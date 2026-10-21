Senin malam menjadi momen penting bagi Maddison saat ia turun ke lapangan untuk menjadi starter untuk pertama kalinya dalam 526 hari setelah mengalami cedera lutut parah. Sang pengatur serangan menandai kembalinya dengan gemilang, memecah kebuntuan lewat tembakan melengkung yang apik untuk membantu Tottenham meraih kemenangan penting 3-1.

Hasil itu sangat berarti bagi klub asal London utara tersebut. Tottenham meraih tiga poin pertamanya di Liga Primer musim ini sekaligus terangkat dari dasar klasemen. Omar Marmoush dan Ben Davies juga mencetak gol untuk memastikan kemenangan penting tersebut.

Namun, laga itu menghadirkan situasi yang rumit bagi Maddison. Penampilan sebagai starter yang telah lama dinantikannya terjadi saat menghadapi tim kota kelahirannya sekaligus mantan klubnya. Seusai pertandingan, ia mengunggah foto bersama para pendukung Coventry sambil memegang seragam klub tersebut di media sosial pada Selasa, untuk menanggapi kecaman yang muncul terkait selebrasinya.



