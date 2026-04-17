Warga Amerika di Luar Negeri: Sudah waktunya bagi Christian Pulisic untuk mengakhiri masa pacekliknya, dan apakah Folarin Balogun bisa tetap tampil gemilang?

Di sinilah bagian yang seru, kan? Jeda internasional bulan Maret kini sudah berlalu. Kompetisi-kompetisi Eropa sudah memasuki babak semifinal. Tak ada lagi yang bisa menyalahkan perjalanan internasional atas performa buruk mereka. Pada titik ini, semua orang sedang berjuang habis-habisan demi sesuatu. Kita punya *masukkan angka* final piala yang akan dimainkan. Dan tampaknya sebagian besar pemain USMNT, secara teori, sedang berjuang demi sesuatu.

Mari kita mulai dengan Milan, yang telah berubah dari calon juara Scudetto di awal musim menjadi tim yang berharap lolos ke Liga Champions. Mereka perlu mulai memenangkan beberapa pertandingan. Dan Christian Pulisic sebaiknya menyumbang satu atau dua gol. Pemain terbaik USMNT ini sedang mengalami masa paceklik saat ini. Itu wajar, tapi akan lebih baik jika dia bisa mengakhiri masa paceklik tersebut.

Di tempat lain di Italia, situasinya terlihat sedikit lebih cerah. Weston McKennie sedang dalam performa terbaiknya, dan bisa dibilang termasuk di antara pemain terbaik di Serie A tahun ini. Juventus sendiri sedang berjuang untuk lolos ke Liga Champions, dan membutuhkan lebih banyak gol dari gelandang tersebut untuk mengantarkan mereka ke kompetisi tersebut.

Namun, aksi tidak berhenti di situ. Para pemain USMNT yang berpotensi menghadapi pertandingan besar di Prancis, Jerman, dan Inggris menjelang akhir pekan sepak bola yang tampaknya akan sangat penting. GOAL menyajikan pratinjau pekan pertandingan bagi para pemain Amerika di Eropa...