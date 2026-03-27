Waktu semakin menipis bagi Jamal Musiala! Julian Nagelsmann memberikan penilaian yang mengkhawatirkan terkait peluang bintang Bayern Munich itu untuk tampil di Piala Dunia di tengah masalah cedera yang dialaminya

Nagelsmann telah menegaskan bahwa Musiala sedang berjuang melawan waktu agar siap tampil di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pemain berusia 23 tahun itu absen dari pemanggilan tim nasional terbaru untuk pertandingan melawan Swiss dan Ghana, setelah terus-menerus diganggu oleh masalah pergelangan kaki yang berulang sejak musim panas lalu.

Berbicara dalam konferensi pers pada hari Kamis, Nagelsmann tidak segan-segan menyampaikan pendapatnya mengenai kriteria seleksi untuk turnamen tersebut. “Yang terpenting adalah dia sehat dan bebas dari rasa sakit, dapat bermain dengan bebas sepenuhnya pada 100 persen dan mencapai performa terbaiknya. Itulah yang benar-benar penting,” jelas sang pelatih.

Dengan pengumuman skuad turnamen yang akan segera dilakukan pada bulan Mei, sang playmaker berada di bawah tekanan untuk kembali ke lapangan dan tetap bermain di sana.



