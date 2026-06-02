Warisan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia: Ikon Portugal ini membutuhkan turnamen yang sesuai dengan status legendarisnya pada tahun 2026

Dengan Vitinha, João Neves, dan Bruno Fernandes, Portugal memiliki trio gelandang terbaik di dunia sepak bola, sementara kiper andal Diogo Costa dilindungi oleh barisan pertahanan yang luar biasa yang dipimpin oleh Ruben Dias dari Manchester City dan diperkuat oleh Nuno Mendes yang fantastis sebagai bek kiri.
Dengan Bernardo Silva yang masih aktif, pengalaman dan kualitas di lini serang juga tidak kalah, meskipun masih ada keraguan apakah pemain seperti Joao Felix dan Rafael Leao akan mampu mewujudkan potensi penuh mereka.
Banyak hal masih bergantung pada Ronaldo. Dia dipilih karena masih mencetak gol di laga kualifikasi, pertandingan Nations League, dan Liga Pro Saudi - dan itu bukanlah prestasi yang mudah. Namun, tantangannya adalah membuktikan bahwa dia masih mampu bersaing di level tertinggi pada usia 41 tahun.
Sangat penting baginya untuk tetap tenang, tidak hanya di depan gawang. Portugal benar-benar membutuhkan Ronaldo untuk mengendalikan emosinya saat tekanan kembali meningkat di babak gugur, dan itu tidak akan mudah mengingat seberapa tegang dia dalam empat tahun terakhir.
Tentu saja, fakta bahwa dia sangat ingin memenangkan Piala Dunia bukanlah hal yang buruk. Semangat dan tekadnya telah lama menjadi sumber inspirasi bagi rekan-rekannya yang bersatu dalam keinginan untuk "memenangkan Piala Dunia bersama Ronaldo, dan untuk Ronaldo", seperti yang diungkapkan Vitinha, dan mereka pantas masuk dalam daftar favorit.
Apakah sebuah tim yang begitu mengandalkan individu patut diperdebatkan—namun sepenuhnya dapat dimengerti. Ronaldo telah menjadi lebih dari sekadar pemain hebat bagi Portugal; ia telah lama menjadi simbol Seleccao. Ia juga telah melalui banyak hal untuk mencapai titik ini.
Selama empat tahun terakhir, ia telah memaksimalkan kemampuan fisik dan mentalnya demi mencapai akhir yang seperti dongeng. Meskipun tidak mungkin untuk memastikan apakah pengorbanannya akan membuahkan hasil, satu hal yang jelas: bagaimanapun akhir dari impian Ronaldo, pasti akan ada air mata.