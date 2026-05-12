WARISAN: Misi Julian Nagelsmann untuk mengoptimalkan DNA Piala Dunia Jerman dan menghidupkan kembali kekuatan besar Eropa setelah dua kali berturut-turut tersingkir di babak penyisihan grup

Ini merupakan sinyal yang jelas bahwa sepak bola Jerman ingin kembali menjadi dirinya sendiri, bisa dibilang begitu. Bukan sekadar tiruan atau peniru gaya, melainkan tim dengan karakternya sendiri. Bukan kebetulan bahwa Nagelsmann berulang kali menyebut "pekerja keras" dalam konteks ini, yaitu para pemain yang rela berkorban demi kepentingan bersama. Ia menginginkan pemain yang mungkin kurang cemerlang secara teknis, namun memiliki kepribadian yang lebih kuat. Sikap ini sejalan dengan tradisi tim-tim yang dulu dihormati oleh Lineker.

Nagelsmann telah memanggil Robert Andrich dari Bayer Leverkusen, gelandang Brighton Pascal Gross, dan Grischa Promel dari Hoffenheim untuk menjadi 'pekerja'nya. Waldemar Anton dan Nico Schlotterbeck dari Borussia Dortmund juga termasuk di antaranya, namun keduanya masih harus membuktikan diri di timnas Jerman. Joshua Kimmich dan Leon Goretzka, yang merupakan bagian dari skuad reguler, serta Jonathan Tah dari Bayern Munich, telah bergabung dengan Antonio Rudiger dan kapten RB Leipzig David Raum dalam mengambil langkah ini.

Definisi "pekerja" menurut Nagelsmann merujuk pada pemain yang menonjol karena kekuatan lari, tekel, dan keandalan taktis. Mereka kurang bertanggung jawab atas momen-momen kreatif dan lebih berfokus pada stabilitas, keamanan, serta pemeliharaan struktur tim. Andrich, Gross, dan Promel mewakili tipe pemain ini karena mereka menutup ruang, mencari peluang untuk melakukan tekel, dan mempertahankan kehadiran mereka bahkan dalam fase-fase intensitas tinggi.

Duo Dortmund, Anton dan Schlotterbeck, bersama pasangan bek tengah berpengalaman Tah dan Rudiger, membawa ketangguhan fisik dan kemampuan antisipasi ke lini pertahanan, mewakili keandalan dan keterampilan komunikasi yang kuat. Kimmich dan Goretzka berperan penting di lini tengah berkat posisi, lari, dan peran kepemimpinan mereka. Bagi Nagelsmann, para pemain ini merupakan komponen sentral dari tim yang berfungsi, yang lebih fokus pada kerja kolektif dan ketahanan daripada kecemerlangan individu.

Pada saat yang sama, Nagelsmann menyadari bahwa mentalitas terbentuk melalui struktur dan kepemimpinan. Idealnya, hal ini akan menghasilkan stabilitas psikologis di antara para pemain, yang kemudian dapat diubah menjadi keluwesan bermain di lapangan.

"Yang penting adalah agar tim lain kembali memandang kami sebagai negara sepak bola. Secara umum, saya ingin kami naik bus dan berangkat ke pertandingan dengan semua orang berpikir: 'Tentu saja kami akan menang hari ini, kami adalah Jerman, kami adalah negara sepak bola, kami akan menang,'” jelas Nagelsmann kepada Blickpunkt Sport lebih dari setahun yang lalu.