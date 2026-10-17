Dalam perpaduan menarik antara dunia botani dan olahraga elite, para ilmuwan mengabadikan nama Messi dengan menamai spesies tumbuhan baru untuk menghormatinya. Sebuah studi akademis baru-baru ini menguraikan penemuan tumbuhan unik di wilayah dataran tinggi Andes, tepatnya di Peru bagian tengah dan selatan, menurut The Athletic.

Para peneliti memilih nama Salvia messii untuk menghormati pesepakbola ikonis tersebut, dengan menarik kesamaan antara ketangguhan tumbuhan itu dan kehebatan kapten Inter Miami yang terus bertahan. Tumbuhan tersebut memiliki bunga berwarna biru muda dan putih yang mencolok, kombinasi warna alami yang mencerminkan warna khas jersey tim nasional Argentina.

Proses penamaannya mengikuti kaidah ketat tata nama botani, yang menggunakan akar kata Latin untuk mengklasifikasikan temuan biologis baru. Dengan menambahkan huruf 'i' di akhir nama belakang pemain berusia 39 tahun itu, komunitas ilmiah menetapkan tumbuhan tersebut sebagai "Salvia milik Messi".



