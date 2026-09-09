Getty/GOAL
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'Warisan bersama' - Tidak mungkin Lionel Messi membiarkan Cristiano Ronaldo mencapai 1.000 gol sendirian saat mantan bintang MLS itu memprediksi pertarungan GOAT lainnya
Berapa total gol yang telah dicetak Ronaldo dan Messi?
Megabintang Portugal Ronaldo kian mendekati 980 gol untuk klub dan negara, dengan catatan sejarah yang sudah berkali-kali ditulis ulang. Setelah mewakili negaranya di Piala Dunia 2026, pada usia 41 tahun, ia kini mengoleksi 146 gol internasional.
Standar individu yang luar biasa terus dipertahankan di Timur Tengah, dengan memenangkan Sepatu Emas dan gelar domestik, dan ada pembicaraan bahwa karier yang menakjubkan itu akan diperpanjang melampaui berakhirnya kontraknya saat ini pada musim panas 2027.
Messi juga masih terus melaju. Pada usia 39 tahun, ia baru-baru ini tampil di final Piala Dunia ketiganya dan kembali masuk nominasi Ballon d'Or, dengan delapan Ballon d'Or atas namanya. Gelar MLS Cup dan kemenangan penghargaan MVP secara beruntun telah dinikmati di Amerika Serikat.
Sang bintang Argentina yang penuh teka-teki itu telah mengakhiri karier internasionalnya, dengan 207 caps dan 125 gol, tetapi masih terikat kontrak di Florida Selatan hingga 2028. Ia kini mendekati total 930 gol.
- Getty
Apakah Messi ingin menyamai Ronaldo dengan mencapai 1.000 gol?
Saat disampaikan kepada Hislop bahwa tidak mungkin Messi membiarkan rival abadinya, Ronaldo, mencapai angka empat digit tanpa dirinya, mantan kiper MLS itu, berbicara secara eksklusif kepada GOAL atas kerja sama dengan King Casino, mengatakan: “Saya rasa itulah yang hampir ingin dilihat sepakbola. Saya rasa kita telah disuguhi dua pemain yang mendefinisikan satu generasi tidak seperti yang lain dan mendefinisikan permainan ini seperti sangat sedikit orang sebelum mereka.
“Angka-angka yang dibukukan Ronaldo, yang terus dibukukan Lionel Messi, sungguh fenomenal. Dan Messi tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Jika pada akhirnya kita memiliki dua pemain dengan lebih dari 1.000 gol, itu barangkali sejalan dengan warisan bersama mereka dalam permainan ini.”
Para rival GOAT memburu tonggak gol yang sama
Tidak banyak lagi yang tersisa untuk dicapai Messi dan Ronaldo, mengingat level masing-masing yang telah mereka raih. Saat ditanya apakah mantan pemain itu akan terlalu memikirkan apa yang sedang dilakukan yang satu lagi, mantan bintang MLS sekaligus eks rekan setim Ronaldo di Manchester United, Giuseppe Rossi, sebelumnya mengatakan kepada GOAL: “Saya tidak yakin. Saya tidak tahu. Menurut Anda dia bahkan tahu soal itu? Menurut Anda dia bahkan peduli soal itu?
“Mungkin jauh di lubuk hatinya iya, tetapi saya pikir itu adalah dua cara berbeda dalam mereka mendekati permainan. Namun, saya yakin Messi akan mencapai 1.000 dalam tiga tahun ke depan. Saya pikir dengan posisinya sekarang, dia berada di Miami sampai 2028, saya yakin dia akan sampai ke sana.”
Legenda Belanda Wesley Sneijder, yang meninggalkan Real Madrid pada musim panas 2009 saat CR7 pindah ke Santiago Bernabeu, mengatakan soal dua ikon yang mengejar target yang sama: “Saya pikir itu adalah target berikutnya bagi mereka berdua, 100%. Cristiano tidak akan berhenti sebelum mencapai seribu gol. Messi telah menandatangani kontrak dua tahun lagi. Dia pasti akan mencapai seribu gol juga.
“Menyenangkan bahwa kita masih membicarakan rivalitas ini, dengan satu di MLS dan yang lain di Saudi. Mereka adalah dua bintang besar dan sekarang mereka mengejar target berbeda, yaitu mencapai 1.000 gol. Luar biasa. Mungkin kita bisa mulai menghitung assist mereka untuk mencari tahu siapa yang bisa lebih dulu mencapai 2.000.”
- Getty/GOAL
Messi dan Ronaldo diperkirakan masih akan bermain untuk beberapa waktu lagi
Ronaldo kembali mencetak gol untuk Al-Nassr pada awal kampanye 2026-27, sementara Messi telah kembali beraksi bersama Inter Miami setelah kiprahnya di Piala Dunia bersama Argentina.
Pertanyaan terus muncul soal berapa lama lagi keduanya bisa terus bermain, mengingat tekanan yang telah dialami tubuh mereka selama bertahun-tahun, tetapi keduanya tampaknya ingin terus bermain selama mungkin.
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