Cristiano Ronaldo Portugal World Cup portrait
Warisan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia: Ikon Portugal ini membutuhkan turnamen yang sesuai dengan status legendarisnya pada tahun 2026

Air mata mulai mengalir di pipi Cristiano Ronaldo begitu peluit akhir dibunyikan di Stadion Al Thumama, Doha, pada malam 10 Desember 2022. Penyerang tersebut begitu terpukul oleh kekalahan mengejutkan Portugal di perempat final Piala Dunia melawan Maroko hingga ia bahkan tak sanggup menyapa para pendukung timnya. Rasa sakitnya terlalu mendalam. Begitu mendalamnya, hingga ia baru bisa mengungkapkan rasa hancurnya keesokan harinya — dan itu pun hanya melalui sebuah postingan di media sosial.

"Memenangkan Piala Dunia untuk Portugal adalah impian terbesar dan paling ambisius dalam karier saya," tulisnya di Instagram. "Dalam lima penampilan saya di Piala Dunia selama 16 tahun, selalu bermain bersama para pemain hebat dan didukung oleh jutaan warga Portugal, saya telah memberikan segalanya.

"Saya telah meninggalkan segalanya di lapangan. Saya tidak akan pernah mundur dari pertarungan dan saya tidak pernah menyerah pada mimpi itu. Sayangnya, mimpi itu berakhir kemarin." Namun, kenyataannya tidak demikian.

Meskipun akan genap berusia 41 tahun pada Januari, Ronaldo telah masuk dalam skuad Portugal untuk Piala Dunia 2026, dan kesempatan terakhirnya untuk meraih kejayaan mungkin saja menjadi yang terbaik sejauh ini...


    Akhir yang menyedihkan

    Ronaldo tiba di Qatar dengan keyakinan khasnya, tidak hanya untuk membungkam para pengkritiknya setelah akhir yang memalukan dan kacau dari masa baktinya yang kedua di Manchester United, tetapi juga untuk meraih satu-satunya trofi yang selama ini belum pernah ia raih.

    Namun, ia pergi dengan cara yang hampir sama seperti saat ia meninggalkan Old Trafford, dengan reputasinya ternoda oleh sikap mudah marah yang ditunjukkan di depan umum dan laporan bahwa ia secara pribadi mengancam akan meninggalkan kamp Portugal setelah tidak dimasukkan dalam susunan pemain untuk pertandingan babak 16 besar melawan Swiss - yang dimenangkan tim asuhan Fernando Santos dengan skor 6-1 berkat hat-trick dari pengganti Ronaldo, Goncalo Ramos.

    "Saya hanya ingin semua orang tahu bahwa banyak yang telah dikatakan, banyak yang telah ditulis, dan banyak yang telah diperbincangkan, tetapi dedikasi saya kepada Portugal tidak pernah goyah sejenak pun," tulis Ronaldo dalam postingannya di media sosial. "Saya selalu hanya seorang pemain yang berjuang untuk tujuan bersama, dan saya tidak akan pernah membelakangi rekan-rekan setim dan negara saya."

    "Untuk saat ini," tambahnya, "tidak banyak lagi yang bisa dikatakan. Terima kasih, Portugal. Terima kasih, Qatar. Mimpinya indah selama berlangsung... Sekarang, kita harus membiarkan waktu menjadi penasihat yang baik dan membiarkan semua orang menarik kesimpulan mereka sendiri."

    Federasi Sepak Bola Portugal (PFF), di sisi lain, menyimpulkan bahwa ini adalah "saat yang tepat untuk memulai siklus baru" dengan pelatih baru - tetapi tidak akan ada kapten baru.

    Ketika Roberto Martinez ditunjuk sebagai pengganti Santos pada 9 Januari 2003, ia memiliki kesempatan emas untuk membangun tim muda yang menjanjikan di sekitar deretan bintang muda Portugal yang berpotensi besar. Namun, ia tidak memanfaatkannya.

    Dalam tindakan signifikan pertamanya sebagai pelatih Seleccao, Martinez malah memilih terbang ke Arab Saudi untuk meyakinkan Ronaldo agar memimpin Portugal menuju - dan masuk ke - Euro 2024. Keputusan itu terbukti menjadi bencana yang sudah bisa diduga.

