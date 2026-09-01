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'Waktunya telah tiba' - Lionel Messi melontarkan pengumuman emosional untuk mengonfirmasi pensiun dari Argentina
Messi pensiun dari Argentina
Messi secara resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Argentina pada usia 39 tahun. Kapten ikonik itu mengonfirmasi kabar tersebut melalui unggahan media sosial emosional yang menampilkan catatan tulisan tangan dalam bahasa Spanyol. Messi mundur sebagai pemain pria tersubur dalam sejarah sepak bola Amerika Selatan dan pemegang rekor sepanjang masa negaranya untuk jumlah gol maupun penampilan.
Ia mencetak 125 gol dalam 207 caps sepanjang karier internasional luar biasa yang mencakup enam turnamen Piala Dunia. Keputusan ini menandai berakhirnya era legendaris bagi Argentina. Setelah memimpin negaranya ke final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol, Messi meninggalkan warisan yang tak tertandingi di panggung global.
Kematian sang ayah meneguhkan keputusan emosional
Messi mengungkapkan bahwa ia awalnya menulis pernyataan perpisahannya pada 21 Juli, dua hari setelah final Piala Dunia 2026. Namun, wafatnya ayahnya, Jorge Messi, pada usia 68 tahun pada 8 Agustus di Rosario semakin menguatkan pilihannya.
"Saya menulis kata-kata ini pada 21 Juli, dua hari setelah final. Hari ini, setelah apa yang terjadi dengan ayah saya, saya bahkan lebih yakin dari sebelumnya," tulisnya di Instagram.
"Itu adalah keputusan yang menyakitkan, dan sampai sekarang masih sangat menyakitkan, tetapi saya mengerti bahwa waktunya telah tiba. Saya bersumpah kepada kalian bahwa saya selalu memberikan segalanya, bukan hanya dalam beberapa tahun terakhir saat kami memenangi semuanya, tetapi juga sebelum itu. Saya selalu berjuang dan meninggalkan segalanya di lapangan untuk jersey ini, untuk membawa kebahagiaan bagi kalian dan membuat kalian bangga menjadi orang Argentina melalui sepak bola.
"Saya pergi dengan ketenangan dan kebanggaan karena telah memberi kalian, bersama rekan-rekan setim saya, momen-momen yang dulu hanya kami impikan. Menjalani ini bersama kalian semua adalah pengalaman yang luar biasa. Saya mencintai kalian! Terima kasih, Tuhan, karena telah menjadikan saya orang Argentina."
Mengakhiri paceklik untuk menjuarai semuanya
Perjalanan Messi bersama Argentina menjadi kisah dramatis tentang ketekunan sebelum akhirnya meraih kejayaan di level internasional. Ia sebelumnya mengumumkan pensiun dari tim nasional pada 2016 setelah kalah dalam tiga final besar secara beruntun, tetapi tak lama kemudian membatalkan keputusan itu.
Comeback tersebut membuka jalan menuju kejayaan ketika Messi memainkan peran penting dalam mengakhiri paceklik trofi Argentina selama 28 tahun lewat gelar Copa America 2021. Setelah itu, ia kembali mempertahankan trofi tersebut pada 2024.
Momen puncaknya tiba di Qatar 2022, saat ia memimpin Argentina meraih Piala Dunia pertama mereka dalam 36 tahun dan yang ketiga secara keseluruhan. Kiprahnya di level internasional berakhir empat tahun kemudian setelah kembali tampil di final.
- (C)Getty Images
Menyerahkan tongkat estafet kepada generasi berikutnya
Sang penyerang legendaris mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada keluarganya, para pelatih, ofisial, dan rekan setimnya karena telah berbagi perjalanan 20 tahunnya. Ia juga berterima kasih kepada para pendukung atas kasih sayang mereka dalam masa-masa baik maupun buruk. Kini Messi menepi untuk menyaksikan masa depan Argentina berkembang sebagai seorang pendukung, bukan lagi sebagai sosok andalan.
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