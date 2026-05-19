WARISAN: Bagaimana para ‘pecundang yang egois’ Inggris menyia-nyiakan peluang terbesar mereka untuk meraih gelar Piala Dunia kedua pada tahun 2002 - dan pelajaran yang harus dipetik oleh Thomas Tuchel

Ini adalah Legacy, seri artikel dan podcast GOAL yang menghitung mundur menuju Piala Dunia 2026. Setiap minggu, kami mengulas kisah-kisah dan semangat di balik negara-negara yang menjadi ikon sepak bola dunia. Minggu ini, kami membahas apa yang harus dipelajari Inggris dari kegagalan mereka meraih gelar juara pada tahun 2002, serta mengapa tugas yang menanti Thomas Tuchel bukanlah soal taktik, melainkan soal keyakinan, identitas, dan keberanian di panggung terbesar.

Inggris tak henti-hentinya mengalami kekecewaan di Piala Dunia sejak kesuksesan bersejarah mereka di kandang sendiri pada tahun 1966. The Three Lions harus takluk dari Argentina dan "Tangan Tuhan" Diego Maradona di perempat final 1986, sebelum tersingkir di semifinal empat tahun kemudian oleh Jerman setelah pertarungan sengit di babak perpanjangan waktu. Kedua tim yang sama itu kembali mengalahkan Inggris di babak 16 besar pada tahun 1998 dan 2010, sementara Portugal mengungguli Inggris di perempat final tahun 2006.

Rasa keyakinan yang sesungguhnya akhirnya kembali pada 2018 di bawah asuhan Sir Gareth Southgate saat Inggris melampaui ekspektasi dengan mencapai empat besar, namun mereka kembali mengecewakan pada 2022 setelah diunggulkan sebagai salah satu favorit turnamen, kalah 2-1 di perempat final melawan Prancis yang ditandai oleh penalti terburuk dalam karier Harry Kane.

Inggris telah memiliki 11 kesempatan untuk mengangkat trofi emas legendaris itu lagi, hanya gagal lolos ke turnamen pada tahun 1974, 1978, dan 1994, dengan kekalahan memalukan di babak grup pada tahun 2014 menandai penampilan terburuk mereka di putaran final Piala Dunia modern. Nasib buruk memang tak dapat dipungkiri berperan, namun setiap generasi pemain telah mengecewakan diri mereka sendiri dengan cara tertentu, entah karena gugup di momen-momen krusial atau gagal mentransfer performa klub mereka ke panggung internasional.

Pada tahun 2002, itu adalah kombinasi yang tak termaafkan dari keduanya. Itu seharusnya menjadi tahun di mana sepak bola 'kembali ke rumah' untuk kedua kalinya. Itulah pasti perasaan pelatih kepala Sven-Goran Eriksson setelah skuadnya kembali ke rumah dari Korea Selatan dan Jepang dengan luka-luka dan kekalahan.

"Satu hal yang selalu kami katakan kepada para pemain adalah bahwa dengan tim yang kami miliki, kami tidak perlu takut pada siapa pun dan, jika kami sedikit beruntung, kami bisa melaju hingga akhir," katanya. "Saya masih berpikir kami bisa melakukannya."

Namun, mereka merasa takut. Bahkan, mungkin ini adalah salah satu contoh terburuk di mana rasa takut melumpuhkan tim elit dalam sejarah sepak bola internasional. Dan jika skuad Thomas Tuchel saat ini ingin meraih kesuksesan di mana tim asuhan Eriksson gagal 24 tahun lalu, pelajaran dari kegagalan petualangan di Timur Jauh itu harus diperhatikan.

    Kualifikasi yang menegangkan

    Eriksson awalnya mengambil alih jabatan manajer pada saat tim Inggris sedang dalam kekacauan total. The Three Lions tersingkir dari Euro 2000 di babak penyisihan grup sebelum memulai kampanye kualifikasi Piala Dunia 2002 dengan kekalahan 1-0 dari Jerman dalam pertandingan terakhir yang pernah dimainkan di Wembley lama. Setelah peluit akhir dibunyikan, direktur Asosiasi Sepak Bola (FA) saat itu, David Davies, menyeret manajer Kevin Keegan ke dalam bilik toilet untuk mencoba meyakinkannya agar tidak mengundurkan diri, tetapi permohonannya tidak didengarkan. 

