Legacy Canada GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

LEGACY: Bagaimana Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, mengalami kebangkitan di Piala Dunia Qatar

Inilah Legacy, seri artikel dan podcast dari GOAL yang menghitung mundur menuju Piala Dunia 2026. Setiap minggu, kami mengulas kisah-kisah dan semangat di balik negara-negara yang membentuk dunia sepak bola. Hari ini, kami mengulas bagaimana Kanada berhenti menunggu izin, belajar untuk percaya kembali, dan mengubah impian Piala Dunia menjadi momen bersejarah—dengan panggung yang jauh lebih besar kini menanti mereka di tanah air sendiri.

Semuanya bermula pada tahun 2019, ketika Kanada mengalahkan Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam 34 tahun. Alih-alih memimpin tim dalam perayaan, manajer saat itu, John Herdman, justru memperlihatkan kepada Les Rouges sebuah kompilasi serangkaian "tindakan pengorbanan" yang dilakukan tim.

Pertama, ada Jonathan David yang mengejar Michael Bradley saat ia mencoba mengendalikan permainan. Kemudian, ada reaksi bangku cadangan Kanada terhadap pelanggaran keras. Herdman berargumen saat itu bahwa momen-momen seperti itulah—niat seperti itulah—yang akan membawa Kanada ke Piala Dunia pertamanya sejak 1986. Tiga tahun kemudian, ia terbukti benar.

Kanada menjamu Jamaika di BMO Field dalam cuaca yang sangat dingin, dan kemudian menghancurkan Reggae Boyz tanpa ampun. Cyle Larin, Tajon Buchanan, dan Junior Hoilett mencetak gol di hadapan penonton yang memadati stadion dalam cuaca di bawah nol derajat.

Kanada, yang memimpin kualifikasi CONCACAF, jelas menjadi favorit. Banyak yang datang dengan keyakinan bahwa hal yang tak terelakkan akhirnya akan menjadi kenyataan, namun mereka tetap harus memenangkan pertandingan. Dan di tengah salju Toronto, Les Rouges merayakan dengan gembira.

Tentu saja, inilah tujuan dari semua video yang dibuat Herdman. Tidak ada kemenangan yang sesungguhnya sampai negaranya lolos ke Piala Dunia.

Herdman, yang sangat menentang pernyataan kemenangan apa pun selama masa kepelatihannya, akhirnya meluapkan emosinya dalam wawancara pasca-pertandingan: "Saya pikir jika kita semua saling mendukung... Ini saatnya bagi semua orang untuk mendukung sepak bola dan bersatu. Karena kita bisa menjadi kekuatan besar. Dan saatnya telah tiba."

Pertandingan itu, yang digelar pada 27 Maret 2022, tetap menjadi pertandingan paling terkenal dalam sejarah tim nasional Kanada. Memang, mereka pernah berpartisipasi dalam Piala Dunia yang lebih kecil sebelumnya, tetapi tahun 1986 hanyalah peninggalan prasejarah jika dibandingkan dengan sepak bola modern. Ini adalah momen sejati, hari ketika Kanada kembali menjadi negara sepak bola. Dan mereka tidak pernah menoleh ke belakang sejak saat itu.

  • USSR v Canada 1986 FIFA World CupHulton Archive

    Kegagalan yang diikuti oleh rasa sakit

    Kanada sebenarnya seharusnya tidak lolos pada tahun 1986. Jika lolosnya mereka pada 2022 merupakan sebuah prestasi, maka partisipasi mereka 36 tahun sebelumnya adalah sebuah keajaiban. Tidak semua pemain di tim itu bermain sepak bola profesional, dan mereka yang melakukannya berasal dari NASL—sebuah liga yang telah menghentikan operasinya pada tahun 1985.

    Hanya dua negara CONCACAF yang lolos ke Piala Dunia saat itu, dan dengan Meksiko yang sudah lolos sebagai tuan rumah, Kanada harus bersaing dengan negara-negara lain di kawasan tersebut di mana AS belum menjadi kekuatan yang dominan.

    Kanada melaju mulus di babak pertama, lalu berhadapan dalam sistem round-robin dengan Honduras dan Kosta Rika—dua negara dengan budaya sepak bola yang jauh lebih mapan. Les Rouges mencuri satu poin berharga di Kosta Rika dan menyusulnya dengan kemenangan 1-0 di Honduras, berkat gol yang dicetak oleh seorang pekerja gas penuh waktu, George Pakos. Hal itu memicu laga penentuan di kandang melawan Honduras, di mana menang berarti lolos.

