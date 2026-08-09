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AA Recap August 9GOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Warga Amerika di luar negeri: Gelandang USMNT Sebastian Berhalter tampil mengesankan dengan assist pada debutnya bersama Middlesbrough saat Ricardo Pepi dan PSV kesulitan

Analysis
USA
FEATURES
Middlesbrough
Championship
PSV
Eredivisie
S. Berhalter
M. Arfsten
R. Pepi

GOAL mengulas poin-poin utama dari kiprah para pemain Amerika di Eropa, termasuk debut yang menonjol.

Saat sebagian besar bintang top sepak bola Amerika masih menunggu musim mereka dimulai, beberapa veteran Piala Dunia sudah beraksi akhir pekan ini. Sorotan utama akhir pekan ini adalah debut sensasional, yang memberi tim favorit baru Amerika sedikit momentum menjelang dimulainya musim mereka.

Rekrutan anyar Sebastian Berhalter dan Max Arfsten langsung memberi dampak untuk Middlesbrough, dengan nama pertama menciptakan assist untuk gol krusial dalam laga pertama duo tersebut bersama klub. Hasilnya, Boro langsung melaju lewat kemenangan di Piala EFL untuk membuka musim, dengan Berhalter dan Arfsten menetapkan standar lewat kesan perdana yang sempurna di rumah baru mereka.

Namun, tidak semuanya berjalan sempurna. Ricardo Pepi dan Diego Kochen sama-sama menjalani hari yang sulit di liga masing-masing, yang kini juga sudah dimulai. Jika yang disebut terakhir masih bisa mengharapkan fase adaptasi, awal sulit klub yang dibela nama pertama memunculkan kekhawatiran hanya beberapa hari setelah musim dimulai.

GOAL melihat poin-poin utama dari kiprah para pemain Amerika di luar negeri akhir pekan ini.

  • Middlesbrough v Wrexham - Carabao Cup First RoundGetty Images Sport

    Debut di Boro

    Sebuah cuitan dari penggemar Middlesbrough menjadi semi-viral akhir pekan ini. Dalam cuitan itu, sang penggemar menyebut Berhalter sebagai "f***ing mustard." Cuitan lanjutan menjelaskan bahwa mustard itu bagus, yang masuk akal mengingat kesan pertama Berhalter.

    Kesan pertama itu ditandai assist dari Berhalter, yang memberi Boro kemenangan 1-0 atas Wrexham milik Ryan Reynolds dan Rob McElhenney di Carabao Cup. Assist itu sangat terbantu oleh penyelesaian Will Lankshear, tetapi itu bukan satu-satunya kontribusi Berhalter. Ia menciptakan lebih banyak peluang, empat, daripada siapa pun di lapangan. Ia mencatatkan dua tekel, dua intersep, dan 11 operan ke sepertiga akhir. Ia juga terus-melepas umpan silang, dan meski tidak selalu berbuah koneksi, Berhalter menunjukkan kemampuannya dalam menendang bola dan menciptakan ancaman, yang menjadi alasan Boro merekrutnya.

    Klub itu juga merekrut Arfsten, yang menjalani debutnya. Tampil sebagai bek kiri, bintang Columbus Crew yang kini berstatus mantan itu bermain selama 67 menit dan dipaksa banyak bertahan di sisinya. Penampilannya tidak sempurna, tetapi cukup solid karena Wrexham tidak pernah mampu menembusnya.

    Dengan Aidan Morris diperkirakan segera kembali, ada peluang bahwa ketiga pemain Amerika itu akan menjadi figur kunci bagi Boro musim ini dan, jika khususnya Berhalter bisa mempertahankan level ini, klub akan merasa optimistis dengan kampanye Championship mereka.

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  • imago-sport-1080475549.jpgGonzales Photo

    Hari yang berat bagi Kochen dan Lyngby

    Kochen menjalani laga ketiganya secara beruntun akhir pekan ini. Namun, itu kembali menjadi pertandingan yang berat bagi kiper berusia 20 tahun tersebut.

