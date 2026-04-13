"Waktunya sudah tidak lama lagi" - Micky van de Ven mengaku khawatir soal Roberto De Zerbi saat Tottenham semakin mendekati zona degradasi
Kelangsungan hidup lebih penting daripada gaya
Penunjukan De Zerbi selama jeda internasional bulan Maret dimaksudkan untuk membentuk identitas jangka panjang bagi Tottenham, namun pelatih asal Italia itu kini dihadapkan pada tugas mendesak untuk mempertahankan status klub di kasta tertinggi. Setelah menelan kekalahan tipis 1-0 di Stadium of Light, Spurs masih terpuruk di zona degradasi dengan hanya enam pertandingan tersisa untuk menyelamatkan musim mereka. Kekalahan tersebut semakin menyoroti tantangan besar yang dihadapi mantan manajer Brighton ini, yang mewarisi tim yang kehilangan kepercayaan diri setelah kepergian Igor Tudor.
Berlomba melawan waktu
Bek asal Belanda itu mengakui bahwa meskipun pelatih kepala baru ingin menerapkan filosofi permainan yang berani dan mengutamakan penguasaan bola dari lini belakang, situasi sulit saat ini membuat margin kesalahan menjadi sangat tipis. Van de Ven meyakini bahwa beban mental akibat rentetan hasil tanpa kemenangan sangat membebani tim yang perlu segera membangun kepercayaan diri.
Berbicara kepada Sky Sports tentang kesulitan menyesuaikan diri dengan tuntutan spesifik De Zerbi di bawah tekanan yang intens, Van de Ven menjelaskan: “Setiap manajer memiliki pandangan sendiri tentang permainan dan Roberto ingin kami lebih banyak membangun serangan dari belakang. Itulah yang dia minta. Dia ingin kami bermain dengan percaya diri dan itulah yang perlu kami bangun, tetapi kami tidak punya banyak waktu tersisa. Kami harus melakukannya sekarang. Kita tidak boleh terpaku pada hasil tim lain dan hanya fokus pada kemenangan. Kita tidak bisa bilang tidak memperhatikan tim lawan. Tinggal enam pertandingan lagi untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Ada tekanan sekarang karena kita berada di zona degradasi, tapi kita harus memastikan bisa keluar dari situasi ini.”
Melepaskan diri dari lingkaran setan
Meskipun sesekali terlihat niat menyerang De Zerbi, Spurs saat ini sedang mengalami awal tahun kalender yang sangat buruk dengan 14 pertandingan berturut-turut tanpa kemenangan. Hanya Derby pada 2008 (18), Sunderland pada 2003 (17), dan Swindon Town pada 1993 (15) yang mengalami rentetan tanpa kemenangan lebih lama di awal musim Liga Premier, dengan ketiga klub tersebut akhirnya terdegradasi pada musim tersebut.
Menyikapi kondisi mental skuad dan frustrasi akibat perjuangan berkelanjutan untuk meraih hasil, Van de Ven menambahkan: “Saya bahkan tidak berpikir kami bermain buruk hari ini, kami menciptakan beberapa peluang untuk mencetak gol dan mereka tidak banyak menciptakan peluang. Itulah situasi yang kami hadapi saat ini, segalanya tidak berpihak pada kami. Saat peluit akhir berbunyi, itu benar-benar sulit. Secara mental, itu sulit. Kami telah menderita selama beberapa bulan terakhir karena tidak meraih kemenangan di Liga Premier dan terus berjuang. Kami perlu mendapatkan kembali kepercayaan diri. Ini benar-benar sulit, kami harus memastikan kami menemukannya kembali.”
Pertempuran terakhir
Tottenham memasuki fase penentuan musim di mana mereka harus membalikkan defisit dua poin untuk keluar dari tiga besar terbawah. Tim asal London Utara ini akan menghadapi dua laga krusial di bulan April melawan Brighton dan Wolves, sebelum jadwal padat di bulan Mei yang mencakup pertandingan melawan Aston Villa, Leeds United, Chelsea, dan kemungkinan laga penentu di hari terakhir melawan Everton. Tanpa kemenangan sama sekali di tahun 2026, Spurs harus segera mengadopsi filosofi De Zerbi atau menghadapi degradasi yang mengerikan ke Championship untuk pertama kalinya dalam era Premier League.