    "Kamu tidak bisa mengubah pikiranku," kata Keegan seperti dilaporkan. "Aku keluar dari sini. Aku tidak sanggup. Aku akan menemui pers untuk memberitahu mereka bahwa aku tidak sanggup. Aku tidak bisa memotivasi para pemain. Aku tidak bisa mengeluarkan potensi ekstra dari para pemain ini yang kubutuhkan." Sesuai janjinya, ikon Liverpool yang dicintai itu mengundurkan diri, kemudian menyebut masa jabatannya selama 20 bulan bersama tim nasional sebagai "tanpa jiwa".

    Di mata banyak orang, Inggris telah mencapai titik terendah, dan FA memutuskan bahwa dibutuhkan seorang pemenang berulang untuk membalikkan keadaan. Masuklah Eriksson, yang dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik Eropa setelah membawa Lazio meraih gelar Serie A musim 1999-2000. Masih banyak skeptisisme publik saat pelatih Swedia yang tenang itu ditunjuk sebagai manajer asing pertama dalam sejarah Inggris, namun ia berhasil meyakinkan sebagian besar dari mereka dengan memenangkan lima pertandingan pertamanya, yang terdiri dari laga persahabatan dan kualifikasi melawan Spanyol, Finlandia, Albania, Meksiko, dan Yunani.

    Eriksson kemudian menjadi arsitek penampilan luar biasa dalam kemenangan 5-1 atas Jerman di Olympiastadion, Munich, dengan Michael Owen mencetak hat-trick yang tak terlupakan. Hasil tersebut menggemparkan dunia sepak bola internasional, dan Inggris mengikutinya dengan kemenangan telak 2-0 di kandang atas Albania empat hari kemudian, yang membuat mereka hanya perlu menyamai hasil Jerman di babak kualifikasi terakhir untuk finis di puncak grup.

    Mereka berhasil mencapai misi tersebut, tetapi prosesnya sangat dramatis dan menyakitkan, bukan proses yang seharusnya berjalan mulus. Yunani mengejutkan The Three Lions dengan memimpin 2-1 di Old Trafford hingga menit ketiga tambahan waktu, saat David Beckham dari Manchester United maju untuk menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas sensasional dari jarak 30 yard. Dengan Finlandia menahan Jerman imbang 0-0, gol ajaib itu terbukti cukup untuk memastikan tiket otomatis Inggris ke putaran final Piala Dunia pertama yang digelar di Asia.

    Cedera mulai terasa

    Euforia yang ditimbulkan oleh kemenangan telak atas Jerman dan gol ikonik Beckham melawan Yunani segera berganti menjadi kekhawatiran, karena Inggris tergabung dalam 'Grup Kematian' yang ditakuti pada turnamen 2002, bersama musuh lama Argentina, Swedia—negara asal Eriksson—dan Nigeria yang sering menjadi momok.

    Yang memperburuk keadaan, Beckham, Gary Neville, dan Steven Gerrard mengalami cedera serius di akhir musim klub, dan Eriksson mendapati dirinya menjadi berita utama di halaman depan dan belakang surat kabar Inggris karena berselingkuh dari pacar lamanya, Nancy Dell'Olio, dengan presenter televisi Ulrika Jonsson.

    Dikhawatirkan kehidupan pribadi Eriksson akan mengganggu persiapan Inggris, dan pemilihan skuad akhirnya menuai banyak kritik. Ia memilih Wes Brown dan Danny Mills daripada Jamie Carragher dan Phil Neville di lini belakang, mengesampingkan Steve McManaman dan Frank Lampard dari lini tengah, serta hanya memilih lima penyerang, dengan Andy Cole mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional setelah tidak dipanggil.

    "Ada kekhawatiran besar mengenai dari mana gol-gol akan datang," kata mantan pakar Sky Sports dan mantan pemain internasional Skotlandia, Andy Gray, di BBC Radio Five Live. "Jika Michael Owen tidak dalam performa terbaiknya, lalu siapa cadangannya? Siapa yang akan melakukannya jika Michael tidak bisa?"

    Eriksson dianggap bermain terlalu aman dengan delapan pemain bertahan, tetapi mengambil satu risiko besar dengan memasukkan Beckham, yang diberi waktu pemulihan enam hingga delapan minggu setelah mengalami patah kaki dalam kemenangan United di Liga Champions atas Deportivo La Coruna pada awal April.

