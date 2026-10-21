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“Waktunya tidak tepat”: James Maddison minta maaf kepada suporter Coventry City atas selebrasi mencium lambang klub setelah mencetak gol untuk Tottenham
Kembali menghadapi klub masa kecilnya dalam momen manis sekaligus pahit
Senin malam menjadi momen penting bagi Maddison saat ia turun ke lapangan untuk menjadi starter untuk pertama kalinya dalam 526 hari setelah mengalami cedera lutut parah. Sang pengatur serangan menandai kembalinya dengan gemilang, memecah kebuntuan lewat tembakan melengkung yang apik untuk membantu Tottenham meraih kemenangan penting 3-1.
Hasil itu sangat berarti bagi klub asal London utara tersebut. Tottenham meraih tiga poin pertamanya di Liga Primer musim ini sekaligus terangkat dari dasar klasemen. Omar Marmoush dan Ben Davies juga mencetak gol untuk memastikan kemenangan penting tersebut.
Namun, laga itu menghadirkan situasi yang rumit bagi Maddison. Penampilan sebagai starter yang telah lama dinantikannya terjadi saat menghadapi tim kota kelahirannya sekaligus mantan klubnya. Seusai pertandingan, ia mengunggah foto bersama para pendukung Coventry sambil memegang seragam klub tersebut di media sosial pada Selasa, untuk menanggapi kecaman yang muncul terkait selebrasinya.
- Action Plus
'Saya pasti akan meminta maaf'
Melalui media sosial, Maddison meluruskan kesalahpahaman dengan menjelaskan bahwa gesturnya mencium lambang klub sudah direncanakan sebagai bentuk penghormatan kepada Tottenham atas dukungan tanpa henti selama masa pemulihannya yang panjang. "Saya sudah merencanakan gol pertama saya setelah kembali," tulisnya di Instagram Story miliknya. "Saya mencium lambang klub ini karena mereka telah mendukung saya dan keluarga melewati masa-masa tergelap dalam karier saya selama 18 bulan terakhir."
Meski menunjukkan kecintaannya kepada klubnya saat ini, gelandang Inggris itu segera menegaskan kembali kecintaannya yang mendalam kepada Coventry City. Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak bermaksud tidak menghormati klub tempat kariernya bermula.
"Saya sangat mencintai Coventry City. Semua teman dekat dan keluarga saya tahu itu," lanjut Maddison. "Saya penggemar mereka dan akan selalu begitu. Saya pasti akan meminta maaf kepada siapa pun yang merasa waktunya tidak tepat, karena gol pertama saya setelah kembali kebetulan tercipta saat melawan klub kota kelahiran saya. Semoga sukses untuk Frank [Lampard] dan para pemain hingga akhir musim."
Arogansi sepak bola dan skuad yang kompetitif
Maddison awalnya mengalami cedera ligamen anterior cruciatum pada April lalu. Ia berangsur pulih lewat serangkaian penampilan sebagai pemain pengganti sebelum akhirnya kembali mendapat tempat sebagai starter. Mentalitas pantang menyerahnya telah menuai pujian, termasuk dari mantan bek Liverpool Jamie Carragher, yang menyoroti keyakinan diri sang gelandang yang tak tergoyahkan.
“Meski mereka telah mendatangkan banyak pemain berbakat di lini serang, dia tetap akan merasa tidak ada yang lebih baik darinya karena begitulah karakternya,” kata Carragher kepada Sky Sports. “Dia punya keangkuhan sebagai pesepakbola yang saya sukai dari seorang pemain.”
Persaingan di skuad Tottenham Hotspur semakin ketat seiring para pemain kunci kembali mencapai kebugaran penuh. Pada Senin malam, Dejan Kulusevski juga akhirnya kembali bermain setelah lama absen akibat masalah lutut, menambah pilihan di lini serang.
- AFP
Perebutan supremasi dalam menyerang
Tottenham kini menghadapi tantangan untuk kembali memadukan para bintangnya yang sudah pulih dengan tim sembari menjaga momentum kemenangan yang baru mereka bangun. Setelah akhirnya meraih kemenangan pertama di liga, Tottenham harus memanfaatkan hasil ini untuk naik lebih jauh di klasemen Liga Primer Inggris.
Bagi Maddison, fokus terdekatnya adalah mengamankan tempat di susunan pemain inti di tengah persaingan ketat. Seperti dicatat Carragher: "Menarik untuk melihat di mana ia nantinya akan mendapat tempat karena Tottenham memiliki banyak pemain di posisi menyerang, terutama setelah Kulusevski kembali." Sang pengatur serangan harus terus membuktikan kebugaran dan performanya agar tetap menjadi tumpuan serangan Tottenham.
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