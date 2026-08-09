Saat sebagian besar bintang top sepak bola Amerika masih menunggu musim mereka dimulai, beberapa veteran Piala Dunia sudah beraksi akhir pekan ini. Sorotan utama akhir pekan ini adalah debut sensasional, yang memberi tim favorit baru Amerika sedikit momentum menjelang dimulainya musim mereka.

Rekrutan anyar Sebastian Berhalter dan Max Arfsten langsung memberi dampak untuk Middlesbrough, dengan nama pertama menciptakan assist untuk gol krusial dalam laga pertama duo tersebut bersama klub. Hasilnya, Boro langsung melaju lewat kemenangan di Piala EFL untuk membuka musim, dengan Berhalter dan Arfsten menetapkan standar lewat kesan perdana yang sempurna di rumah baru mereka.

Namun, tidak semuanya berjalan sempurna. Ricardo Pepi dan Diego Kochen sama-sama menjalani hari yang sulit di liga masing-masing, yang kini juga sudah dimulai. Jika yang disebut terakhir masih bisa mengharapkan fase adaptasi, awal sulit klub yang dibela nama pertama memunculkan kekhawatiran hanya beberapa hari setelah musim dimulai.

GOAL melihat poin-poin utama dari kiprah para pemain Amerika di luar negeri akhir pekan ini.