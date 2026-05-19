WARISAN: Bagaimana para ‘pecundang yang egois’ Inggris menyia-nyiakan peluang terbesar mereka untuk meraih gelar Piala Dunia kedua pada tahun 2002 - dan pelajaran yang harus dipetik oleh Thomas Tuchel

Inggris tak henti-hentinya mengalami kekecewaan di Piala Dunia sejak kesuksesan bersejarah mereka di kandang sendiri pada tahun 1966. The Three Lions harus takluk dari Argentina dan "Tangan Tuhan" Diego Maradona di perempat final 1986, sebelum tersingkir di semifinal empat tahun kemudian oleh Jerman setelah pertarungan sengit di babak perpanjangan waktu. Kedua tim yang sama itu kembali mengalahkan Inggris di babak 16 besar pada tahun 1998 dan 2010, sementara Portugal mengungguli Inggris di perempat final tahun 2006.

Rasa keyakinan yang sesungguhnya akhirnya kembali pada 2018 di bawah asuhan Sir Gareth Southgate saat Inggris melampaui ekspektasi dengan mencapai empat besar, namun mereka kembali mengecewakan pada 2022 setelah diunggulkan sebagai salah satu favorit turnamen, kalah 2-1 di perempat final melawan Prancis yang ditandai oleh penalti terburuk dalam karier Harry Kane.

Inggris telah memiliki 11 kesempatan untuk mengangkat trofi emas legendaris itu lagi, hanya gagal lolos ke turnamen pada tahun 1974, 1978, dan 1994, dengan kekalahan memalukan di babak grup pada tahun 2014 menandai penampilan terburuk mereka di putaran final Piala Dunia modern. Nasib buruk memang tak dapat dipungkiri berperan, namun setiap generasi pemain telah mengecewakan diri mereka sendiri dengan cara tertentu, entah karena gugup di momen-momen krusial atau gagal mentransfer performa klub mereka ke panggung internasional.

Pada tahun 2002, itu adalah kombinasi yang tak termaafkan dari keduanya. Itu seharusnya menjadi tahun di mana sepak bola 'kembali ke rumah' untuk kedua kalinya. Itulah pasti perasaan pelatih kepala Sven-Goran Eriksson setelah skuadnya kembali ke rumah dari Korea Selatan dan Jepang dengan luka-luka dan kekalahan.

"Satu hal yang selalu kami katakan kepada para pemain adalah bahwa dengan tim yang kami miliki, kami tidak perlu takut pada siapa pun dan, jika kami sedikit beruntung, kami bisa melaju hingga akhir," katanya. "Saya masih berpikir kami bisa melakukannya."

Namun, mereka merasa takut. Bahkan, mungkin ini adalah salah satu contoh terburuk di mana rasa takut melumpuhkan tim elit dalam sejarah sepak bola internasional. Dan jika skuad Thomas Tuchel saat ini ingin meraih kesuksesan di mana tim asuhan Eriksson gagal 24 tahun lalu, pelajaran dari kegagalan petualangan di Timur Jauh itu harus diperhatikan.