    Rehabilitasi sang kapten, serta arti kata metatarsal, menjadi bahan perbincangan para penggemar dan media hingga menjelang kick-off, dan bahkan setelahnya. Namun, Gary Neville dan Gerrard tidak mampu bermain meski menahan rasa sakit, dan pengganti Gerrard, Danny Murphy, juga mengalami patah kaki hanya delapan hari sebelum pertandingan pembuka Inggris, sehingga Trevor Sinclair dari West Ham dipanggil untuk mengisi posisinya. Kieron Dyer dan Nicky Butt juga mengalami cedera ringan, sehingga beberapa pakar berpendapat bahwa kampanye ini sudah ditakdirkan gagal bahkan sebelum dimulai.

    Selamat lolos

    Meski begitu, Eriksson tak kekurangan pemain berkualitas. David Seaman, Martin Keown, Sol Campbell, Paul Scholes, Owen Hargreaves, dan Teddy Sheringham melengkapi deretan nama-nama besar bersama Beckham dan Gary Neville, sementara Owen, Rio Ferdinand, dan Ashley Cole memimpin generasi muda berbakat Inggris.

    Pertandingan pertama, melawan tim Swedia yang biasa-biasa saja, memberikan kesempatan bagi The Three Lions untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sering diremehkan. Sayangnya, mereka tidak memanfaatkannya. Beckham yang belum sepenuhnya fit, dengan potongan rambut mohawk pirang yang khas, membenarkan keputusannya untuk dimainkan sejak awal dengan tendangan sudut yang akurat, memungkinkan Campbell mencetak gol sundulan untuk membawa tim Eriksson unggul dalam 25 menit pertama. Namun, alih-alih terus menekan, Inggris malah mundur dan membiarkan lawan menekan.

    Niclas Alexandersson memanfaatkan umpan balik buruk dari Mills untuk mencetak gol penyeimbang, dan Swedia mendominasi sisa babak kedua, dengan Teddy Lucic dan Henrik Larsson keduanya nyaris mencetak gol penentu. Inggris bertahan untuk hasil imbang 1-1, tetapi itu adalah lolosnya yang beruntung, dan suasana di ruang ganti suram, terutama karena Argentina telah memenangkan pertandingan pembuka mereka melawan Nigeria 1-0 lebih awal pada hari itu.

    Namun, Eriksson tidak patah semangat: "Ketika Anda memimpin 1-0 dan kemudian imbang, rasanya seperti Anda kalah. Anda tidak seharusnya merasa seperti itu, tetapi itulah suasana di ruang ganti setelah pertandingan, jadi saya katakan kepada mereka bahwa kita tidak sedang di pemakaman. Kita baru saja memulai Piala Dunia dan tentu saja kita masih bisa lolos. Segalanya masih mungkin karena persaingannya sangat ketat."

    Balas dendam

    Benar saja, Inggris menunjukkan respons yang kuat pada pertandingan kedua mereka melawan Argentina, namun seruan semangat dari Eriksson tak banyak berperan dalam hal itu. Empat tahun setelah kekalahan menyakitkan mereka melalui adu penalti melawan Argentina di Prancis, hasrat untuk membalas dendam menggerakkan tim—dan terutama Beckham, yang diusir keluar lapangan di awal babak kedua saat skor 2-2 karena menendang Diego Simeone.

    Sejak peluit pertama di Sapporo Dome, Jepang, permainan Inggris menunjukkan keganasannya yang, sayangnya, tak pernah terulang lagi di era Eriksson. The Three Lions mengungguli dan menguasai Argentina dalam babak pertama yang mendebarkan, dan unggul saat Owen dengan cerdik memancing pelanggaran dari Mauricio Pochettino di dalam kotak penalti.

    Beckham mengambil bola dan menghadapi semua setan dalam dirinya dalam situasi yang paling menekan. Mudah saja untuk goyah, tetapi seperti yang dia lakukan dalam kualifikasi melawan Yunani, gelandang tangguh itu menarik napas dalam-dalam dan fokus sepenuhnya pada tekniknya, melepaskan tendangan rendah ke tengah gawang yang begitu cepat hingga kiper Argentina, Pablo Cavallero, seolah-olah kedip dan melewatkannya.

