tajam antara apa yang telah terjadi dan apa yang bisa terjadi.

Karena kisah Piala Dunia Senegal bukanlah kisah kegagalan, melainkan kisah evolusi. Dari goncangan besar pada 2002 hingga perhitungan kejam pada 2018, dan kini menuju skuad 2026 yang mungkin menjadi yang terkuat di Afrika, Singa-singa itu telah mengaum, tersandung, berkumpul kembali, dan bangkit lagi.

Inilah kisah mereka, tentang bakat dan amarah, bintang dan luka, ritme dan ketangguhan. Tentang sebuah tim yang menolak untuk pudar, menolak untuk dilupakan, dan menolak untuk didefinisikan oleh apa pun selain kehebatan...

  • Senegalese midfielder Pape Bouba Diop (L) celebratAFP

    Mengguncang dunia

    Debut Senegal di Piala Dunia 2002 bukan hanya bersejarah, tetapi juga legendaris. Terpilih ke Grup A bersama juara bertahan Prancis, Denmark, dan Uruguay, Singa Teranga awalnya diperkirakan hanya akan menjadi penonton. Namun, pada pertandingan pembuka, mereka mengejutkan dunia.

    Gol yang dicetak Papa Bouba Diop melawan Prancis, negara yang pernah menjajah Senegal, tidak hanya memastikan kemenangan mengejutkan 1-0. Gol tersebut justru memicu gempa budaya.

    Dipimpin kapten Aliou Cisse, tim Senegal bermain dengan percaya diri, kompak, dan penuh kegembiraan. Mereka menari setelah mencetak gol dan menekan lawan tanpa ragu. Mereka kemudian bermain imbang dengan Denmark dan Uruguay, lalu mengalahkan Swedia di babak 16 besar lewat gol emas.

    Senegal mencapai perempat final sebagai tim Afrika kedua yang melakukannya, setelah Kamerun pada 1990. Perjalanan mereka berakhir melawan Turki, tetapi pesannya jelas: Afrika bisa bersaing. Senegal bukan hanya kejutan; mereka adalah pernyataan.

    Skuad tahun 2002 itu menjadi legenda: Diop, El Hadji Diouf, Khalilou Fadiga, Tony Sylva. Mereka bukan sekadar pemain, mereka adalah pelopor. Dan warisan mereka masih bergema dalam setiap jersey Senegal yang dikenakan hari ini.

    Keheningan yang panjang

    Setelah tahun 2002, harapan melambung tinggi, namun babak berikutnya bagi Senegal justru diwarnai keheningan. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia 2006, 2010, dan 2014—sebuah masa absen selama satu dekade yang terasa seperti pengasingan.

    Alasannya rumit, karena politik internal, ketidakstabilan kepelatihan, dan kesenjangan antar generasi turut berperan. Keajaiban tahun 2002 telah memudar, dan Senegal berjuang untuk menemukan ritmenya kembali.

    Namun di balik permukaan, sesuatu sedang bergeliat. Akademi pemuda berkembang dan pemain-pemain mulai muncul di Eropa. Pada 2015, Federasi Sepak Bola Senegal mengambil langkah berani: mereka menunjuk Cisse, kapten pada 2002, sebagai pelatih kepala. Ini adalah kembalinya yang simbolis; seorang pria yang pernah memimpin di lapangan kini akan memimpin dari pinggir lapangan. Dan ia datang dengan visi disiplin, identitas, dan pertumbuhan jangka panjang.

    Penunjukan Cisse tidak disambut dengan antusias oleh semua pihak karena para kritikus mempertanyakan kurangnya pengalamannya. Namun, ia membawa sesuatu yang lebih dalam, yaitu rasa kesinambungan dan urusan yang belum selesai. Ia tahu seperti apa Senegal seharusnya, dan ia bertekad untuk mewujudkannya.


