Waktu semakin menipis bagi Jamal Musiala! Julian Nagelsmann memberikan penilaian yang mengkhawatirkan terkait peluang bintang Bayern Munich itu untuk tampil di Piala Dunia di tengah masalah cedera yang dialaminya
Nagelsmann memberikan ultimatum terkait kebugaran
Nagelsmann telah menegaskan bahwa Musiala sedang berjuang melawan waktu agar siap tampil di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pemain berusia 23 tahun itu absen dari pemanggilan tim nasional terbaru untuk pertandingan melawan Swiss dan Ghana, setelah terus-menerus diganggu oleh masalah pergelangan kaki yang berulang sejak musim panas lalu.
Berbicara dalam konferensi pers pada hari Kamis, Nagelsmann tidak segan-segan menyampaikan pendapatnya mengenai kriteria seleksi untuk turnamen tersebut. “Yang terpenting adalah dia sehat dan bebas dari rasa sakit, dapat bermain dengan bebas sepenuhnya pada 100 persen dan mencapai performa terbaiknya. Itulah yang benar-benar penting,” jelas sang pelatih.
Dengan pengumuman skuad turnamen yang akan segera dilakukan pada bulan Mei, sang playmaker berada di bawah tekanan untuk kembali ke lapangan dan tetap bermain di sana.
"Waktunya tidak lama lagi"
Nagelsmann menekankan bahwa reputasi saja tidak cukup untuk memastikan tempat dalam skuad yang akan bertanding. Persaingan untuk posisi-posisi kreatif sangat ketat, dan staf pelatih membutuhkan pemain yang mampu menahan beban fisik turnamen besar.
“Waktunya tidak banyak lagi. Itu tidak diragukan lagi. Kami memiliki banyak pemain serang yang sangat bagus. Jamal, seperti yang lainnya, harus dalam kondisi 100 persen jika ingin bermain,” tambah Nagelsmann.
Meskipun ada peringatan tegas, masih ada secercah harapan, dengan manajer menyarankan bahwa jendela waktu delapan minggu memberikan cukup waktu untuk pemulihan penuh jika proses rehabilitasi berjalan sesuai rencana.
Bayern memberikan dorongan yang tepat waktu
Di tengah meningkatnya kekhawatiran terkait ketersediaannya untuk tim nasional, ada perkembangan positif di level klub. Bayern Munich mengonfirmasi bahwa gelandang tersebut akhirnya kembali berlatih di lapangan. Hal ini menandai langkah maju yang signifikan setelah pemain muda itu absen akibat kambuhnya cedera yang dialaminya selama Piala Dunia Antarklub musim panas lalu.
Raksasa Bundesliga tersebut mengungkapkan bahwa Musiala telah menyelesaikan sesi latihan individu dengan bola pada Kamis pagi. Ini merupakan penampilannya yang pertama di lapangan latihan sejak kemunduran terakhir yang memaksanya untuk beristirahat sejenak. Meskipun ia belum kembali berlatih bersama tim secara penuh, pemandangan dirinya dengan bola di kakinya akan memberikan semangat bagi Vincent Kompany dan jajaran petinggi DFB.
Perjalanan menuju Piala Dunia
Jadwal kembalinya Musiala sangat krusial, karena Nagelsmann berencana mengumumkan skuad sementara Piala Dunia pada minggu kedua Mei. Pelatih tersebut sangat ingin pemain andalannya itu bisa diturunkan, namun tetap bersikap hati-hati mengingat riwayat cedera yang dialami pemain tersebut belakangan ini.
Jerman akan menjalani pertandingan persahabatan terakhir mereka melawan Swiss di Basel dan Ghana di Stuttgart tanpa pemain kunci mereka di lini tengah.
Nagelsmann tetap optimis meskipun ada rintangan, dengan menyatakan: “Saya yakin dia bisa mencapai 100 persen. Dia masih punya waktu delapan minggu.” Untuk saat ini, fokus utama Musiala tetap pada memulihkan kebugaran penuh bersama Bayern untuk memastikan dia termasuk di antara 26 pemain yang terdaftar di FIFA pada awal Juni.