    Itu adalah momen pelepasan emosi yang luar biasa bagi Beckham dan menandai kedatangan Inggris sebagai kekuatan di Piala Dunia ini. Argentina mengerahkan segala upaya untuk menaklukkan lawan mereka di babak kedua, tetapi tidak menemukan celah, dengan Ferdinand dan Campbell menjadi simbol semangat tak tergoyahkan dalam tim melalui serangkaian blok, intersepsi, dan tekel krusial. Inggris meraih kemenangan dan balas dendam yang mereka idamkan, dan ketika kabar kemenangan Swedia 2-1 atas Nigeria tersiar, mereka tahu bahwa hasil imbang di laga terakhir fase grup akan memastikan lolos ke babak 16 besar.

    Kebuntuan yang disusul dengan penampilan gemilang

    Inggris berhasil meraih satu poin yang mereka butuhkan setelah bermain imbang 0-0 dengan Nigeria, namun gagal merebut posisi teratas di grup setelah Swedia bermain imbang 1-1 dengan Argentina. Yang lebih mengkhawatirkan adalah penampilan lesu para pemain di tengah cuaca panas yang melelahkan serta kurangnya ketajaman di sepertiga akhir lapangan.

    Alih-alih undian yang lebih menguntungkan (di atas kertas) melawan Senegal, Denmark kini menghalangi jalan Inggris menuju perempat final. Denmark memuncaki Grup A di atas Senegal dan berhasil menciptakan kejutan besar dengan mengalahkan Uruguay serta menyingkirkan juara bertahan Prancis, dengan mencetak total lima gol.

    Malam yang sulit diprediksi di Stadion Big Swan Niigata, dan para penggemar tegang. Namun, mereka tak perlu khawatir. Inggris langsung tancap gas dan menembus pertahanan Denmark hanya lima menit setelah kick-off, dengan Beckham kembali memberikan assist dari tendangan sudut saat Ferdinand menyundul bola di tiang jauh (dibantu oleh kesalahan fatal kiper lawan, Thomas Sorensen).

    Owen menggandakan keunggulan dengan penyelesaian khas seorang penyerang oportunis sebelum Emile Heskey melesakkan gol ketiga Inggris menjelang akhir babak pertama berkat kerja sama apik dari Beckham. Penampilan babak pertama yang nyaris sempurna ini ditandai dengan umpan-umpan yang rapi dan tekanan agresif.

    Tim asuhan Eriksson melaju dengan mudah menuju kemenangan 3-0 di babak kedua, mempersiapkan laga perempat final yang dinanti-nantikan melawan Brasil yang tampil jauh kurang mengesankan di laga babak 16 besar mereka. Belgia kalah 2-0 dari Selecao, namun menciptakan cukup peluang untuk memenangkan pertandingan dan menguasai lini tengah sepanjang pertandingan. The Three Lions memiliki kemampuan untuk membuat juara empat kali itu membayar mahal jika mereka mengulangi kesalahan yang sama, bahkan legenda Brasil Pele mengakui kepada BBC Sport bahwa, "Jika Inggris bisa tetap tenang dan disiplin, mereka akan memenangkan pertandingan."

    Kesalahan-kesalahan yang sangat mendasar

    Pertandingan antara Inggris dan Brasil dimulai pada sore hari dengan suhu yang terik mencapai 28°C dan kelembapan di dalam Stadion Yokohama sebesar 57 persen. Kondisi tersebut menguntungkan tim asuhan Luis Felipe Scolari, dan hal itu terlihat jelas dari permainan Brasil di awal pertandingan saat mereka berhasil menekan Inggris dan mengoper bola dengan percaya diri.

    Namun, dengan Campbell yang bertubuh besar memimpin di lini belakang, Inggris berhasil menahan serangan hebat Selecao dan terlihat berbahaya dalam serangan balik. Pada menit ke-23, serangan balik semacam itu berujung pada umpan panjang Heskey ke arah Owen. Umpan tersebut sedikit melenceng dan seharusnya bisa diatasi oleh Lucio, namun sentuhan pertama bek tengah Brasil itu justru jatuh tepat di jalur Owen, yang kemudian mengontrol bola sebelum dengan ahli melambungkannya ke sudut jauh.

