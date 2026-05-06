Wali Kota Madrid yang marah besar menuduh Atlético ‘bermain melawan UEFA’, bukan Arsenal, dalam serangannya yang penuh amarah terkait korupsi setelah kekalahan di semifinal Liga Champions

Menyusul kemenangan agregat 2-1 Arsenal, yang dipastikan berkat gol penentu dari Bukayo Saka pada Selasa malam, Martinez-Almeida melancarkan serangan pedas terhadap integritas kompetisi tersebut. Walikota Madrid itu menyiratkan bahwa hasil pertandingan telah ditentukan jauh sebelum peluit akhir dibunyikan di Emirates Stadium, dengan menegaskan bahwa Atletico menghadapi perjuangan berat melawan bias institusional, bukan sekadar para pemain asuhan Mikel Arteta.

Dalam pernyataan kontroversialnya pada Rabu, ia mengatakan: “Begini, yang saya maksud adalah ketika saya melihat hasil undian, saya pikir kami akan menghadapi Arsenal dan ternyata saya salah. Kami harus bermain melawan UEFA. Dan UEFA telah memperjelas bahwa mereka tidak ingin Atletico Madrid berada di final Liga Champions. Tidak dapat dimengerti mengapa mereka menunjuk wasit asal Jerman ketika Spanyol dan Jerman sedang memperebutkan posisi kelima di Liga Champions.”