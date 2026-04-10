"Walaupun kedengarannya aneh" - Arne Slot menegaskan bahwa ia masih mendapat dukungan dari para penggemar dan pemilik Liverpool setelah timnya "dikalahkan" oleh PSG di tengah masa-masa sulit yang terus berlanjut

Tekanan yang menimpa pelatih asal Belanda itu mencapai puncaknya setelah kekalahan 2-0 dari Paris Saint-Germain membuat ambisi Liverpool di ajang Eropa terancam pupus, tak lama setelah tersingkir 4-0 dari Piala FA oleh Manchester City dan tersandung di Liga Premier saat menghadapi Brighton. Namun, meski desakan dari luar semakin kencang dan spekulasi mengenai masa depannya terus meningkat, manajer Liverpool itu tetap bersikukuh bahwa ia masih mendapat dukungan penuh dari petinggi klub Anfield.

"Saya sering mengulang-ulang hal ini, tetapi saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa saya merasakan banyak dukungan, tidak hanya dari pemilik klub dan dari Richard [Hughes, direktur olahraga] serta Michael [Edwards, direktur eksekutif], saya juga merasakan banyak dukungan dari mereka," kata Slot kepada wartawan menjelang pertandingan melawan Fulham. Keyakinannya tampaknya beralasan, karena laporan menunjukkan bahwa para petinggi di FSG tetap berkomitmen penuh untuk membiarkannya melanjutkan pembangunan kembali Liverpool.