    Kanada menjual habis stadion sementara berkapasitas 13.000 kursi di St. John’s, Newfoundland, dan meraih kemenangan 2-1 untuk memastikan tiket pertama mereka ke Piala Dunia. Tim tersebut, meski memiliki inti pemain veteran NASL dan beberapa pemain yang tampil impresif di Olimpiade 1984, masih sangat kurang berpengalaman. Mereka bahkan kesulitan menjadwalkan pertandingan pemanasan.

    Seperti yang diingat oleh pelatih kepala Tony Waiters: "Jadi, yang kami lakukan adalah membentuk tim yang masih dalam proses pembentukan, dan kami akan pergi ke mana saja yang bersedia membayar kami untuk datang dan membayar kami saat kami tiba di sana. Jadi, kami melakukan tur ke Afrika Utara. Kami juga pergi ke Asia. Setiap kesempatan untuk mendapatkan pertandingan di mana ada uang yang masuk sehingga kami bisa mengalokasikan sebagian uang itu ke kantong para pemain."

    Bandar taruhan meyakini Kanada hampir tak punya peluang mencetak gol, dan prediksi itu terbukti benar saat Les Rouges tersingkir dari fase grup tanpa mencetak satu gol pun. Di sinilah kebanyakan negara seharusnya bangkit, dengan generasi tua menginspirasi generasi baru untuk melangkah lebih jauh. Namun, Kanada justru terpuruk.

    Mereka gagal lolos pada tahun 1990 setelah kalah dalam seri kandang-tandang melawan Guatemala, sementara kampanye pada tahun 1994 dan 1998 juga tidak berhasil. Sementara itu, kemenangan tak terduga di Gold Cup pada tahun 2000 ternyata tidak lebih dari secercah harapan palsu.

  • FBL-CONCACAF-GOLDCUP-CAN-PRESSERAFP

    Mimpi Herdman

    Kemudian, pada akhir dekade 2010-an, terjadi perubahan berkat perekrutan pelatih yang signifikan. Octavio Zambrano telah menunjukkan kinerja yang memuaskan di Piala Emas 2017 dengan membawa Kanada lolos dari babak penyisihan grup untuk pertama kalinya sejak 2009, tetapi ketika Herdman tersedia, Federasi Sepak Bola Kanada langsung bergerak.

    Pria asal Inggris yang sangat dihormati ini telah bekerja dengan baik bersama tim wanita Kanada, membangun mereka menjadi kekuatan yang sesungguhnya di panggung global, dan dikaitkan dengan sejumlah pekerjaan puncak pada saat itu - tidak terkecuali posisi pelatih tim wanita Inggris. Namun, Canada Soccer sangat ingin mempertahankan Herdman, dan menunjuknya sebagai kepala tim nasional pria pada Januari 2018 dengan kontrak delapan tahun yang sangat menggiurkan.

    Tugasnya sederhana: Membangun kembali sepak bola Kanada. Dan itu adalah tugas yang cukup berat. Les Rouges memiliki bakat, tetapi dalam keadaan berantakan.

    Herdman sebelumnya telah memimpin proses pembenahan tim putri, sehingga ia tahu persis cara mengulang kesuksesannya di tim putra. Dalam setahun setelah menjabat, ia menyatakan bahwa Kanada akan lolos ke Piala Dunia 2022. Banyak pihak, termasuk yang berpihak pada Amerika Serikat, mencibir. Pasti pria ini tidak serius? Namun, hasil mulai terlihat.

    Ketika jelas bahwa Kanada akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026 bersama AS dan Meksiko, mimpi itu menjadi lebih realistis. Hal itu juga dibantu oleh fakta bahwa Kanada memiliki tim yang solid, dipimpin oleh bintang muda Bayern Munich Alphonso Davies dan dikelilingi oleh pemain berpengalaman.

    Herdman juga merupakan manajer yang sangat baik, yang mampu menginspirasi tim. "Saya rasa setiap menit dalam sehari, dia selalu memberikan pidato motivasi," kata Lucas Cavallini setelah kemenangan pada 2019. "Itulah mengapa kami berada di sini. Itulah mengapa kami melakukan hal-hal penting."

  • Jamaica v Canada: 2022 World Cup QualifyingGetty Images Sport

    Lolos kualifikasi dengan gemilang

    Pada akhirnya, proses kualifikasi tampak cukup mudah. Herdman membangun skuad yang kokoh di sekitar Davies, memberikan kesempatan bermain yang cukup bagi striker muda Jonathan David, dan meyakinkan sejumlah pemain berkewarganegaraan ganda untuk membela Kanada.