    Menganalisis

    Ronaldo mencetak gol dengan leluasa selama kualifikasi Euro, tetapi tak sekali pun mencetak gol di Jerman — meski melepaskan tembakan lebih banyak daripada pemain lapangan lainnya. Yang lebih parah lagi, upayanya untuk memecahkan kebuntuan justru menjadi kontraproduktif sekaligus memalukan.

    Jelas bahwa Ronaldo perlu ditarik keluar dari garis depan, tetapi Martinez yang lemah hati bahkan menolak untuk menepikan penyerang yang sedang goyah itu dalam pertandingan terakhir Portugal di fase grup yang tidak berarti, yang secara efektif mengutamakan kepuasan individu daripada kebaikan tim.

    Akibatnya, tekanan pada sang kapten semakin meningkat setelah penampilan tanpa gol lainnya dalam kekalahan memalukan 2-0 dari Georgia - dan akhirnya menjadi terlalu berat bagi Ronaldo untuk ditanggung setelah gagal mengeksekusi penalti dalam laga babak 16 besar melawan Slovenia.

    Pada babak pertama perpanjangan waktu di Frankfurt, salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola itu runtuh. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Air mata telah tumpah di Qatar, tetapi setelah Portugal tersingkir - bukan selama salah satu pertandingan mereka.

    Beban ekspektasi jelas telah menjadi terlalu berat bagi pemain yang selalu tampil gemilang di saat-saat krusial - dan tidak sulit untuk memahami alasannya. Seorang legenda hidup telah menjadi beban. Setelah bertahun-tahun dengan heroik mengangkat rekan-rekannya, kini mereka yang mengangkatnya. Dan itu terlalu berat bagi sang pemain Portugal yang bangga untuk ditanggung.

    Oleh karena itu, sulit untuk tidak merasa sedikit bersimpati kepada striker yang sedang berjuang ini - diikuti dengan kekaguman karena ia bahkan berani maju untuk mengambil tendangan penalti pertama dalam adu penalti, apalagi berhasil mencetaknya.

    'Lebih banyak Portugal, kurang Ronaldo'

    Martinez sudah lama dikenal sebagai ahli mengalihkan perhatian, seorang pelatih yang selalu berbicara dengan penuh keyakinan, bahkan setelah penampilan yang buruk; tak heran jika dalam konferensi pers pasca-pertandingan ia lebih memilih menyoroti keberanian Ronaldo yang patut diacungi jempol, alih-alih menyoroti pertunjukan mengerikan yang terjadi sebelumnya—serta perannya dalam hal itu.

    Yang bahkan lebih tidak mengejutkan adalah bahwa ia tetap berpegang pada rencana permainan yang jelas-jelas cacat dalam pertandingan perempat final melawan Prancis, dengan Ronaldo diturunkan sebagai penyerang utama.

    Melakukan hal yang sama berulang kali jelas tidak menghasilkan hasil yang berbeda, dan Portugal tersingkir melalui adu penalti oleh tim Prancis yang sangat tidak efektif, setelah bintang andalan mereka yang bekerja keras kembali gagal mencetak gol. Pada titik itu, kebijaksanaan mempertahankan baik Martinez maupun Ronaldo menjadi topik perdebatan nasional. Seperti yang diserukan oleh sebuah judul berita yang tak terlupakan, "Lebih banyak Portugal, kurang Ronaldo!"

    Bahkan selama rentetan hasil mengesankan Seleccao di Nations League 2024-25, beredar rumor bahwa presiden FPF yang baru terpilih, Pedro Proenca, cenderung memecat Martinez setelah putaran final di Jerman dan menggantikannya dengan Jose Mourinho.

    'Rekor yang luar biasa'

    Tak mengherankan jika Ronaldo merasa kesal dengan spekulasi yang terus-menerus mengitari Martinez, yang pada dasarnya berperan penting dalam memperpanjang karier internasionalnya.

    "Mengkritik seseorang yang memiliki rekor spektakuler untuk Portugal membuat saya bingung," katanya menjelang final Nations League melawan Spanyol. "Ada sedikit kurangnya rasa hormat dalam hal ini. Membicarakan pelatih lain juga tidak masuk akal. Pelatih telah melakukan pekerjaan yang luar biasa.

    "Bahkan saat menang, perdebatan ini tetap ada, tapi itu bagian dari orang-orang yang hanya mengomentari dari rumah. Yang perlu kami sampaikan adalah kami sangat puas dengan kerja pelatih, karena datang dengan kewarganegaraan berbeda, berbicara bahasa kami, menyanyikan lagu kebangsaan kami dengan semangat yang saya lihat—itulah yang paling saya hargai. Sisanya sama sekali tidak penting.