    Dampak dari Fair Play

    Piala Dunia Rusia 2018 seharusnya menjadi momen kebangkitan Senegal. Enam belas tahun setelah debut gemilang mereka, mereka kembali dengan gaya permainan yang memukau, disiplin, dan skuad yang memadukan pengalaman dengan pemain muda. Di Grup H, mereka berhadapan dengan Polandia, Jepang, dan Kolombia. Setelah menang 2-1 atas Polandia dan bermain imbang 2-2 dengan Jepang, Senegal memasuki pertandingan terakhir mereka melawan Kolombia dengan mengetahui bahwa mereka hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos.

    Mereka kalah 1-0, yang berarti mereka dan Jepang memiliki poin, selisih gol, dan jumlah gol yang sama. Penentu akhir? Fair Play. Empat kartu kuning Jepang memberi mereka keunggulan atas enam kartu kuning yang diterima Singa Teranga. Senegal tersingkir.

    Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia aturan Fair Play digunakan untuk mengeliminasi sebuah tim, menandai akhir yang benar-benar memilukan bagi negara Afrika Barat tersebut. Namun, ketidakmampuan mereka untuk mengamankan hasil di pertandingan grup kedua melawan Jepang dan kurangnya disiplinlah yang menjadi inti kegagalan mereka, bukan sekadar nasib buruk.

    Namun, meski patah hati, ada kemajuan. Senegal telah bermain dengan struktur, kedewasaan, dan tujuan yang jelas. Benih-benih telah ditanam.


    Kembalinya dan kebangkitannya

    Setelah kekecewaan di tahun 2018, Senegal kembali bersatu; tidak hanya secara taktis, tetapi juga secara mental. Mereka kembali ke titik awal, menyesuaikan kembali ambisi mereka, dan mulai membangun kembali dengan tekad yang kuat. Pada tahun 2021, mereka berhasil menjuarai Piala Afrika untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, sebuah kemenangan yang terasa seperti terobosan sekaligus penobatan, sebuah sinyal bahwa Singa Teranga siap untuk mengaum kembali.

    Mereka pun memasuki Qatar 2022 dengan keyakinan yang diperbarui, membawa momentum kejayaan kontinental dan kepercayaan diri yang tenang dari sebuah tim yang telah belajar dari luka-lukanya. Bahkan tanpa penyerang bintang Sadio Mane, yang absen karena cedera hanya beberapa hari sebelum turnamen, tim ini menunjukkan ketangguhan yang luar biasa.

    Di babak penyisihan grup, mereka kalah dari Belanda dalam laga pembuka yang sengit, namun bangkit dengan kemenangan atas Qatar dan Ekuador untuk memastikan tempat di babak gugur. Di babak 16 besar, mereka menghadapi Inggris, namun perbedaan kelas yang mencolok terlihat jelas. Kekalahan 3-0 mengakhiri perjalanan mereka, namun hal itu tak menghapus kemajuan yang telah dicapai.

    Cisse, yang sudah tujuh tahun jadi pelatih, terus menanamkan disiplin, identitas, dan rasa tujuan bersama. Senegal udah berkembang. Mereka bukan lagi tim yang cuma bersinar sesaat; mereka jadi mesin, sistem, struktur yang dibangun buat bertahan lama. Dan sistem itu mulai berbuah, nggak cuma dalam hasil, tapi juga dalam keyakinan. Dalam keyakinan yang tenang bahwa sesuatu yang istimewa sedang terbentuk.

    Tim terkuat di Afrika

    Skuad Senegal saat ini bisa dibilang yang paling lengkap di dunia sepak bola Afrika. Ini bukan hanya soal kehebatan individu, meski hal itu memang melimpah. Ini soal keseimbangan, kedalaman skuad, dan pengalaman.

    Di jantung generasi emas Senegal berdiri Mane, talisman abadi yang pengaruhnya melampaui lapangan. Dipuja bukan hanya karena kecepatan luar biasa dan penyelesaian akhir yang klinis, tetapi juga karena kecerdasan, kerendahan hati, dan etos kerja yang tak kenal lelah, Mane telah menjadi simbol keunggulan Senegal. Dia adalah mesin emosional tim, pemain yang memikul beban ekspektasi dengan anggun dan kehadirannya saja sudah mampu menggalang semangat orang-orang di sekitarnya.