    Brasil terkejut dan, tiba-tiba, prediksi Pele sebelum pertandingan terdengar realistis. Namun, Inggris perlu terus menekan alih-alih mundur, seperti yang mereka lakukan melawan Swedia pada pertandingan pertama. Tim Amerika Selatan itu terluka dan siap untuk dikalahkan.

    Sayangnya, itu bukanlah gaya Eriksson. Ia memerintahkan timnya untuk bertahan dalam dan melindungi keunggulan hingga babak pertama berakhir, yang memungkinkan Brasil segera memulihkan kepercayaan diri. Dengan hanya beberapa detik tersisa sebelum peluit berbunyi, hal yang tak terhindarkan pun terjadi.

    Rangkaian kesalahan pemula yang berujung pada gol penyeimbang dimulai saat Beckham, yang jelas-jelas merasa sakit di kaki lemahnya, melompat keluar dari tekel dengan Roberto Carlos. Roque Junior kemudian memberikan umpan longgar ke tengah lapangan yang seharusnya bisa diambil oleh Scholes, namun bola itu direbut dari kakinya oleh Kleberson, dan bola pun bergulir ke arah Ronaldinho yang langsung menerobos.

    Maestro berwajah ceria itu kemudian melakukan gerakan stepover cepat untuk melewati Cole, yang telah ditarik keluar dari posisinya dan meninggalkan Campbell dalam keadaan terbuka, sebelum mengoper bola kepada Rivaldo untuk melepaskan tendangan pertama yang indah yang tidak dapat dijangkau oleh Seaman. Inggris secara tak terduga memberikan Brasil kesempatan untuk kembali ke dalam permainan dan, ternyata, Eriksson tidak memiliki Rencana B.

    Dihina

    Menurut Southgate, pelatih asal Swedia itu juga gagal memotivasi para pemain melalui arahan di ruang ganti saat jeda babak pertama. Bek yang tidak sempat diturunkan itu berkata saat mengenang pertandingan tersebut bertahun-tahun kemudian: “Kami mengharapkan Winston Churchill, tapi yang kami dapatkan justru Iain Duncan Smith.”

    Memang, Eriksson tidak melakukan perubahan pemain saat jeda dan tetap menggunakan formasi 4-4-2 yang pragmatis. Inggris kembali ke lapangan tanpa semangat ekstra dan Brasil menguasai jalannya pertandingan sepenuhnya. Dalam waktu lima menit setelah babak kedua dimulai, mereka sudah unggul.

    Kali ini, hanya satu orang yang bertanggung jawab atas gol tersebut. Saat Brasil mendapat tendangan bebas sekitar 42 yard dari gawang di sisi kanan, tampaknya tidak ada bahaya besar. Namun begitu bola meninggalkan kaki Ronaldinho, Seaman langsung panik.

    Ternyata itu adalah tendangan langsung bukan umpan lob ke kotak penalti, dan kiper nomor 1 Inggris itu sepenuhnya salah memperkirakan lintasan bola. Bola melengkung di atas kepalanya dan masuk ke jaring dalam sebelum ia sempat mengulurkan tangan, dan Ronaldinho sudah berlari ke lintasan atletik yang mengelilingi lapangan untuk menari bersama rekan-rekannya saat Seaman akhirnya mengambil bola.

    "Cafu telah memberitahu saya bahwa Seaman bermain jauh dari garis gawangnya dan sering ada ruang di antara dia dan gawang," kata Ronaldinho kemudian sambil merujuk pada kapten veteran Brasil. "Saya mengikuti nasihatnya dan mencari ruang itu untuk mengejutkannya dan mencetak gol. Saya mencoba melambungkannya di atas kepalanya, dan beruntung."

    Seaman benar-benar dipermalukan dan Inggris mulai kehilangan semangat. Masih tersisa 40 menit, tapi Brasil sudah memenangkan pertarungan mental. Bahkan setelah Ronaldinho mendapat kartu merah langsung karena tekel tinggi terhadap Mills pada menit ke-60, momentum tidak berubah, karena Selecao terus menguasai bola dan Inggris beralih ke strategi umpan panjang yang putus asa, yang dengan mudah diatasi.

    Peluit akhir tidak menghentikan serangan gencar ke gawang Brasil; itu hanya mengakhiri penderitaan Inggris.

