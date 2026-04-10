"Walaupun kedengarannya aneh" - Arne Slot menegaskan bahwa ia masih mendapat dukungan dari para penggemar dan pemilik Liverpool setelah timnya "dikalahkan" oleh PSG di tengah masa-masa sulit yang terus berlanjut
Hierarki tetap solid mendukung Slot yang sedang mendapat kritikan
Tekanan yang menimpa pelatih asal Belanda itu mencapai puncaknya setelah kekalahan 2-0 dari Paris Saint-Germain membuat ambisi Liverpool di ajang Eropa terancam pupus, tak lama setelah tersingkir 4-0 dari Piala FA oleh Manchester City dan tersandung di Liga Premier saat menghadapi Brighton. Namun, meski desakan dari luar semakin kencang dan spekulasi mengenai masa depannya terus meningkat, manajer Liverpool itu tetap bersikukuh bahwa ia masih mendapat dukungan penuh dari petinggi klub Anfield.
"Saya sering mengulang-ulang hal ini, tetapi saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa saya merasakan banyak dukungan, tidak hanya dari pemilik klub dan dari Richard [Hughes, direktur olahraga] serta Michael [Edwards, direktur eksekutif], saya juga merasakan banyak dukungan dari mereka," kata Slot kepada wartawan menjelang pertandingan melawan Fulham. Keyakinannya tampaknya beralasan, karena laporan menunjukkan bahwa para petinggi di FSG tetap berkomitmen penuh untuk membiarkannya melanjutkan pembangunan kembali Liverpool.
Para penggemar tetap bersuara keras meski PSG mengalami kekalahan telak
Pelatih asal Belanda itu sangat terkesan dengan reaksi para pendukung yang ikut dalam perjalanan ke Parc des Princes baru-baru ini. Meskipun menyaksikan penampilan di mana Slot mengakui timnya kalah telak, para penggemar tetap memberikan dukungan. "Tapi meskipun kedengarannya aneh, saya juga merasakan dukungan para penggemar. Kami sedang berada di Paris, ketika para pemain keluar untuk pemanasan dan para penggemar, setelah kekalahan 4-0, langsung mulai menyanyikan 'We love you, Liverpool'," jelas Slot.
Dia melanjutkan: "Dan setelah kami—saya rasa ini wajar untuk dikatakan—dikalahkan selama 90 menit, kami pergi ke tribun tamu dan mereka masih bernyanyi untuk kami serta bertepuk tangan untuk kami, sehingga dukungan itu saya rasakan secara terus-menerus. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa klub tahu periode apa yang sedang kami lalui dan sementara itu saya merasakan dukungan penuh."
Aksi protes dan faktor Anfield
Komentar manajer tersebut muncul di saat yang sensitif, di mana para penggemar berencana melakukan protes terhadap keputusan klub untuk menaikkan harga tiket. Slot mengakui adanya ketegangan tersebut, namun ia mendesak para pendukung untuk tetap mempertahankan atmosfer yang menakutkan yang telah menjadi ciri khas sejarah Anfield, dengan mengutip pertandingan kandang baru-baru ini melawan Galatasaray di Liga Champions sebagai contoh utama dari dampak mereka, saat Liverpool berhasil membalikkan keadaan dan lolos ke babak berikutnya.
"Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa klub menyadari situasi yang sedang kita hadapi saat ini dan sementara itu saya merasakan dukungan penuh," jelas Slot. "Saya berharap meskipun ada protes, para penggemar tetap dapat memberikan dukungan seperti yang selalu mereka lakukan kepada kami musim ini dan tahun lalu."
Minggu yang menentukan bagi Liverpool
Slot harus membalas kepercayaan yang diberikan oleh jajaran direksi di lapangan, dan secepatnya. The Reds akan menghadapi laga krusial Liga Premier melawan Fulham akhir pekan ini dalam upaya menghentikan tren negatif mereka di kompetisi domestik. Setelah itu, semua mata tertuju ke Eropa, di mana Liverpool mengandalkan dukungan tak tergoyahkan dari para pendukungnya serta malam bersejarah lainnya di bawah sorotan lampu Anfield untuk membalikkan defisit 2-0 melawan PSG dan mempertahankan harapan musim mereka.