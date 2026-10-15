Seusai peluit akhir, Vinicius tidak menyembunyikan kekecewaannya karena ditarik keluar lebih awal. Pemain berusia 26 tahun itu mengakui penampilannya buruk, tetapi menegaskan bahwa ia selalu ingin tetap berada di lapangan. “Wajar jika saya marah saat diganti, karena saya selalu ingin bermain setiap menit, tampil sebaik mungkin, dan membantu tim. Hari ini, saya tidak bisa melakukannya,” katanya kepada wartawan. “Pada akhirnya, pergantian pemain membantu kami. Mereka mengubah jalannya pertandingan.

“Endrick masuk dan bermain sangat baik. Dia mengubah momentum dan mencetak gol. Dia adalah pemain terbaik pada babak kedua. Begitu pula Carlos [Espi], yang selalu masuk hanya untuk beberapa menit. Mereka banyak membantu kami.”

Mourinho juga menanggapi situasi tersebut, membela pemainnya sekaligus menjelaskan alasan pergantian itu. “Situasinya berat bagi Vini,” jelas pelatih Madrid itu. “Vini kehilangan bola yang seharusnya tidak lepas darinya. Namun, hal seperti itu bisa terjadi. Saya juga membuat kesalahan. Sayang sekali ini terjadi ketika dia mulai berkembang dan kembali menemukan kebahagiaannya.”

Pelatih itu menambahkan bahwa tidak ada masalah yang tersisa di ruang ganti. “Wajar jika dia tidak senang,” kata Mourinho. “Rasa frustrasi itu normal. Namun, setelah pertandingan, dia sangat senang dengan kemenangan ini.”