    Pada musim panas ini, Kochen dipinjamkan ke Lyngby, klub yang akan memberinya waktu bermain yang tak pernah bisa diberikan Barcelona. Namun, setelah tiga pertandingan, Lyngby masih belum meraih kemenangan. Laga terbaru berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Randers, hasil yang memperpanjang rangkaian buruk Lyngby yang selalu kebobolan lebih dari satu gol dalam setiap pertandingan sejauh musim ini.

    Secara realistis, hasil-hasil itu bukanlah kejutan. Lyngby sedang menjalani musim pertama mereka di kasta tertinggi Denmark, yang berarti akan ada masa-masa penyesuaian yang jelas. Hal yang sama juga berlaku untuk sang kiper, yang pada usia 20 tahun masih punya banyak ruang untuk berkembang. Harapannya, perkembangan itu akan terjadi sepanjang musim ini, dan itu berlaku bagi sang pemain maupun klub setelah awal kampanye yang sulit.


  • imago-sport-1080802640.jpgANP

    Alasan untuk khawatir tentang Pepi dan PSV?

    Pepi tampil berbahaya dalam laga pembuka Eredivisie PSV. Ia mencatat lebih banyak sentuhan di kotak penalti daripada pemain lain mana pun di lapangan. Ia juga melepaskan tembakan terbanyak. Namun, tidak ada gol yang lahir dari itu semua, yang menjadi bagian dari alasan PSV harus puas dengan hasil imbang yang mengecewakan.

    Setelah unggul 2-1 pada menit ke-74, PSV membuang keunggulan itu di pengujung laga dengan kebobolan gol penyama kedudukan pada menit ke-92 dalam hasil imbang 2-2 kontra Fortuna Sittard pada Sabtu. Alhasil, PSV kehilangan poin saat memulai upaya mempertahankan gelar Eredivisie mereka, dengan pertahanan gelar itu diawali penampilan yang cukup tidak menginspirasi.

    Ini menjadi laga yang membuat frustrasi bagi Pepi, khususnya. Dalam beberapa hal, ia mampu diredam, dengan hanya mencatatkan 17 sentuhan. Meski begitu, hampir separuh dari sentuhan itu terjadi di kotak penalti, saat Pepi mengintai dan menunggu momen besarnya. Momen itu tak kunjung datang. Dari empat tembakannya, hanya satu yang memaksa penyelamatan.

    Keadaan akan membaik bagi Pepi dan PSV, yang bermain tanpa pemain Amerika lainnya di tim itu, Sergino Dest, karena skorsing yang berasal dari musim lalu. Namun, setelah kalah 4-0 dari AZ Alkmaar di Piala Super, kekhawatiran muncul di Eindhoven, dan kekhawatiran itu akan tetap ada sampai PSV sedikit lebih menyerupai tim yang kita lihat musim lalu.

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  • Celtic v AC Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Bek asal Amerika pimpin Celtic meraih kemenangan besar

    Celtic membuka musim pada Senin dengan kemenangan 1-0 yang tidak biasa atas Dundee. Namun, juara Skotlandia itu kembali menunjukkan performa terbaiknya akhir pekan ini, dengan kemenangan timpang pada laga kedua mereka.

    Celtic menggulung Kilmarnock 5-1 pada Sabtu untuk membuatnya meraih enam poin dari dua laga pertama musim ini. Dari perspektif Amerika, veteran Piala Dunia Auston Trusty menjadi starter dan bermain penuh selama 90 menit. Yang lebih mencolok, Cameron Carter-Vickers menjadi starter di sampingnya, bermain 90 menit untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari sepekan setelah absen hampir sepanjang musim lalu karena cedera. Cedera itu membuat bek berusia 28 tahun tersebut gagal mendorong peluang tampil di Piala Dunia, tetapi baru beberapa hari memasuki musim baru, Carter-Vickers terlihat sudah kembali bugar sepenuhnya.

    Itu menjadi kabar baik bagi Celtic, yang tampaknya akan sangat mengandalkan duet bek asal Amerika mereka musim ini.