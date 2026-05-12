Jochen Tittmar

WARISAN: Misi Julian Nagelsmann untuk mengoptimalkan DNA Piala Dunia Jerman dan menghidupkan kembali kekuatan besar Eropa setelah dua kali berturut-turut tersingkir di babak penyisihan grup

Ini adalah Legacy, seri artikel dan podcast GOAL yang menghitung mundur menuju Piala Dunia 2026. Setiap minggu, kami mengulas kisah-kisah dan semangat di balik negara-negara yang menjadi ikon sepak bola dunia. Dalam edisi ini, kami mengulas bagaimana Julian Nagelsmann berusaha menjadikan Jerman... Jerman kembali. Selama bertahun-tahun, tim nasional telah menjauh dari identitas yang membuat mereka menjadi juara dunia di Brasil hanya 12 tahun yang lalu. Kini, pelatih kepala mereka bertekad untuk mengembalikannya.

Dulu, ketika para penggemar di luar Jerman membicarakan tim nasional, mereka sering mengutip sebuah kalimat yang sudah lama menjadi ungkapan populer: "Sepak bola adalah permainan yang sederhana: 22 orang mengejar bola selama 90 menit – dan, pada akhirnya, Jerman selalu menang." Gary Lineker mengatakannya setelah semifinal Piala Dunia 1990, di mana Inggris kalah dari Jerman melalui adu penalti. Ia mengatakannya setengah karena kekaguman, setengah karena kepasrahan.

Namun, kalimat ini lebih dari sekadar komentar jenaka. Ia merangkum citra sebuah bangsa yang selama puluhan tahun mendefinisikan sepak bola bukan sebagai "permainan terindah", melainkan sebagai keyakinan diri yang tak tergoyahkan. Jerman adalah tim yang tak pernah menyerah, yang menang melalui organisasi, tekad, dan disiplin taktis, yang selalu unggul pada momen-momen krusial.

Identitas inilah warisannya. Ini adalah sepak bola yang didasarkan pada mentalitas, bukan estetika. Piala Dunia adalah ujian karakter, bukan pertunjukan kesempurnaan teknis. Nilai-nilai ini membentuk citra diri kolektif sepak bola Jerman.

Para pahlawan di Bern pada 1954, para juara di Munich pada 1974, para pejuang di Roma pada 1990 – mereka semua melambangkan tim yang menemukan keseimbangan antara tekad kolektif dan ketenangan taktis pada momen-momen krusial. Jerman adalah tim yang jarang memainkan sepak bola paling menarik, tetapi seringkali paling efektif. Itulah DNA mereka, gaya yang identik dengan sepak bola Jerman: terorganisir, gigih, dan bertekad.

  • Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil FinalGetty Images Sport

    Jalan menuju era baru

    Namun pada awal tahun 2000-an, dunia sepak bola berubah dengan cepat. Permainan di tingkat internasional menjadi lebih cepat, lebih teknis, dan lebih menuntut. Di Jerman pun, muncul keinginan yang semakin kuat untuk menerapkan pendekatan yang lebih modern. Ketika Joachim Löw mengambil alih jabatan pelatih tim nasional setelah Piala Dunia 2006, DFB memasuki era baru.

    Di bawah asuhan Löw, Jerman menunjukkan wajah yang berbeda: lebih sedikit pertarungan, lebih banyak penguasaan, lebih sedikit reaksi, lebih banyak aksi. Löw sendiri menggambarkan perubahan ini pada tahun 2012 dengan kata-kata: "Kami telah mengembangkan perpaduan yang baik antara operan dan lari, merebut bola, lalu melakukan serangan balik yang cepat."

    Ini adalah komitmen terhadap gaya sepak bola yang tidak hanya mengejar bola, tetapi mengendalikannya. Tim Jerman menjadi mesin penguasaan bola, dipengaruhi oleh estetika Pep Guardiola dan terinspirasi oleh dominasi Spanyol. Gaya baru ini merupakan ekspresi citra diri yang modern: Jerman tidak lagi hanya ingin menang, tetapi juga memukau.

    Kesuksesan membuktikan Low benar. Di Piala Dunia 2014 di Brasil, gaya ini mencapai puncaknya dalam mungkin simbiosis paling sempurna antara ketertiban dan kreativitas yang pernah ditampilkan oleh tim Jerman. Kombinasi kejelasan taktis, presisi teknis, dan harmoni tim membawa kemenangan keempat di Piala Dunia – dengan kemenangan 7-1 di semifinal melawan tuan rumah sebagai momen bersejarah.

