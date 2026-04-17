Thomas Hindle

Warga Amerika di Luar Negeri: Sudah saatnya Christian Pulisic mengakhiri masa pacekliknya, dan apakah Folarin Balogun bisa tetap tampil gemilang?

Bagi para atlet Amerika ternama, bulan April kali ini terasa seperti dua cerita yang berbeda: ada yang berhasil menemukan performa terbaiknya pada saat yang tepat, sementara yang lain masih berjuang untuk menemukan performa terbaiknya

Di sinilah bagian yang seru, kan? Jeda internasional bulan Maret kini sudah berlalu. Kompetisi-kompetisi Eropa sudah memasuki babak semifinal. Tak ada lagi yang bisa menyalahkan perjalanan internasional atas performa buruk mereka. Pada titik ini, semua orang sedang berjuang habis-habisan demi sesuatu. Kita punya *masukkan angka* final piala yang akan dimainkan. Dan tampaknya sebagian besar pemain USMNT, secara teori, sedang berjuang demi sesuatu.
Mari kita mulai dengan Milan, yang telah berubah dari calon juara Scudetto di awal musim menjadi tim yang berharap lolos ke Liga Champions. Mereka perlu mulai memenangkan beberapa pertandingan. Dan Christian Pulisic sebaiknya menyumbang satu atau dua gol. Pemain terbaik USMNT ini sedang mengalami masa paceklik saat ini. Itu wajar, tapi akan lebih baik jika dia bisa mengakhiri masa paceklik tersebut.

Di tempat lain di Italia, situasinya terlihat sedikit lebih cerah. Weston McKennie sedang dalam performa terbaiknya, dan bisa dibilang termasuk di antara pemain terbaik di Serie A tahun ini. Juventus sendiri sedang berjuang untuk lolos ke Liga Champions, dan membutuhkan lebih banyak gol dari gelandang tersebut untuk mengantarkan mereka ke kompetisi tersebut.

Namun, aksi tidak berhenti di situ. Para pemain USMNT yang berpotensi menghadapi pertandingan besar di Prancis, Jerman, dan Inggris menjelang akhir pekan sepak bola yang tampaknya akan sangat penting. GOAL menyajikan pratinjau pekan pertandingan bagi para pemain Amerika di Eropa...

    Pulisic dan perjuangannya untuk kembali ke performa terbaik

    Bagaimana kita menilai Christian Pulisic saat ini? Apa yang salah di sini? Mungkinkah dia adalah seorang pesepakbola yang sudah melakukan segala hal dengan benar, namun bola tak kunjung berpihak padanya? Cukup sebuah pantulan dari lututnya, atau bola yang bergulir masuk ke gawang, dan semuanya akan teratasi seketika? Apakah benar-benar hanya sebuah benda bulat yang melewati garis putih yang bisa menyelamatkannya?

    Mungkin sepak bola lebih kompleks dari ini. Tentu saja, ada getaran, pertarungan mental, dan keberuntungan. Namun, ada juga pola, hal-hal yang pasti, dan bukti sebelumnya yang dapat ditunjukkan. Ingin kenyataan yang tegas? Pulisic selalu seperti ini. Dia selalu naik-turun. Dia mungkin selalu berusaha terlalu keras, atau bermain meski sudah terlalu sering cedera. Dia adalah pemain sepak bola yang benar-benar hebat, namun kelemahan fatalnya adalah dia tidak bisa menunjukkan performa terbaiknya dalam 40 pertandingan lebih.

    Ini adalah salah satu periode performa buruknya. Dan bukan seolah-olah dia melakukan kesalahan. Ada beberapa keluhan yang bisa diajukan di sini. Gaya sepak bola Max Allegri sangat defensif. Pulisic seharusnya dimainkan sebagai penyerang. Pemain di sekitarnya juga tidak tampil baik. Milan tidak mencetak gol dalam tiga dari empat pertandingan terakhir mereka. Itu tidak cukup baik.

    Minggu ini, mereka akan menghadapi Hellas Verona, tandang. Tentunya, ini adalah kesempatan bagi momentum untuk kembali bangkit. Mereka belum mencatatkan clean sheet dalam delapan pertandingan terakhir. Mereka kalah dalam empat pertandingan terakhir. Menghindari degradasi akan menjadi keajaiban sepak bola yang sesungguhnya. Panggung sudah siap bagi Pulisic untuk keluar dari masa-masa sulitnya.

