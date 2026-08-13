Getty Images Sport
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Waktunya cuci gudang! Ruben Amorim memasukkan Christopher Nkunku dan Fikayo Tomori ke daftar jual Milan setelah flop pada pramusim
Amorim mengambil sikap setelah kekecewaan tur
Masa bulan madu Amorim di AC Milan benar-benar telah berakhir. Setelah tur pramusim yang mengecewakan dan menyingkap sejumlah celah dalam skuad saat ini, yang ditandai hasil imbang 2-2 dan 1-1 melawan Celtic dan Inter sebelum kalah telak 3-0 dari Chelsea, manajer asal Portugal itu dilaporkan telah menyerahkan daftar final pemain yang ia anggap tidak masuk dalam kebutuhannya.
Amorim bertemu dengan pemilik Milan, Gerry Cardinale, di pusat latihan klub, Milanello, hari ini untuk membahas jalan ke depan. Setelah meminta periode pramusim untuk mengevaluasi pemain yang ada dalam pilihannya, sang pelatih kini menyimpulkan bahwa perombakan besar diperlukan. Menurut berbagai sumber, termasuk Sky Sport Italia, daftar pemain yang tersisih itu memuat beberapa nama besar yang cukup mengejutkan, menandai era baru yang tanpa kompromi di bawah kepemimpinan Amorim saat klub bersiap menatap kampanye Serie A mendatang.
- Getty Images Sport
Nama-nama besar di ambang pemecatan
Mungkin nama paling mengejutkan yang masuk dalam daftar jual adalah Christopher Nkunku. Pemain Prancis berusia 28 tahun itu baru direkrut musim panas lalu dari Chelsea dengan biaya €37 juta plus add-on terkait performa dan klausul penjualan kembali. Meski mencetak delapan gol dan menyumbang tiga assist dalam 35 penampilan musim lalu, Nkunku gagal meyakinkan Amorim bahwa ia bisa menjadi titik fokus untuk masa depan.
Nkunku ditemani dalam daftar transfer oleh bek Inggris Fikayo Tomori, gelandang Youssouf Fofana, dan bek tengah muda David Odogu. Tomori pertama kali tiba di San Siro dengan status pinjaman dari Chelsea pada Januari 2021 sebelum menuntaskan kepindahan permanen pada Juni tahun itu, mengukuhkan dirinya sebagai figur kunci dalam skuad dengan 214 penampilan dan tujuh gol saat masih terikat kontrak hingga musim panas 2027. Namun, tampaknya Amorim siap bergerak ke arah yang berbeda di lini pertahanan.
Masa depan Leao dan Gimenez diragukan
Di luar daftar utama pemain yang tersisih, ada kategori kedua pemain yang bisa dilepas jika valuasi yang tepat terpenuhi. Kelompok ini mencakup winger superstar Rafael Leao dan striker Santiago Gimenez. Meski Milan tidak secara aktif mendorong para pemain ini keluar, mereka dilaporkan terbuka terhadap tawaran seiring upaya menggalang tambahan dana.
Pervis Estupinan juga berada dalam posisi yang genting setelah gagal benar-benar mengesankan manajer baru. Amorim menjadikan tur pramusim sebagai kesempatan untuk secara khusus mengevaluasi pemain internasional Ekuador itu, tetapi laporan menyebut ia menilai bek sayap tersebut kurang memiliki kemampuan bertahan yang diperlukan untuk berkembang dalam sistemnya.
- AFP
Wajah-wajah baru dan fokus Liga Europa untuk Milan
AC Milan memperkuat skuad mereka pada musim panas ini dengan mendatangkan Goncalo Ramos, Mario Gila, dan Sankhoun Diawara saat mereka berupaya membalikkan keadaan. Milan berharap bisa membangun masa depan yang kuat di bawah Amorim, yang memulai babak baru dalam karier kepelatihannya setelah dipecat oleh Manchester United pada Januari lalu menyusul rentetan hasil buruk.
Milan finis di peringkat kelima Serie A musim lalu, gagal lolos ke Liga Champions dan mengamankan tempat di Liga Europa untuk kampanye mendatang. Mereka akan memulai perjalanan di liga domestik dengan laga tandang melawan Torino pada 23 Agustus.
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