    Itu adalah kemenangan Jerman yang baru, yang kini mampu mendominasi lawan-lawannya di beberapa kesempatan, bukan sekadar mengalahkan mereka. Namun, bahkan dalam kemenangan ini pun tersembunyi benih krisis yang akan datang. Gaya permainan menjadi semakin ideologis, dengan gagasan penguasaan bola menjadi tujuan akhir itu sendiri.

  • Korea Republic v Germany: Group F - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    Hilangnya aura

    Setelah Jerman tersingkir lebih awal dari Piala Dunia 2018, Löw mengakui dengan nada kritis terhadap diri sendiri, "Kesalahan penilaian terbesar dan kesalahan terbesarku adalah keyakinanku bahwa kami bisa lolos dari babak penyisihan grup dengan gaya sepak bola yang dominan dan mengutamakan penguasaan bola. Seharusnya aku mempersiapkan tim seperti yang kulakukan pada 2014, ketika kami memiliki keseimbangan yang lebih baik antara serangan dan pertahanan."

    Kata-kata ini mengandung pengakuan bahwa sepak bola Jerman telah menyimpang dari fondasinya sendiri. Tim ini memang luar biasa secara teknis, tetapi identitasnya telah rusak. Hasilnya adalah krisis yang lebih dalam daripada kegagalan olahraga.

    Setelah 2014, proses alienasi yang bertahap dimulai. Sepak bola tim nasional Jerman berkembang ke arah yang modern, tetapi tidak lagi seperti yang biasa disebut sebagai 'khas Jerman'. Mereka ingin menjadi segalanya sekaligus: elegan seperti Spanyol, cerdik secara taktis seperti Prancis, menekan keras seperti Inggris – dan dalam prosesnya, mereka kehilangan apa yang telah membedakan mereka selama puluhan tahun.

    Hasilnya adalah tim-tim yang secara struktural cukup baik tetapi tampak kosong secara emosional. Kampanye Piala Dunia 2018 dan 2022 dengan jelas menunjukkan bahwa penguasaan bola bukanlah nilai yang berdiri sendiri. Pada 2018, hal itu bahkan tidak lagi secara otomatis dianggap modern. Tim klub seperti Manchester City asuhan Guardiola telah menerapkan tekanan balik yang lebih intensif pada saat itu.

    Salah satu masalah Low adalah bahwa ia belum cukup berkembang dalam hal ini. Penguasaan bola sebesar 70 persen tidak ada gunanya tanpa semangat dan kejelasan. Die Mannschaft sering kali tampak terlalu patuh, terlalu mudah ditebak, dan tidak siap untuk bertarung. Aura yang pernah digambarkan Lineker telah lenyap.

  • FBL-EUR-NATIONS-GER-PRESSERAFP

    Awal yang baru

    Warisan yang dulu melambangkan kekuatan kini telah berubah menjadi bayangan. Namun, justru warisan inilah yang kini kembali mendapatkan tempatnya. Di saat sepak bola semakin dipengaruhi oleh data, struktur, dan sistem, dimensi emosional dan karakter tetap menjadi faktor penentu kesuksesan yang sering diremehkan.

    Piala Dunia biasanya bukanlah panggung untuk sistem teoretis, melainkan ujian keteguhan hati dan turnamen sikap. Bukan tim dengan statistik umpan terbaik yang menang, melainkan tim dengan persatuan yang paling kuat. Warisan Jerman – semangat juang, semangat tim, ketangguhan mental – bukanlah idealisasi nostalgia, melainkan sumber daya untuk masa depan.

    Julian Nagelsmann baru-baru ini menyadari hal ini. Sejak mengambil alih jabatan pelatih nasional pada 2023, ia secara rutin berbicara tentang mentalitas dan kebersamaan. Pada Maret 2024, menjelang Kejuaraan Eropa di kandang sendiri, ia mengatakan: "Tekanan yang kami hadapi adalah tekanan untuk meraih kesuksesan. Segala hal lain hanyalah hal-hal yang datang dari luar. Ini adalah sepak bola dan seharusnya membangkitkan emosi."

    Hal ini dapat dipahami sebagai awal baru yang programatik. Nagelsmann ingin sepak bola memicu sesuatu lagi – pada pemain, pada penggemar, dan pada negara. Setelah turnamen, di mana Jerman kembali terlihat sebagai sebuah tim, ia menjelaskan: "Saya katakan kita membutuhkan dukungan masyarakat negara kita karena kita tahu bahwa kita memang tidak cukup baik di turnamen-turnamen sebelumnya. Dan setelah beberapa pertandingan terakhir, saya pikir para penggemar telah menyadari bahwa kita ingin mencapai sesuatu dan mengubah hal-hal."