    Identitas tim pun berubah drastis. Di masa lalu, Kanada dikenal sebagai tim yang defensif, bahkan penakut. Meskipun Herdman tidak berusaha mengungguli semua lawan, ia menyadari bahwa fleksibilitas taktis sangatlah penting, sementara dalam diri Davies, ia memiliki bek kiri terbaik di dunia sepak bola.

    Karena peringkat FIFA yang rendah, Kanada harus melewati babak kualifikasi awal hanya untuk mencapai grup delapan tim yang akan menentukan slot Piala Dunia. Mereka melaluinya dengan mudah, menghancurkan Haiti 4-0 secara agregat untuk melaju ke fase final yang, di atas kertas, terlihat rumit, meski ada tiga slot otomatis yang diperebutkan. AS bertekad membalas dendam setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2018 dan tampak segar di bawah asuhan Gregg Berhalter, sementara Meksiko selalu diunggulkan untuk lolos. Posisi ketiga tampaknya masih terbuka, meski Kosta Rika menjadi favorit setelah penampilan mengesankan mereka di Piala Dunia 2014 hingga perempat final.

    Kanada memulai dengan dua hasil imbang, satu poin yang mengecewakan di kandang melawan Honduras, diikuti hasil yang lebih bisa diterima di AS. Mereka kemudian dengan mudah mengalahkan El Salvador, meraih satu poin di Azteca melawan Meksiko, dan tersandung pada hasil imbang tanpa gol melawan Jamaika. Setelah lima pertandingan, penampilan mereka bagus—dan Kanada belum terkalahkan—tetapi mereka perlu mulai mengubah hasil imbang menjadi kemenangan.

    Yang terjadi selanjutnya adalah rentetan enam kemenangan beruntun yang meyakinkan, yang ditandai dengan kemenangan kandang atas Meksiko terlebih dahulu, dan kemudian, yang sangat penting, atas AS. Kemenangan atas Meksiko terjadi di tengah salju lebat di Edmonton, yang membuat para penggemar di media sosial menjuluki Commonwealth Stadium sebagai 'Ice-teca'.

    Hasil-hasil tersebut secara realistis memastikan kualifikasi otomatis, dan saat pertandingan melawan Jamaika tiba, bukan hanya lolosnya Kanada, tetapi finis di puncak grup terasa seperti formalitas belaka.

    "Sekarang orang-orang percaya. Dan sungguh luar biasa betapa besar keyakinan mereka. Dan ini hanya akan semakin membaik. Sekarang kami ingin pergi ke Piala Dunia dan benar-benar membuat pernyataan," kata gelandang Jonathan Osorio.

  • 2017 MLS Cup - Seattle Sounders v Toronto FCGetty Images Sport

    Dampak MLS

    Perlu dicatat dampak yang diberikan Major League Soccer terhadap peningkatan kualitas sepak bola Kanada di bawah kepemimpinan Herdman. Ya, sang manajer memang lahir di Inggris dan memulai kariernya di Selandia Baru, dan ya, Kanada memang sudah memiliki basis sepak bola yang mapan saat ia mengambil alih tim. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia tidak akan mungkin terwujud tanpa kontribusi dari MLS.

    Tentu saja, MLS memiliki tiga klub di negara tersebut - termasuk Toronto FC, yang meraih treble pada 2017. Namun, kualifikasi pemain Kanada sangat didominasi oleh pemain MLS. Sementara Berhalter menjauhi talenta domestik demi pemain-pemain Eropa untuk tim AS-nya, Herdman justru mencari solusi di MLS.

    Dia memanggil 16 pemain MLS selama kampanye kualifikasi Kanada yang panjang, dan 10 pemain untuk dua pertandingan terakhir mereka, dengan empat pemain lain dalam skuad tersebut yang telah berkembang di MLS sebelum pindah ke Eropa.

    Herdman dapat memanfaatkan jalur pemain yang sebelumnya tidak ada. Selama bertahun-tahun, talenta Kanada harus pindah ke perguruan tinggi di Amerika Serikat hanya untuk memiliki kesempatan menjadi pemain profesional. Namun pada 2007, ketika Toronto FC bergabung ke liga sebagai tim ekspansi, ada opsi nyata—dan jalur yang lebih mudah diakses. Meskipun hingga kini belum melahirkan bintang kelahiran Kanada yang benar-benar menonjol—Davies baru mencapai ketenaran global setelah menjadi pemain reguler di Bayern Munich—tim-tim tersebut telah menghasilkan kedalaman skuad yang berharga.

  • Canada v Morocco: Group F - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Tidak mencapai target

    Bukan berarti hal itu cukup di Qatar. Undiannya sangat berat bagi Kanada, yang harus berhadapan dengan Belgia yang sangat diunggulkan, Kroasia yang sangat berpengalaman, dan tim yang muncul sebagai kejutan turnamen, Maroko.

