Badan pengatur sepakbola Eropa secara resmi mengambil sikap tegas dengan memberi tahu FIFA bahwa mereka memiliki waktu hingga 2 November untuk menyerahkan dokumen penting terkait proses tata kelola dan pengambilan keputusan mereka belakangan ini.

Langkah ini menyusul meningkatnya rasa frustrasi akibat kurangnya kejelasan dari pucuk pimpinan sepakbola dunia, khususnya mengenai bagaimana keputusan besar terkait keuangan dan disiplin dibuat secara tertutup di Zurich.

Ketegangan yang meningkat ini terjadi setelah sidang Dewan FIFA, ketika pimpinan saat ini gagal memberikan transparansi yang diminta oleh para pejabat tinggi dari berbagai penjuru dunia