    Kurangnya keyakinan

    Meskipun benar bahwa Inggris terhambat oleh cuaca panas dan cedera, kurangnya ambisi lah yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan mereka di Korea Selatan dan Jepang. Eriksson terlalu berhati-hati, dan terlalu banyak pemain bintang yang menghilang saat situasi menjadi sulit.

    Brasil tidak perlu melakukan hal yang istimewa, mereka hanya lebih menginginkannya. Perbedaan besar dalam pola pikir itu mungkin paling baik dirangkum dengan reaksi mengangkat bahu Owen terhadap hasil akhir: "Brasil adalah tim yang bagus, jadi tidak terlalu sulit untuk menerima siapa yang menyingkirkan kami."

    Selecao kemudian mengangkat trofi setelah mengalahkan kejutan Turki dan tim Jerman yang kurang memuaskan, yang meraih tiga kemenangan beruntun dengan skor 1-0 untuk mencapai final. Inggris sebenarnya bisa saja melaju hingga akhir jika mereka berhasil mengalahkan Brasil, tetapi para pemain tidak benar-benar percaya bahwa mereka bisa melakukannya. Hal itu menjadi tema yang berulang di bawah Eriksson, yang kemudian menderita dua kekalahan lagi di perempat final melawan Scolari setelah pelatih Brasil itu pindah ke Portugal.

    Inggris membuang keunggulan awal dalam laga perempat final melawan Portugal di Euro 2004, akhirnya imbang 2-2 setelah perpanjangan waktu sebelum kalah dalam adu penalti. Tim Scolari mengulangi hal yang sama di Piala Dunia di Jerman dua tahun kemudian, yang terus menghantui Eriksson lama setelah kepergiannya.

    "Kami seharusnya bisa mencapai final," kata almarhum pelatih asal Swedia itu pada 2018. "Saya rasa tidak ada tim mana pun, pada saat itu, yang lebih baik dari kami. Dan saya masih berpendapat tidak ada tim yang lebih baik. Tidak ada."

    Tugas yang jelas di depan

    Sudah lama beredar anggapan bahwa Eriksson telah menyia-nyiakan 'Generasi Emas' Inggris, namun beberapa mantan pemainnya telah membantah anggapan tersebut. Gerrard adalah yang terbaru, sebagaimana ia akui dalam wawancara di podcast Rio Ferdinand Presents pada awal Oktober: "Kami semua adalah para pecundang yang egois. Itu disebabkan oleh budaya di dalam tim Inggris. Kami tidak ramah atau saling terhubung. Kami bukanlah sebuah tim. Kami tidak pernah menjadi tim yang benar-benar bagus dan kuat."

    Masalah mentalitas skuad terus berlanjut setelah kepergian Eriksson, dengan Steve McClaren, Fabio Capello, dan Roy Hodgson semua gagal memperbaiki budaya toksik tersebut. Southgate adalah orang pertama yang menjadikan Inggris sebagai unit yang sesungguhnya, dengan menumbuhkan atmosfer seperti klub yang berfokus pada membangun chemistry tim dan kesinambungan.

    Namun, meski Southgate membuat kemajuan antara 2018 dan 2024, Inggris tetap tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan pada akhirnya, dan ada banyak kesamaan yang dapat ditarik antara penampilan mereka di pertandingan-pertandingan besar dan kekalahan di Piala Dunia 2002 melawan Brasil.

    Kroasia dan Italia sama-sama bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Inggris di semifinal Piala Dunia 2018 dan final Kejuaraan Eropa 2020, masing-masing. Dan di final Kejuaraan Eropa 2024, The Three Lions menyamakan kedudukan dengan Spanyol melalui gol Cole Palmer pada menit ke-73, hanya untuk kembali menyerah dan kalah 2-1.

    Tanpa kepercayaan diri yang sejati, Inggris akan terus gagal. Hal ini terasa sangat menyakitkan di Korea Selatan dan Jepang, karena Eriksson memiliki tim yang berpotensi menang. Tugas utama Tuchel musim panas mendatang dengan skuad yang sama berbakatnya adalah memastikan para pemainnya menyadari bahwa mereka pantas berada di panggung terbesar dan melepaskan rasa ragu mereka selamanya. Hanya dengan begitu, Inggris akhirnya akan tampil maksimal.

