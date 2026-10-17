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Inter Miami CF v New York City FCGetty Images Sport
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Warisan Messi melampaui sepak bola! Nama legenda Argentina diabadikan pada spesies tumbuhan yang baru ditemukan

L. Messi
Inter Miami CF
Vozinha
Major League Soccer

Lionel Messi telah menghabiskan kariernya dengan memecahkan rekor dan meraih trofi, tetapi penghargaan terbarunya datang dari dunia sains, bukan lapangan sepakbola. Para peneliti di Amerika Selatan secara resmi menamai spesies tumbuhan yang baru ditemukan dengan nama peraih Ballon d'Or delapan kali itu, sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai ikon global. Penemuan ini menunjukkan betapa luasnya pengaruh Messi, sekaligus membuktikan bahwa namanya memiliki arti penting jauh di luar stadion-stadion Major League Soccer dan sepakbola internasional.

  • Penghormatan ilmiah untuk ikon Argentina

    Dalam perpaduan menarik antara dunia botani dan olahraga elite, para ilmuwan mengabadikan nama Messi dengan menamai spesies tumbuhan baru untuk menghormatinya. Sebuah studi akademis baru-baru ini menguraikan penemuan tumbuhan unik di wilayah dataran tinggi Andes, tepatnya di Peru bagian tengah dan selatan, menurut The Athletic.

    Para peneliti memilih nama Salvia messii untuk menghormati pesepakbola ikonis tersebut, dengan menarik kesamaan antara ketangguhan tumbuhan itu dan kehebatan kapten Inter Miami yang terus bertahan. Tumbuhan tersebut memiliki bunga berwarna biru muda dan putih yang mencolok, kombinasi warna alami yang mencerminkan warna khas jersey tim nasional Argentina.

    Proses penamaannya mengikuti kaidah ketat tata nama botani, yang menggunakan akar kata Latin untuk mengklasifikasikan temuan biologis baru. Dengan menambahkan huruf 'i' di akhir nama belakang pemain berusia 39 tahun itu, komunitas ilmiah menetapkan tumbuhan tersebut sebagai "Salvia milik Messi".


  • imago-sport-1084545130.jpgIcon Sportswire

    Warisan yang melampaui sepakbola

    Penghormatan semacam ini jarang terjadi di dunia akademik dan biasanya diberikan kepada individu yang telah membawa pengaruh besar terhadap budaya global. Tumbuhan tersebut termasuk dalam famili Lamiaceae, yang umum dikenal sebagai keluarga mint, dan dikenal memiliki potensi khasiat obat. Subspesies dalam kelompok ini kerap diteliti karena sifat antioksidan dan antiperadangannya. Hal itu menambah arti penting dari segi manfaat pada penemuan yang telah menarik perhatian penggemar sepakbola di seluruh dunia.

    Pengakuan di bidang botani ini datang ketika Messi terus menjadi sorotan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Meski fokus utamanya tetap memimpin Inter Miami dalam kompetisi MLS, pengaruhnya sebagai tokoh budaya kini berada di titik tertinggi. Fakta bahwa sebuah spesies endemik di bentang alam Peru yang terjal kini menyandang namanya menjadi bukti statusnya sebagai pemain sepakbola terbaik sepanjang masa.

  • Spesies tangguh untuk pemain tangguh

    Salvia messii jauh dari kesan bunga taman yang rapuh. Tumbuhan ini tangguh dan mampu bertahan di lingkungan paling menantang di planet ini. Tumbuh hingga setinggi 1,5 meter, tumbuhan ini hanya ditemukan di lereng berbatu dan gersang pada ketinggian antara 2.000 dan 2.400 meter di atas permukaan laut. Para ahli biologi mencatat kemampuan adaptasinya yang luar biasa, yang memungkinkannya tumbuh subur di udara tipis dan medan berat tempat hanya sedikit spesies lain mampu bertahan hidup.

    Ketangguhan ini mungkin menjadi penghormatan yang paling tepat bagi Messi, yang kariernya ditandai oleh kemampuannya mengatasi tantangan fisik dan mempertahankan keunggulan di level tertinggi olahraga profesional selama lebih dari dua dekade. Namun, penemuan ini juga menyimpan sisi yang memprihatinkan karena Salvia messii telah diklasifikasikan sebagai spesies terancam punah.

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    Dari lapangan ke laboratorium

    Meski penamaan tanaman dengan nama pesepakbola mungkin terdengar tidak biasa, Messi bukan pemain pertama yang mendapat penghormatan semacam ini di bidang biologi. Para ilmuwan kerap menjadikan sepakbola sebagai inspirasi saat mengatalogkan bentuk kehidupan baru. Awal tahun ini, kiper veteran Tanjung Verde Vozinha mendapat kehormatan ketika spesies baru moluska laut diberi namanya.

    Selain itu, pada 2019, Profesor Jesus Ortea dari Universitas Oviedo menamai spesies siput laut dengan nama mantan kiper Real Madrid, Keylor Navas. Contoh-contoh ini menunjukkan semakin banyak ilmuwan yang mengakui besarnya pengaruh sosial tokoh-tokoh paling terkemuka di dunia sepakbola.

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