Semuanya bermula pada tahun 2019, ketika Kanada mengalahkan Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam 34 tahun. Alih-alih memimpin tim dalam perayaan, manajer saat itu, John Herdman, justru memperlihatkan kepada Les Rouges sebuah kompilasi serangkaian "tindakan pengorbanan" yang dilakukan tim.

Pertama, ada Jonathan David yang mengejar Michael Bradley saat ia mencoba mengendalikan permainan. Kemudian, ada reaksi bangku cadangan Kanada terhadap pelanggaran keras. Herdman berargumen saat itu bahwa momen-momen seperti itulah—niat seperti itulah—yang akan membawa Kanada ke Piala Dunia pertamanya sejak 1986. Tiga tahun kemudian, ia terbukti benar.

Kanada menjamu Jamaika di BMO Field dalam cuaca yang sangat dingin, dan kemudian menghancurkan Reggae Boyz tanpa ampun. Cyle Larin, Tajon Buchanan, dan Junior Hoilett mencetak gol di hadapan penonton yang memadati stadion dalam cuaca di bawah nol derajat.

Kanada, yang memimpin kualifikasi CONCACAF, jelas menjadi favorit. Banyak yang datang dengan keyakinan bahwa hal yang tak terelakkan akhirnya akan menjadi kenyataan, namun mereka tetap harus memenangkan pertandingan. Dan di tengah salju Toronto, Les Rouges merayakan dengan gembira.

Tentu saja, inilah tujuan dari semua video yang dibuat Herdman. Tidak ada kemenangan yang sesungguhnya sampai negaranya lolos ke Piala Dunia.

Herdman, yang sangat menentang pernyataan kemenangan apa pun selama masa kepelatihannya, akhirnya meluapkan emosinya dalam wawancara pasca-pertandingan: "Saya pikir jika kita semua saling mendukung... Ini saatnya bagi semua orang untuk mendukung sepak bola dan bersatu. Karena kita bisa menjadi kekuatan besar. Dan saatnya telah tiba."

Pertandingan itu, yang digelar pada 27 Maret 2022, tetap menjadi pertandingan paling terkenal dalam sejarah tim nasional Kanada. Memang, mereka pernah berpartisipasi dalam Piala Dunia yang lebih kecil sebelumnya, tetapi tahun 1986 hanyalah peninggalan prasejarah jika dibandingkan dengan sepak bola modern. Ini adalah momen sejati, hari ketika Kanada kembali menjadi negara sepak bola. Dan mereka tidak pernah menoleh ke belakang sejak saat itu.