    Di sampingnya, gelombang baru talenta sedang bangkit, tak ada yang lebih mewakili daripada Nicolas Jackson. Saat ini dipinjamkan ke Bayern Munich dari Chelsea, Jackson membawa gelombang baru dinamisme ke barisan depan Senegal. Pemain berusia 24 tahun ini bermain dengan kegigihan tanpa rasa takut, seorang penyerang tengah yang berkembang di ruang terbuka, yang menekan dengan niat, dan yang menyelesaikan peluang dengan gaya. Lari-larinya meregangkan pertahanan, sentuhannya memicu kekacauan, dan keyakinannya menular. Dalam skuad yang kaya akan pengalaman, ia adalah kartu as; pemain yang dapat mengubah jalannya pertandingan dengan satu momen kejeniusan. 

    Di belakang mereka, barisan pertahanan terakhir Senegal adalah Edouard Mendy, seorang kiper yang kisah naiknya dari penolakan hingga kejayaan Liga Champions menjadi legenda sepak bola. Mendy tetap menjadi sosok yang dominan di bawah mistar gawang. Refleksnya tajam, ketenangannya di bawah tekanan tak tergoyahkan, dan kepemimpinannya dari belakang vital bagi struktur pertahanan Senegal. Di momen-momen kacau, ia adalah ketenangan.

    Menjaga pertahanan adalah Kalidou Koulibaly, bek tengah yang tak kenal lelah, perpaduan kekuatan fisik dan kelincahan yang menjadikannya salah satu bek paling dihormati di dunia sepak bola. Sebagai pemimpin alami dan pengatur permainan yang vokal, Koulibaly membawa ketegasan dan ketenangan ke barisan belakang. Kemampuannya membaca permainan, memenangkan duel, dan meluncurkan serangan dari lini belakang menjadikannya tulang punggung sistem Cisse, seorang jenderal sejati dalam segala arti.

    Dan di lini tengah, kemunculan Pape Matar Sarr telah menambahkan dimensi baru pada mesin permainan Senegal. Gelandang Tottenham ini bermain dengan kedewasaan di luar usianya, meluncur di lapangan dengan tujuan dan presisi. Sama mahirnya dalam memotong serangan lawan dan mendorong ke depan, Sarr adalah kekuatan sejati dari ujung ke ujung; seorang pemain yang menghubungkan pertahanan dan serangan dengan visi, ketajaman, dan energi tak terbatas.

    Bersama-sama, inti ini membentuk denyut nadi tim yang tak lagi puas dengan potensi semata. Mereka adalah arsitek ambisi baru; ambisi yang dibangun bukan hanya atas talenta, tetapi atas kepercayaan, pengalaman, dan hasrat bersama untuk menorehkan sejarah. Ditambah dengan bangku cadangan yang diisi talenta seperti Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr, dan Abdou Diallo, tim ini mampu berputar, beradaptasi, dan bersaing di level tertinggi.

    Masa jabatan Cisse yang panjang telah menciptakan kontinuitas. Gaya pragmatisnya, yang pernah dikritik, kini tampak visioner. Senegal tidak hanya bermain dengan gaya, tetapi juga dengan tujuan. Dan di Piala Dunia 2026 yang diperluas menjadi 48 tim, dengan lebih banyak ruang untuk kekacauan dan peluang, Senegal mungkin lebih siap dari sebelumnya untuk melangkah jauh.

    Yang membedakan skuad ini bukan hanya bakat, melainkan kekompakan. Para pemain ini saling mengenal. Mereka telah menang bersama, kalah bersama, dan tumbuh bersama. Mereka membawa bekas luka dari 2018 dan pelajaran dari 2022. Mereka bukan sekadar tim—mereka adalah satu kesatuan.

    Di luar lapangan

    Namun, perjalanan Senegal di Piala Dunia bukan hanya soal hasil. Ini soal representasi, soal kebanggaan, dan soal bagaimana sepak bola mencerminkan semangat sebuah bangsa.