    Herdman mendukung timnya untuk meraih kesuksesan sebelum turnamen: "Kami akan menghadapi raksasa-raksasa sepak bola dunia, tidak diragukan lagi, dan kami adalah David di sini. Namun, David selalu ditakdirkan untuk mengalahkan Goliath, karena ia memahami sepenuhnya apa kekuatan yang dimilikinya."

    Kekalahan tipis dari Belgia memberikan harapan, dan setelah Davies mencetak gol pertama Kanada di Piala Dunia dua menit setelah pertandingan melawan Kroasia dimulai, harapan pun bermunculan. Namun, harapan itu tak bertahan lama. Kroasia mencetak empat gol berturut-turut, dan Maroko kemudian menghancurkan Kanada di pertandingan terakhir fase grup. Mereka sekali lagi gagal meraih satu poin pun, dan, setelah semua kegembiraan kualifikasi, segalanya hancur berantakan. 

    Sejak saat itu, segalanya mulai memburuk. Herdman membawa Kanada ke final CONCACAF Nations League 2023, namun tak ada keajaiban saat menghadapi AS di sana, dan mereka pun tersingkir di babak semifinal. Herdman kemudian meninggalkan jabatannya pada Oktober 2023 dan mengambil alih Toronto FC, di mana ia mengalami kesulitan besar sebelum dipaksa mengundurkan diri pada 2024 setelah terungkap bahwa ia secara sengaja terlibat dalam skandal besar seputar Asosiasi Sepak Bola Kanada dan mereka tertangkap basah menggunakan drone untuk memata-matai sesi latihan lawan. Herdman disebutkan dalam laporan tersebut, dan menerima "peringatan tertulis" atas pengetahuannya mengenai situasi tersebut, meskipun tidak jelas apakah ia yang mengorganisir proses tersebut.

    Jesse Marsch, pengganti Herdman, kemudian menyatakan bahwa ia "tidak tahu banyak tentang apa yang sedang terjadi", sementara proses pembaruan budaya yang ia lakukan sudah berjalan.

  • Wales v Canada - International FriendlyGetty Images Sport

    Masa depan yang cerah?

    Marsch datang dengan rasa dendam yang tak tertandingi. Pelatih asal Amerika Serikat itu dikabarkan menjadi kandidat terkuat untuk posisi pelatih kepala timnas AS yang kosong sebelum Mauricio Pochettino direkrut, yang membuat mantan bos Leeds United itu melancarkan kampanye humas yang gencar, di mana ia menjelaskan secara rinci betapa buruknya ia telah ditipu oleh Asosiasi Sepak Bola AS (U.S. Soccer), tempat ia pernah bekerja sebagai asisten pelatih.

    Ia mengambil alih jabatan pelatih Kanada pada Mei 2024, kurang dari sebulan sebelum Copa America, dan meskipun memiliki talenta di skuadnya, Kanada tampaknya akan kalah kelas dari beberapa tim terbaik Amerika Selatan. Namun, ia membawa Les Rouges ke babak semifinal yang tak terduga, di mana mereka dikalahkan oleh Argentina yang akhirnya menjadi juara.

    Sejak saat itu, Kanada terus menunjukkan peningkatan. Piala Emas 2025 memang mengecewakan, namun dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia 2026, Les Rouges tampil sebagai tim yang sulit dikalahkan. Davies sedang berjuang dengan cedera, namun harapan adalah ia akan pulih dan siap bertanding saat musim panas tiba, sementara Marsch terus mendapat manfaat dari MLS, meskipun dengan cara yang sedikit berbeda.

    Bukan rahasia lagi bahwa Asosiasi Sepak Bola Kanada kekurangan dana, dan federasi meringankan beban tersebut dengan meminta tiga klub MLS di negara itu berkontribusi terhadap gaji Marsch. Pelatih tersebut menegaskan bahwa tidak ada kewajiban untuk menggunakan talenta MLS sebagai imbalan, meskipun kesepakatan tersebut tetap menyoroti keselarasan di seluruh negeri, didukung oleh tiga klub besar yang bermarkas di sana.

    Marsch telah membuktikan dirinya sebagai pelatih yang sukses, namun ia dihadapkan pada tugas yang tidak mudah untuk menggantikan legenda sepak bola Kanada. Namun, ia yakin bahwa ia dapat meraih kesuksesan di mana Herdman gagal. Jika 2022 adalah hari terbaik dalam sejarah sepak bola Kanada, mungkin, di bawah kepemimpinan Marsch, ada hari-hari yang lebih baik lagi di depan mata.

