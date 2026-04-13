"Waktunya sudah tidak lama lagi" - Micky van de Ven mengaku khawatir soal Roberto De Zerbi saat Tottenham semakin mendekati zona degradasi

Bek asal Belanda itu mengakui bahwa meskipun pelatih kepala baru ingin menerapkan filosofi permainan yang berani dan mengutamakan penguasaan bola dari lini belakang, situasi sulit saat ini membuat margin kesalahan menjadi sangat tipis. Van de Ven meyakini bahwa beban mental akibat rentetan hasil tanpa kemenangan sangat membebani tim yang perlu segera membangun kepercayaan diri.

Berbicara kepada Sky Sports tentang kesulitan menyesuaikan diri dengan tuntutan spesifik De Zerbi di bawah tekanan yang intens, Van de Ven menjelaskan: “Setiap manajer memiliki pandangan sendiri tentang permainan dan Roberto ingin kami lebih banyak membangun serangan dari belakang. Itulah yang dia minta. Dia ingin kami bermain dengan percaya diri dan itulah yang perlu kami bangun, tetapi kami tidak punya banyak waktu tersisa. Kami harus melakukannya sekarang. Kita tidak boleh terpaku pada hasil tim lain dan hanya fokus pada kemenangan. Kita tidak bisa bilang tidak memperhatikan tim lawan. Tinggal enam pertandingan lagi untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Ada tekanan sekarang karena kita berada di zona degradasi, tapi kita harus memastikan bisa keluar dari situasi ini.”