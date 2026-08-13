Masa bulan madu Amorim di AC Milan benar-benar telah berakhir. Setelah tur pramusim yang mengecewakan dan menyingkap sejumlah celah dalam skuad saat ini, yang ditandai hasil imbang 2-2 dan 1-1 melawan Celtic dan Inter sebelum kalah telak 3-0 dari Chelsea, manajer asal Portugal itu dilaporkan telah menyerahkan daftar final pemain yang ia anggap tidak masuk dalam kebutuhannya.

Amorim bertemu dengan pemilik Milan, Gerry Cardinale, di pusat latihan klub, Milanello, hari ini untuk membahas jalan ke depan. Setelah meminta periode pramusim untuk mengevaluasi pemain yang ada dalam pilihannya, sang pelatih kini menyimpulkan bahwa perombakan besar diperlukan. Menurut berbagai sumber, termasuk Sky Sport Italia, daftar pemain yang tersisih itu memuat beberapa nama besar yang cukup mengejutkan, menandai era baru yang tanpa kompromi di bawah kepemimpinan Amorim saat klub bersiap menatap kampanye Serie A mendatang.