    Ia merujuk pada apa yang hilang di tahun-tahun terakhir kepemimpinan Löw: koneksi antara tim, identitas, dan penonton. Nagelsmann mengemukakan pandangannya dengan lebih jelas pada akhir Juli di Kongres Pelatih Internasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pelatih Sepak Bola Jerman di Leipzig.

    "Kami tidak harus menjadi Spanyol 2.0," katanya. Sebaliknya, dia menegaskan bahwa penting untuk "berpikir secara tradisional" dan, dengan gaya Jerman kuno, "berpikir lebih defensif dan bertahan". Kembalinya nilai-nilai Jerman pun dimulai.

  • Northern Ireland v Germany - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Tim pekerja

    Ini merupakan sinyal yang jelas bahwa sepak bola Jerman ingin kembali menjadi dirinya sendiri, bisa dibilang begitu. Bukan sekadar tiruan atau peniru gaya, melainkan tim dengan karakternya sendiri. Bukan kebetulan bahwa Nagelsmann berulang kali menyebut "pekerja keras" dalam konteks ini, yaitu para pemain yang rela berkorban demi kepentingan bersama. Ia menginginkan pemain yang mungkin kurang cemerlang secara teknis, namun memiliki kepribadian yang lebih kuat. Sikap ini sejalan dengan tradisi tim-tim yang dulu dihormati oleh Lineker.

    Nagelsmann telah memanggil Robert Andrich dari Bayer Leverkusen, gelandang Brighton Pascal Gross, dan Grischa Promel dari Hoffenheim untuk menjadi 'pekerja'nya. Waldemar Anton dan Nico Schlotterbeck dari Borussia Dortmund juga termasuk di antaranya, namun keduanya masih harus membuktikan diri di timnas Jerman. Joshua Kimmich dan Leon Goretzka, yang merupakan bagian dari skuad reguler, serta Jonathan Tah dari Bayern Munich, telah bergabung dengan Antonio Rudiger dan kapten RB Leipzig David Raum dalam mengambil langkah ini.

    Definisi "pekerja" menurut Nagelsmann merujuk pada pemain yang menonjol karena kekuatan lari, tekel, dan keandalan taktis. Mereka kurang bertanggung jawab atas momen-momen kreatif dan lebih berfokus pada stabilitas, keamanan, serta pemeliharaan struktur tim. Andrich, Gross, dan Promel mewakili tipe pemain ini karena mereka menutup ruang, mencari peluang untuk melakukan tekel, dan mempertahankan kehadiran mereka bahkan dalam fase-fase intensitas tinggi.

    Duo Dortmund, Anton dan Schlotterbeck, bersama pasangan bek tengah berpengalaman Tah dan Rudiger, membawa ketangguhan fisik dan kemampuan antisipasi ke lini pertahanan, mewakili keandalan dan keterampilan komunikasi yang kuat. Kimmich dan Goretzka berperan penting di lini tengah berkat posisi, lari, dan peran kepemimpinan mereka. Bagi Nagelsmann, para pemain ini merupakan komponen sentral dari tim yang berfungsi, yang lebih fokus pada kerja kolektif dan ketahanan daripada kecemerlangan individu.

    Pada saat yang sama, Nagelsmann menyadari bahwa mentalitas terbentuk melalui struktur dan kepemimpinan. Idealnya, hal ini akan menghasilkan stabilitas psikologis di antara para pemain, yang kemudian dapat diubah menjadi keluwesan bermain di lapangan.

    "Yang penting adalah agar tim lain kembali memandang kami sebagai negara sepak bola. Secara umum, saya ingin kami naik bus dan berangkat ke pertandingan dengan semua orang berpikir: 'Tentu saja kami akan menang hari ini, kami adalah Jerman, kami adalah negara sepak bola, kami akan menang,'” jelas Nagelsmann kepada Blickpunkt Sport lebih dari setahun yang lalu.

  • Germany v Italy - UEFA Nations League Quarterfinal Leg TwoGetty Images Sport

    Peringatan dan panduan

    Bagi Nagelsmann, inilah landasan emosional dari proyeknya. Ini bukan soal kembali ke gaya sepak bola dekade-dekade lalu, melainkan tentang menemukan kembali keyakinan batin yang telah hilang selama bertahun-tahun. Sepak bola Jerman modern harus kembali menunjukkan karakter—tentu saja tanpa melupakan bola. Permainan ini harus dijalankan dengan cara modern, namun tetap terasa khas Jerman.

