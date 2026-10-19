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Waktu Infantino kian menipis! UEFA menuntut jawaban segera dari pimpinan FIFA terkait kontroversi tata kelola
UEFA menetapkan tenggat waktu pada November
Badan pengatur sepakbola Eropa secara resmi mengambil sikap tegas dengan memberi tahu FIFA bahwa mereka memiliki waktu hingga 2 November untuk menyerahkan dokumen penting terkait proses tata kelola dan pengambilan keputusan mereka belakangan ini.
Langkah ini menyusul meningkatnya rasa frustrasi akibat kurangnya kejelasan dari pucuk pimpinan sepakbola dunia, khususnya mengenai bagaimana keputusan besar terkait keuangan dan disiplin dibuat secara tertutup di Zurich.
Ketegangan yang meningkat ini terjadi setelah sidang Dewan FIFA, ketika pimpinan saat ini gagal memberikan transparansi yang diminta oleh para pejabat tinggi dari berbagai penjuru dunia
- Getty Images Sport
Kesabaran UEFA terhadap FIFA mulai menipis
Dalam surat resmi, Sekretaris Jenderal UEFA Theodore Theodoridis menyoroti bahwa badan pengatur sepak bola dunia belum menjawab "sejumlah pertanyaan mendasar" yang penting bagi integritas olahraga ini. Surat tersebut memperjelas bahwa kesabaran asosiasi anggota kian menipis.
"Pertanyaan lainnya masih belum terjawab, sementara informasi dan dokumen yang diminta belum diberikan," demikian bunyi surat tersebut, seperti dilaporkan BBC Sport. Perkembangan ini menandai keretakan signifikan dalam hubungan antara Nyon dan Zurich pada saat yang krusial bagi kalender sepak bola internasional.
Pertanyaan seputar rencana investasi rahasia
Inti perselisihan ini adalah proposal FIFA Forward Enterprise (FFE) yang kini telah dibatalkan, sebuah rencana investasi rahasia yang akan memberi entitas swasta kendali atas hak-hak komersial yang signifikan.
Dampak dari negosiasi ini membuat Infantino berjuang mempertahankan jabatannya sebagai presiden sementara sejumlah tokoh senior mempertanyakan kelayakannya untuk jabatan tersebut. Surat UEFA secara tegas menyatakan kritiknya: "Penarikan FFE, pengakuan atas kesalahan, dan pengumuman 'potensi reformasi tata kelola' tidak menjawab bagaimana keputusan-keputusan terkait diambil atau mengapa Dewan FIFA tidak dilibatkan pada tahap yang semestinya."
- ZUMA Press Wire
Tata kelola dan kontroversi Balogun
Cakupan penyelidikan ini tidak hanya menyangkut masalah keuangan, tetapi juga tindakan disipliner yang menimbulkan tanda tanya di seberang Atlantik. Badan pengatur tersebut menegaskan: "Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab sekarang. Jawabannya tidak bisa ditunda hingga pertemuan Dewan FIFA berikutnya. Reformasi tata kelola di masa depan juga tidak dapat menggantikan pemeriksaan atas keputusan yang telah diambil maupun pertanggungjawaban atas keputusan tersebut."
Dengan menetapkan tenggat tegas pada awal November, UEFA memaksa terjadinya konfrontasi yang sebelumnya berhasil dihindari Infantino melalui permintaan maaf secara internal dan janji perubahan struktural di masa depan yang belum terwujud secara berarti.
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