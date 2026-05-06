Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Wali Kota Madrid yang marah besar menuduh Atlético ‘bermain melawan UEFA’, bukan Arsenal, dalam serangannya yang penuh amarah terkait korupsi setelah kekalahan di semifinal Liga Champions
Tuduhan campur tangan UEFA
Menyusul kemenangan agregat 2-1 Arsenal, yang dipastikan berkat gol penentu dari Bukayo Saka pada Selasa malam, Martinez-Almeida melancarkan serangan pedas terhadap integritas kompetisi tersebut. Walikota Madrid itu menyiratkan bahwa hasil pertandingan telah ditentukan jauh sebelum peluit akhir dibunyikan di Emirates Stadium, dengan menegaskan bahwa Atletico menghadapi perjuangan berat melawan bias institusional, bukan sekadar para pemain asuhan Mikel Arteta.
Dalam pernyataan kontroversialnya pada Rabu, ia mengatakan: “Begini, yang saya maksud adalah ketika saya melihat hasil undian, saya pikir kami akan menghadapi Arsenal dan ternyata saya salah. Kami harus bermain melawan UEFA. Dan UEFA telah memperjelas bahwa mereka tidak ingin Atletico Madrid berada di final Liga Champions. Tidak dapat dimengerti mengapa mereka menunjuk wasit asal Jerman ketika Spanyol dan Jerman sedang memperebutkan posisi kelima di Liga Champions.”
- AFP
Pertanyaan seputar keputusan wasit
Kekecewaan sang walikota tampaknya berakar pada pemilihan tim wasit, terutama mengingat persaingan ketat antar negara untuk memperebutkan kuota tambahan di kompetisi Eropa. Ia meyakini bahwa penunjukan wasit asal Jerman untuk pertandingan yang begitu krusial ini merupakan langkah yang disengaja, yang bertujuan untuk merugikan klub Spanyol dan memudahkan kemenangan Arsenal.
“Siapa, selain UEFA, yang akan berpikir untuk menunjuk wasit Jerman sebagai wasit utama dan wasit VAR? Dan kemarin ada beberapa kejadian yang bukan disebabkan oleh wasit yang kurang baik, tetapi menurut saya, disebabkan oleh keputusan yang telah ditentukan sebelumnya yang bertujuan merugikan Atletico Madrid,” lanjut Martinez-Almeida, memperkuat klaimnya tentang adanya konspirasi di dalam badan pengatur tersebut.
Kontroversi penalti dan kekecewaan terhadap VAR
Inti dari kemarahan di Madrid adalah dua insiden spesifik yang melibatkan Riccardo Calafiori. Pada insiden pertama, Giuliano Simeone terjatuh akibat tekel dari bek asal Italia tersebut, namun keputusan offside yang sangat tipis menggagalkan klaim penalti. Wali kota mengungkapkan ketidakpercayaannya atas kurangnya tayangan ulang televisi yang disajikan selama siaran untuk menjelaskan keputusan tersebut, dan menyiratkan bahwa rekaman yang relevan sengaja tidak ditayangkan.
“Sungguh tidak dapat dimengerti bahwa tidak ada satu pun tayangan ulang offside Giuliano padahal itu jelas-jelas penalti. Kami kemudian melihat di media sosial bahwa itu bukan offside dan bahwa dia telah meninggalkan setengah lapangan sendiri. Dalam pertandingan yang disiarkan oleh begitu banyak kamera televisi, mengapa tim produksi tidak menayangkan tayangan ulang untuk menentukan apakah itu offside atau tidak? Karena itu bukan offside, dan mereka menolak untuk mengakuinya,” tambahnya, semakin memperkuat narasi tentang hasil yang “direkayasa”.
- Getty Images Sport
Perjalanan menuju Budapest
Tuntutan penalti kedua yang melibatkan Calafiori dan Antoine Griezmann juga ditolak, sementara lamanya waktu tambahan yang diberikan di akhir pertandingan disebut-sebut sebagai "bukti" lain adanya keberpihakan. Bagi Martinez-Almeida, kinerja para wasit hanyalah alat yang digunakan oleh pihak atas untuk memastikan tim asal London Utara itu lolos ke ajang bergengsi di Hongaria.
Dia mengakhiri serangannya dengan menyatakan: “Menurut saya, ada niat di balik ini. Saya tegaskan, Arsenal bisa saja dikalahkan, tapi kami tidak bisa mengalahkan Piala UEFA dan itu mustahil untuk dikalahkan. Kami yang mendapat undian melawan UEFA Cup, bukan Arsenal, dalam undian untuk pergi ke Budapest. Itulah mengapa saya pikir kami, para penggemar Atletico, bangga dengan tim kami karena mereka bertanding bukan melawan Arsenal, melainkan melawan UEFA. Anda bisa mengalahkan Arsenal dalam 180 menit, tapi Anda tidak bisa mengalahkan UEFA. Dan UEFA menggerakkan seluruh mesin untuk mencegah Atletico Madrid melaju dalam pertandingan kemarin, dan wasitlah yang melaksanakan kehendak itu.”