    Keseimbangan antara inovasi dan tradisi, antara penguasaan bola dan agresivitas, bisa dibilang merupakan inti dari reorientasi ini. Warisan memainkan peran ganda di sini: di satu sisi, ini merupakan peringatan betapa mudahnya seseorang kehilangan identitasnya; di sisi lain, ini juga merupakan panduan tentang cara menemukannya kembali.

    Secara historis, sepak bola Jerman selalu tampil terbaik ketika sadar akan jati dirinya. Tim-tim pada tahun 1974 dan 1990 memiliki pemain-pemain yang secara teknis luar biasa, tetapi mereka berkembang terutama berkat struktur, kejelasan, dan disiplin. Tim tahun 2014 menggabungkan nilai-nilai ini dengan keanggunan modern.

    Tim-tim yang datang setelahnya kehilangan keseimbangan ini. Keyakinan pada gaya bermain mereka sendiri digantikan oleh upaya untuk memuaskan semua pihak – penggemar, analis, dan pecinta estetika. Hasilnya adalah tim yang mampu melakukan banyak hal tetapi kekurangan karisma. Upaya Nagelsmann untuk memperkenalkan kembali lebih banyak pemain pekerja keras bukanlah langkah mundur, melainkan langkah ke depan: ia berusaha menggabungkan sikap dan keterampilan.

    Fakta bahwa pendekatan ini berhasil terlihat dari persepsi publik. Meskipun tim nasional dianggap kurang bersemangat pada tahun-tahun menjelang Kejuaraan Eropa 2024, antusiasme yang tulus kembali terasa untuk pertama kalinya selama dan setelah turnamen tersebut. Permainan sepak bola tampak sarat emosi dan kurang steril. Pemain dengan gaya yang beragam seperti Jamal Musiala dan Rudiger mewakili citra baru ini: keterampilan teknis dipadukan dengan tekad. Campuran ini merupakan inti dari warisan Jerman dalam bentuk modernnya.

    Namun, mengapa warisan ini kembali relevan saat ini? Karena sepak bola internasional telah memasuki fase di mana penguasaan bola murni tidak lagi menjamin kesuksesan. Tim-tim seperti Prancis dan Argentina menunjukkan bahwa kemenangan turnamen didasarkan pada mentalitas dan kemampuan beradaptasi. Tim-tim terbaik di dunia adalah mereka yang tetap tenang di saat-saat menentukan. Jerman pernah menjadi lambang dari kualitas ini.

  • NagelsmannGetty Images

    Landasan untuk masa depan

    Dalam dunia sepak bola yang telah mengglobal dan sarat dengan taktik canggih, teknik saja tidak lagi cukup. Yang membedakan satu tim dengan tim lainnya bukanlah analisis data, melainkan budaya; sebuah tim yang memahami nilai-nilai yang dianutnya akan tetap stabil bahkan di masa krisis. Hal ini memberikan arah, orientasi, dan identitas. Jadi, ketika Nagelsmann menekankan bahwa "ketangguhan, semangat tim, dan gairah" sangatlah penting, ia sedang menggambarkan fondasi untuk masa depan.

    Sepak bola Jerman sekali lagi berada di persimpangan jalan. Kenangan akan pernyataan Lineker tampak seperti cermin hari ini: dulu itu merupakan ungkapan kekuatan, kemudian menjadi lebih ironis. Namun, kemungkinan bahwa suatu hari nanti hal itu dapat dipahami kembali sebagai pujian adalah nyata.

    Di bawah Nagelsmann, Jerman tidak berusaha meniru masa lalu, melainkan memahaminya dengan benar. Pelatih ini ingin kekuatan yang dulu berasal dari disiplin dan kemauan keras kini berasal dari semangat tim, kejelasan, dan kestabilan mental.

    Warisan keahlian sepak bola Jerman tetap hidup dalam momen-momen ketika tim mendorong diri mereka hingga batas maksimal – dalam perpanjangan waktu yang mendebarkan, dalam adu penalti, dalam duel mental. Menggali kembali warisan ini bukan berarti memuja masa lalu, melainkan memanfaatkan potensinya untuk masa depan.

    Nagelsmann kini telah memulai perjalanan ini. Apakah ia akan berhasil tidak hanya bergantung pada taktik dan sistemnya, tetapi juga pada kemampuannya untuk menggabungkan kekuatan lama dengan gairah baru. Jika ia berhasil, maka pernyataan Lineker suatu hari nanti dapat terdengar kembali sebagaimana dimaksudkan semula: sebagai ungkapan penghormatan terhadap tim yang tahu jati dirinya – dan yang pada akhirnya menang karena memenuhi warisannya.

