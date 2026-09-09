'Warisan bersama' - Tidak mungkin Lionel Messi membiarkan Cristiano Ronaldo mencapai 1.000 gol sendirian saat mantan bintang MLS itu memprediksi pertarungan GOAT lainnya

Tidak banyak lagi yang tersisa untuk dicapai Messi dan Ronaldo, mengingat level masing-masing yang telah mereka raih. Saat ditanya apakah mantan pemain itu akan terlalu memikirkan apa yang sedang dilakukan yang satu lagi, mantan bintang MLS sekaligus eks rekan setim Ronaldo di Manchester United, Giuseppe Rossi, sebelumnya mengatakan kepada GOAL: “Saya tidak yakin. Saya tidak tahu. Menurut Anda dia bahkan tahu soal itu? Menurut Anda dia bahkan peduli soal itu?

“Mungkin jauh di lubuk hatinya iya, tetapi saya pikir itu adalah dua cara berbeda dalam mereka mendekati permainan. Namun, saya yakin Messi akan mencapai 1.000 dalam tiga tahun ke depan. Saya pikir dengan posisinya sekarang, dia berada di Miami sampai 2028, saya yakin dia akan sampai ke sana.”

Legenda Belanda Wesley Sneijder, yang meninggalkan Real Madrid pada musim panas 2009 saat CR7 pindah ke Santiago Bernabeu, mengatakan soal dua ikon yang mengejar target yang sama: “Saya pikir itu adalah target berikutnya bagi mereka berdua, 100%. Cristiano tidak akan berhenti sebelum mencapai seribu gol. Messi telah menandatangani kontrak dua tahun lagi. Dia pasti akan mencapai seribu gol juga.

“Menyenangkan bahwa kita masih membicarakan rivalitas ini, dengan satu di MLS dan yang lain di Saudi. Mereka adalah dua bintang besar dan sekarang mereka mengejar target berbeda, yaitu mencapai 1.000 gol. Luar biasa. Mungkin kita bisa mulai menghitung assist mereka untuk mencari tahu siapa yang bisa lebih dulu mencapai 2.000.”