Messi mengungkapkan bahwa ia awalnya menulis pernyataan perpisahannya pada 21 Juli, dua hari setelah final Piala Dunia 2026. Namun, wafatnya ayahnya, Jorge Messi, pada usia 68 tahun pada 8 Agustus di Rosario semakin menguatkan pilihannya.

"Saya menulis kata-kata ini pada 21 Juli, dua hari setelah final. Hari ini, setelah apa yang terjadi dengan ayah saya, saya bahkan lebih yakin dari sebelumnya," tulisnya di Instagram.

"Itu adalah keputusan yang menyakitkan, dan sampai sekarang masih sangat menyakitkan, tetapi saya mengerti bahwa waktunya telah tiba. Saya bersumpah kepada kalian bahwa saya selalu memberikan segalanya, bukan hanya dalam beberapa tahun terakhir saat kami memenangi semuanya, tetapi juga sebelum itu. Saya selalu berjuang dan meninggalkan segalanya di lapangan untuk jersey ini, untuk membawa kebahagiaan bagi kalian dan membuat kalian bangga menjadi orang Argentina melalui sepak bola.

"Saya pergi dengan ketenangan dan kebanggaan karena telah memberi kalian, bersama rekan-rekan setim saya, momen-momen yang dulu hanya kami impikan. Menjalani ini bersama kalian semua adalah pengalaman yang luar biasa. Saya mencintai kalian! Terima kasih, Tuhan, karena telah menjadikan saya orang Argentina."