    "Hasilnya sangat positif, terlepas dari apakah kita menang atau tidak. Selalu akan ada perdebatan, tapi, bagi saya, itu sama sekali tidak masuk akal."

    Setelah membela Martinez di luar lapangan, Ronaldo kemudian menyelamatkannya di lapangan.

    Dia mencetak gol penentu kemenangan di semifinal Nations League melawan Jerman sebelum kembali mencetak gol di pertandingan penentu turnamen melawan Spanyol, yang dimenangkan Portugal melalui adu penalti. Pada dasarnya, Martinez telah mempertaruhkan pekerjaannya (dan sisa reputasinya) pada Ronaldo - dan pertaruhan itu akhirnya membuahkan hasil.

    Namun, keraguan mengenai kebijaksanaan untuk terus mengandalkan Ronaldo belum hilang.

    Menurunnya mobilitas

    Martinez mengatakan bahwa ia "tidak melihat tanda-tanda bahwa performa Ronaldo menurun sejak ia pindah ke Arab Saudi" — tapi itu agak melenceng dari inti permasalahan.

    Kemampuan super sang superstar sudah mulai menurun jauh sebelum ia bergabung dengan Al-Nassr pada Januari 2023 - dan itu bukanlah sebuah kritik. Ronaldo telah berbuat luar biasa untuk menahan laju waktu hingga usia tiga puluhan, dan fakta bahwa ia saat ini sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia keenamnya adalah bukti komitmennya yang tak tertandingi terhadap profesinya.

    Memang, sulit untuk menemukan pemain yang lebih giat berjuang di luar lapangan. Masalahnya sekarang, tentu saja, adalah bahwa Ronaldo tidak lagi mampu bekerja keras di lapangan.

    Tidak banyak penyerang di level tertinggi saat ini yang hampir tidak melakukan pressing, menjadikan Ronaldo sebagai anomali dalam sepak bola modern, dan ada argumen yang sangat valid bahwa Portugal akan lebih diuntungkan jika memiliki penyerang yang lebih lincah memimpin lini depan.

    Tentu saja, rasanya bukan kebetulan bahwa Seleccao menampilkan performa paling mengesankan mereka di kualifikasi Piala Dunia saat Ramos kembali bermain di lini depan dalam kemenangan telak 9-1 atas Armenia yang dilewatkan Ronaldo karena skorsing.

    Tentu saja, sifat dari skorsing Ronaldo juga mengarah pada masalah potensial lainnya di Amerika Utara.


    Amukan

    Ronaldo mungkin menjadi pemenang ulung karena dia sangat benci kalah. Namun, meski dia memang selalu mudah tersinggung, sifatnya yang mudah marah semakin parah seiring bertambahnya usia.

    Ada juga banyak amukan selama tiga setengah tahun upayanya mengejar gelar besar di Al-Nassr. Awal tahun ini, dia bahkan mogok bermain karena meyakini bahwa Liga Pro Saudi bersekongkol melawan klubnya, yang hanya memperkuat persepsi bahwa Ronaldo masih belum bisa menerima kenyataan ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya - dan hal itu seharusnya menjadi kekhawatiran bagi para pendukung Portugal menjelang Piala Dunia.

    Ingat, kapten Seleccao ini seharusnya tidak bisa bermain dalam dua pertandingan pembuka grup negaranya, setelah mendapat kartu merah langsung karena menyerang Dara O'Shea tanpa alasan yang jelas dalam kekalahan kualifikasi melawan Irlandia pada November lalu.

    Namun, FIFA mengambil keputusan luar biasa dengan menangguhkan pertandingan kedua dan ketiga dari larangan tiga pertandingan yang biasanya wajib, artinya ia bebas bermain melawan DR Kongo dan Uzbekistan, memberikan Ronaldo kesempatan emas untuk memulai turnamen finalnya dengan skor tinggi.

    Namun, tak bisa dipungkiri bahwa rasa putus asanya bisa menjadi masalah ketika situasi pasti akan semakin sulit di babak gugur.

    Tarian terakhir

    Terlepas dari semua sorotan media terhadap Ronaldo, tak diragukan lagi ia sendiri yang memberikan tekanan paling besar pada dirinya sendiri. Ia adalah seorang perfeksionis sejati; hanya yang terbaiklah yang dianggap cukup, sehingga kemenangan menjadi suatu keharusan.