    McKennie terus menampilkan performa gemilang musim ini

    Baru-baru ini muncul perbincangan di media sosial bahwa Weston McKennie sedang menjalani musim terbaik yang pernah dicatat oleh gelandang Amerika mana pun. Jika kita menilik sejarah terkini, akan sulit menemukan yang lebih baik—terutama jika kita menganggap Pulisic sebagai pemain serang murni. Itu mungkin hal yang baik. McKennie menjalani musim yang bagus menurut standar umum, dan luar biasa menurut standar Amerika.

    Itu adalah hal yang patut dirayakan, terutama karena AS sangat membutuhkan peningkatan kualitas menjelang Piala Dunia. Lini tengah terlihat agak tipis. Tyler Adams saat ini belum menjadi starter tetap di Bournemouth. Tidak ada pemain lain yang benar-benar menembus peran di klub Eropa. Johnny Cardoso adalah pemain yang menarik, tapi apakah dia jawabannya? Untungnya kita punya waktu sekitar sebulan untuk mengetahuinya.

    Adapun McKennie, Juventus sedang dalam performa yang solid. Mereka telah memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir, dan hanya kebobolan satu gol selama periode tersebut. McKennie melakukan bagiannya. Dia mencetak gol pada pertandingan terakhir melawan Genoa dan kembali ke skuad setelah absen satu pertandingan karena akumulasi kartu kuning. Bologna telah tersingkir dari persaingan Eropa, dan kemenangan bagi Juventus akan sangat membantu mengamankan kembalinya mereka ke Liga Champions.

    Folarin Balogun bisa mengantarkan Monaco ke Liga Champions

    Akhirnya, Folarin Balogun yang kita kenal itu muncul. Hal yang menarik dari Balogun adalah ia selalu sangat efektif ketika memiliki ruang untuk berlari. Ia bukanlah tipe penyerang nomor 9 yang mengandalkan posisi di depan gawang. Namun, jika dibiarkan menggerakkan kakinya, striker timnas AS ini bisa menjadi penembak jitu kelas atas. Ia telah membuktikannya belakangan ini, dengan mencetak tujuh gol dalam tujuh pertandingan terakhirnya di Ligue 1 - termasuk tendangan chip yang berani melawan Marseille pada 5 April.

    Minggu lalu adalah masa yang menyedihkan bagi Monaco. Mereka dihancurkan oleh Paris FC. Dan meskipun Balogun mencetak gol, mereka harus kembali ke performa awal April untuk lolos ke kompetisi Eropa. Saat ini, mereka tertinggal satu poin dari zona UEFA Conference League. Namun, targetnya tentu harus lebih tinggi bagi tim yang sempat berlaga di Liga Champions musim ini. Itu membutuhkan selisih tiga poin. Dan semuanya dimulai dengan laga melawan Auxerre yang sedang berjuang menghindari degradasi akhir pekan ini. Itu tidak akan menjadi pertandingan yang mudah. Namun, setidaknya pemain andalan mereka sedang dalam performa terbaik.

    Mainz bisa jadi peluang bagi Gio Reyna

    Kini setelah semuanya mulai mereda, kita mungkin bisa mengakui bahwa semua ini agak tidak adil bagi Gio Reyna. Manajer yang membawanya ke klub itu langsung dipecat, dan manajer baru tampaknya belum bisa meyakinkan. Reyna butuh bermain sepak bola, namun ia belum cukup sering diturunkan ke lapangan setelah melakukan transfer yang tampaknya menjanjikan ke Borussia Mönchengladbach.

    Ini juga skenario yang aneh. Gladbach memang mengalami musim yang kurang bagus, tapi sedikit yang menduga mereka akan berjuang menghindari degradasi dengan lima pertandingan tersisa. Kini, mereka benar-benar berjuang keras untuk menghindari degradasi, dan hanya menang satu kali dari lima pertandingan terakhir. Lupakan bermain sepak bola indah, saatnya bertahan dan meraih hasil. Lalu, bagaimana nasib Reyna? Dia adalah sosok yang agak unik dalam tim yang sebenarnya tidak membutuhkan sosok seperti itu. Kabar baiknya? Lawan akhir pekan ini, Mainz, tidak memiliki banyak hal yang dipertaruhkan. Mereka hampir pasti tidak akan terdegradasi. Dan mereka juga tidak akan lolos ke kompetisi Eropa. Mungkin ini bisa menjadi pertandingan yang lebih terbuka, dan kesempatan bagi Reyna untuk beraksi.