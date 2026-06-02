Warisan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia: Ikon Portugal ini membutuhkan turnamen yang sesuai dengan status legendarisnya pada tahun 2026

Ronaldo tiba di Qatar dengan keyakinan khasnya, tidak hanya untuk membungkam para pengkritiknya setelah akhir yang memalukan dan kacau dari masa baktinya yang kedua di Manchester United, tetapi juga untuk meraih satu-satunya trofi yang selama ini belum pernah ia raih.

Namun, ia pergi dengan cara yang hampir sama seperti saat ia meninggalkan Old Trafford, dengan reputasinya ternoda oleh sikap mudah marah yang ditunjukkan di depan umum dan laporan bahwa ia secara pribadi mengancam akan meninggalkan kamp Portugal setelah tidak dimasukkan dalam susunan pemain untuk pertandingan babak 16 besar melawan Swiss - yang dimenangkan tim asuhan Fernando Santos dengan skor 6-1 berkat hat-trick dari pengganti Ronaldo, Goncalo Ramos.

"Saya hanya ingin semua orang tahu bahwa banyak yang telah dikatakan, banyak yang telah ditulis, dan banyak yang telah diperbincangkan, tetapi dedikasi saya kepada Portugal tidak pernah goyah sejenak pun," tulis Ronaldo dalam postingannya di media sosial. "Saya selalu hanya seorang pemain yang berjuang untuk tujuan bersama, dan saya tidak akan pernah membelakangi rekan-rekan setim dan negara saya."

"Untuk saat ini," tambahnya, "tidak banyak lagi yang bisa dikatakan. Terima kasih, Portugal. Terima kasih, Qatar. Mimpinya indah selama berlangsung... Sekarang, kita harus membiarkan waktu menjadi penasihat yang baik dan membiarkan semua orang menarik kesimpulan mereka sendiri."

Federasi Sepak Bola Portugal (PFF), di sisi lain, menyimpulkan bahwa ini adalah "saat yang tepat untuk memulai siklus baru" dengan pelatih baru - tetapi tidak akan ada kapten baru.

Ketika Roberto Martinez ditunjuk sebagai pengganti Santos pada 9 Januari 2003, ia memiliki kesempatan emas untuk membangun tim muda yang menjanjikan di sekitar deretan bintang muda Portugal yang berpotensi besar. Namun, ia tidak memanfaatkannya.

Dalam tindakan signifikan pertamanya sebagai pelatih Seleccao, Martinez malah memilih terbang ke Arab Saudi untuk meyakinkan Ronaldo agar memimpin Portugal menuju - dan masuk ke - Euro 2024. Keputusan itu terbukti menjadi bencana yang sudah bisa diduga.