    Misalnya, kepindahannya ke Timur Tengah mungkin didorong terutama oleh uang, tetapi jelas betapa pentingnya memenangkan Liga Pro musim ini baginya ketika air mata kembali mengalir sebelum akhir pertandingan bulan lalu melawan Damac - hanya saja kali ini karena dia sangat bahagia, dan mungkin juga lega, setelah secara efektif memastikan gelar juara dengan gol keduanya dalam pertandingan tersebut.

    Dalam hal itu, sebenarnya sulit untuk melebih-lebihkan arti penting Piala Dunia mendatang bagi Ronaldo, karena ini benar-benar penampilan terakhirnya di panggung terbesar. Meskipun ada rumor bahwa ia ingin bermain di turnamen berikutnya pada 2030 bersama putranya, Cristiano Jr, ia tidak akan mendapat kesempatan lain untuk meninggalkan jejak yang tak terlupakan di turnamen paling prestisius dalam sepak bola.

    Ronaldo tak diragukan lagi merupakan salah satu pemain sepak bola terbaik sepanjang masa, namun pemenang Ballon d'Or lima kali ini hanya pernah tampil di satu babak semifinal dan belum pernah mencetak gol di babak gugur. Karena alasan itulah, warisan Piala Dunia-nya sangat dipertaruhkan di Amerika Utara, artinya beban di pundaknya akan terasa lebih berat dari sebelumnya.

    Namun, hal yang baiknya adalah beban tersebut akan berkurang secara signifikan berkat rekan-rekan di sekitarnya - karena meskipun kita mungkin sedang menyaksikan versi terlemah dari Ronaldo yang pernah ada, ia adalah bagian dari skuad terkuat dalam sejarah Seleccao.

    Akhir yang seperti dongeng?

    Dengan Vitinha, João Neves, dan Bruno Fernandes, Portugal memiliki trio gelandang terbaik di dunia sepak bola, sementara kiper andal Diogo Costa dilindungi oleh barisan pertahanan yang luar biasa yang dipimpin oleh Ruben Dias dari Manchester City dan diperkuat oleh Nuno Mendes yang fantastis sebagai bek kiri.

    Dengan Bernardo Silva yang masih aktif, pengalaman dan kualitas di lini serang juga tidak kalah, meskipun masih ada keraguan apakah pemain seperti Joao Felix dan Rafael Leao akan mampu mewujudkan potensi penuh mereka.

    Banyak hal masih bergantung pada Ronaldo. Dia dipilih karena masih mencetak gol di laga kualifikasi, pertandingan Nations League, dan Liga Pro Saudi - dan itu bukanlah prestasi yang mudah. Namun, tantangannya adalah membuktikan bahwa dia masih mampu bersaing di level tertinggi pada usia 41 tahun.

    Sangat penting baginya untuk tetap tenang, tidak hanya di depan gawang. Portugal benar-benar membutuhkan Ronaldo untuk mengendalikan emosinya saat tekanan kembali meningkat di babak gugur, dan itu tidak akan mudah mengingat seberapa tegang dia dalam empat tahun terakhir.

    Tentu saja, fakta bahwa dia sangat ingin memenangkan Piala Dunia bukanlah hal yang buruk. Semangat dan tekadnya telah lama menjadi sumber inspirasi bagi rekan-rekannya yang bersatu dalam keinginan untuk "memenangkan Piala Dunia bersama Ronaldo, dan untuk Ronaldo", seperti yang diungkapkan Vitinha, dan mereka pantas masuk dalam daftar favorit.

    Apakah sebuah tim yang begitu mengandalkan individu patut diperdebatkan—namun sepenuhnya dapat dimengerti. Ronaldo telah menjadi lebih dari sekadar pemain hebat bagi Portugal; ia telah lama menjadi simbol Seleccao. Ia juga telah melalui banyak hal untuk mencapai titik ini.

    Selama empat tahun terakhir, ia telah memaksimalkan kemampuan fisik dan mentalnya demi mencapai akhir yang seperti dongeng. Meskipun tidak mungkin untuk memastikan apakah pengorbanannya akan membuahkan hasil, satu hal yang jelas: bagaimanapun akhir dari impian Ronaldo, pasti akan ada air mata.

