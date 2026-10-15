AFP
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“Wajar saja saya marah!” Vinicius Jr mengaku geram atas keputusan Jose Mourinho saat bintang Real Madrid itu menanggapi suporter klub yang gemar mencemooh
Mourinho melakukan banyak perubahan di Roma
Real Madrid tertinggal 3-1 di Stadio Olimpico, sementara Vinicius menjalani malam yang sulit. Pemain asal Brasil itu kehilangan bola dalam proses terciptanya gol kedua Roma, sehingga Mourinho mengambil langkah drastis. Sesaat sebelum laga memasuki menit ke-60, pelatih asal Portugal itu menarik keluar winger andalannya dalam pergantian ganda yang memasukkan Endrick dan Arda Guler.
Langkah taktis berani itu langsung membuahkan hasil. Endrick mengawali kebangkitan luar biasa dalam rentang tujuh menit, mencetak gol bersama sesama pemain pengganti, Carlos Espi. Antonio Rudiger kemudian menuntaskan kebangkitan itu lewat sundulan dramatis pada menit ke-90, sekaligus memastikan tiga poin penuh bagi raksasa Spanyol tersebut.
- Antonio Balasco
Vinicius jelaskan rasa frustrasinya di pinggir lapangan
Seusai peluit akhir, Vinicius tidak menyembunyikan kekecewaannya karena ditarik keluar lebih awal. Pemain berusia 26 tahun itu mengakui penampilannya buruk, tetapi menegaskan bahwa ia selalu ingin tetap berada di lapangan. “Wajar jika saya marah saat diganti, karena saya selalu ingin bermain setiap menit, tampil sebaik mungkin, dan membantu tim. Hari ini, saya tidak bisa melakukannya,” katanya kepada wartawan. “Pada akhirnya, pergantian pemain membantu kami. Mereka mengubah jalannya pertandingan.
“Endrick masuk dan bermain sangat baik. Dia mengubah momentum dan mencetak gol. Dia adalah pemain terbaik pada babak kedua. Begitu pula Carlos [Espi], yang selalu masuk hanya untuk beberapa menit. Mereka banyak membantu kami.”
Mourinho juga menanggapi situasi tersebut, membela pemainnya sekaligus menjelaskan alasan pergantian itu. “Situasinya berat bagi Vini,” jelas pelatih Madrid itu. “Vini kehilangan bola yang seharusnya tidak lepas darinya. Namun, hal seperti itu bisa terjadi. Saya juga membuat kesalahan. Sayang sekali ini terjadi ketika dia mulai berkembang dan kembali menemukan kebahagiaannya.”
Pelatih itu menambahkan bahwa tidak ada masalah yang tersisa di ruang ganti. “Wajar jika dia tidak senang,” kata Mourinho. “Rasa frustrasi itu normal. Namun, setelah pertandingan, dia sangat senang dengan kemenangan ini.”
Kritik suporter dan skorsing domestik yang menyakitkan
Selain perubahan taktik, Vinicius menanggapi meningkatnya keresahan di kalangan sebagian suporter Real Madrid. Penyerang itu kerap mendapat siulan di Santiago Bernabeu, situasi yang menurutnya berkaitan dengan lamanya ia membela klub. “Cemoohan itu tentu tidak membantu saya, tetapi para suporter membayar tiket mereka dan berhak mengatakan apa pun yang mereka inginkan,” ujarnya.
“Namun, akan lebih baik jika mereka mendukung kami karena kami bermain lebih baik ketika suporter berada di belakang kami,” lanjutnya. “Saya, Kylian [Mbappe], Jude [Bellingham], kami semua.
“Tetapi para suporter berhak melakukannya. Saya rasa mereka lebih mudah mencemooh saya karena mereka merasa saya sudah lebih lama berada di sini dan saya salah satu kapten. Namun, saya lebih memilih mereka mencemooh saya daripada salah satu pemain muda kami.”
Pemain sayap itu berjanji kembali ke performa terbaiknya, seraya mengingatkan para pengkritik akan 129 gol dan berbagai trofi yang ia persembahkan dalam 385 penampilan sejak bergabung saat masih remaja. Namun, upayanya untuk bangkit di kompetisi domestik harus tertunda. Menjadi pukulan berat bagi sang penyerang, Vinicius dijatuhi skorsing empat pertandingan La Liga hanya beberapa jam sebelum laga di Roma.
- Getty Images Sport
Absen di El Clasico
Skorsing yang dijatuhkan belakangan itu membuatnya dipastikan absen dalam El Clasico mendatang melawan Barcelona. Real Madrid kini harus melewati fase krusial dalam perjalanan mereka di liga tanpa penyerang andalannya.
Mourinho harus mengandalkan para pemain muda potensial yang tengah menanjak untuk mengisi kekosongan di lini serang. Setelah Endrick dan Guler membuktikan kemampuan mereka sebagai pemain pengganti di kompetisi Eropa, pelatih Real Madrid memiliki alternatif yang siap tampil selama penyerang andalannya harus absen akibat skorsing.
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