    Singa Teranga bermain dengan ritme; perpaduan antara struktur Eropa dan spontanitas Afrika. Para penggemarnya termasuk yang paling bersemangat di dunia. Para pemainnya memikul beban sejarah, bukan sebagai beban, melainkan sebagai bahan bakar.

    Dari jalanan Dakar hingga akademi-akademi di Prancis, pesepakbola Senegal tumbuh dengan kenangan tahun 2002 dan kekecewaan tahun 2018. Mereka tahu apa artinya mengejutkan dunia. Mereka tahu apa artinya gagal tipis. Dan kini, mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk membangun sesuatu yang abadi.

    Kebangkitan Senegal juga menjadi teladan bagi sepak bola Afrika. Stabilitas kepelatihan, investasi pada pemain muda, dan identitas yang jelas. Ini bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Dan Senegal, lebih dari tim kualifikasi Afrika lainnya, tampaknya memahami hal itu.

    Mereka telah menjadi lebih dari sekadar tim, melainkan sebuah teladan. Dan pengaruh mereka melampaui batas-batas negara. Klub-klub Eropa kini secara sengaja mencari bakat-bakat dari Senegal. Para pemain muda melihat sebuah jalan, tujuan, dan janji.

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Penampilan kelima Senegal di Piala Dunia 2026 bukanlah soal pembuktian diri; melainkan soal pencapaian. Skuadnya sudah siap, pelatihnya berpengalaman, dan luka-luka masa lalu telah sembuh. Mimpinya tetap ada. Mereka pernah mengalahkan juara dunia; mereka pernah mencapai perempat final; mereka tersingkir dengan selisih skor yang sangat tipis. Kini, mereka menargetkan hal yang lebih tinggi.

    Karena bagi Senegal, Piala Dunia bukan sekadar turnamen. Ini adalah cermin, ajang pembuktian, tempat lahirnya legenda, dan tempat di mana urusan yang belum tuntas menuntut penyelesaian.

    Dan kali ini, mereka tidak hanya berharap; mereka berburu. Mereka berburu sejarah, untuk menjadi skuad Senegal pertama yang mencapai semifinal Piala Dunia, atau mungkin bahkan lebih. Mereka berburu pengakuan, untuk membuktikan bahwa generasi emas mereka bukan hanya berbakat, tetapi abadi. Mereka berburu keadilan, untuk mengusir hantu tahun 2018, ketika kartu kuning, bukan gol, mengakhiri kampanye mereka.

    Namun yang terpenting, mereka memburu sesuatu yang lebih dalam, sebuah momen yang melampaui sepak bola. Sebuah momen yang menyatukan sebuah bangsa, menggetarkan sebuah benua, dan menulis ulang narasi tentang apa yang dapat dicapai tim-tim Afrika di panggung dunia.

    Perjalanan Senegal selalu tentang lebih dari sekadar hasil. Ini tentang ritme dan ketahanan, tentang kebanggaan dan ketekunan, tentang kekuatan olahraga untuk mencerminkan semangat sebuah bangsa. Pada 2002, mereka mengejutkan dunia. Pada 2018, mereka dikalahkan oleh aturan. Pada 2022, mereka bangkit kembali. Dan pada 2026, mereka kembali; bukan sebagai underdog, melainkan sebagai penantang. Singa Teranga pernah mengaum sebelumnya, namun kini, mereka siap untuk berkuasa.

    Dan saat mereka melangkah ke lapangan di Amerika Utara, mereka tak hanya membawa harapan Senegal. Mereka membawa beban sebuah benua. Kenangan setiap kegagalan tipis. Api semangat setiap anak yang tumbuh bermimpi di bayang-bayang tahun 2002. Dan keyakinan bahwa kali ini, cerita akan berakhir berbeda.

    Aturan Fair Play mungkin pernah mengeliminasi mereka, tetapi kali ini, mereka menulis akhir cerita mereka sendiri. Satu umpan demi satu umpan. Satu gol demi satu gol. Satu raungan demi satu raungan.