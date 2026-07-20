AFP
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"Wajar saja kalau saya perlu waktu untuk memikirkannya dengan matang" - Pelatih Argentina Lionel Scaloni meneteskan air mata saat membahas masa depan tim nasional
- AFP
'Ini adalah tempat impian'
Scaloni, yang awalnya direkrut tanpa banyak sorotan, berhasil membawa kesuksesan yang konsisten bagi Argentina sejak kedatangannya pada 2018.
Sebelum kedatangannya, Argentina telah 28 tahun tanpa meraih gelar juara besar di level putra, namun dalam waktu tiga tahun, ia berhasil membawa tim tersebut menjuarai Copa America pada 2021. Kemudian, setelah menerapkan strategi yang memaksimalkan potensi bintang tim, Lionel Messi, tim tersebut akhirnya mengakhiri penantian selama 36 tahun untuk meraih gelar Piala Dunia - mengalahkan Prancis asuhan Kylian Mbappe dalam final yang dramatis pada 2022. La Albiceleste akan melanjutkan kesuksesan mereka pada tahun 2024, dengan kembali mengangkat trofi Copa America di Amerika Serikat.
"Tempat ini luar biasa. Ini adalah tempat impian," kata Scaloni pada hari Minggu, mengenang masa-masa bersama Argentina. "Saya dan staf saya tidak pernah membayangkan [semua trofi yang diraih] ini.
Namun, Scaloni menekankan bahwa mengulangi kesuksesan tersebut dan menghadapi ekspektasi yang menyertainya mungkin terlalu menantang untuk siklus Piala Dunia berikutnya.
"Untuk bisa terus melangkah, dibutuhkan banyak hal. Hal itu sangat sulit untuk diulang kembali," katanya sambil menahan air mata. "Kami berusaha sekuat tenaga hingga menit terakhir untuk memberikan yang terbaik [di final]. Saya rasa wajar jika saya mengambil waktu untuk memikirkan hal ini dengan matang.
Scaloni meninggalkan konferensi persnya beberapa saat kemudian, sambil menyampaikan bahwa ia “sangat menyesal” kepada media yang hadir. Saat ia keluar, ia mendapat tepuk tangan meriah dari media Argentina.
- Bildbyran
'Aku tahu apa yang ingin kulakukan'
Sebelum meninggalkan konferensi pers, Scaloni mengungkapkan bahwa ia akan melakukan pembicaraan dengan Tapia dan mengakui keputusannya sudah hampir final. Ia juga menegaskan tidak akan hengkang hingga kontraknya berakhir pada Desember 2026.
"Saya akan berbicara dengan presiden. Saya akan menyelesaikan masa kontrak saya. Saya tahu apa yang ingin saya lakukan. Saya merasa perlu memikirkannya. Saya tidak tahu apakah hal sebesar ini bisa dilakukan [lagi]," katanya.
- AFP
'Menangis sepuasnya'
Argentina kalah 1-0 dalam pertandingan final Piala Dunia yang berlangsung sengit melawan Spanyol, sebuah laga di mana tim asuhan Scaloni gagal melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran dan baru bisa melepaskan tembakan pertama pada menit ke-105. Scaloni menekankan bahwa, menurutnya, pertandingan tersebut berlangsung sangat ketat meskipun Spanyol memiliki keunggulan signifikan dalam statistik serangan.
"Kami sangat berterima kasih kepada para penggemar kami. Kami berhasil melaju hingga pertandingan final meskipun pertandingannya berlangsung sangat terbuka. Kami hampir saja menang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya dan semua orang yang telah membantu kami," katanya.
Sementara kamera sebagian besar berfokus pada reaksi emosional Messi karena kehilangan kesempatan untuk memenangkan Piala Dunia keduanya, Scaloni mengakui kekecewaan yang dirasakan seluruh tim.
"Saya sudah menangis habis-habisan di ruang ganti," katanya. "Saya bersyukur kepada tim ini; mereka adalah para pejuang."
- Getty Images Sport
Refleksi tentang Messi
Messi mungkin saja telah bermain di Piala Dunia terakhirnya pada usia 39 tahun, dan Scaloni merasa sangat bersyukur atas delapan tahun yang mereka lalui bersama — jika memang demikian.
"Dia adalah pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Itu sungguh luar biasa," kata Scaloni.
Karena Argentina tidak mencetak gol sama sekali di pertandingan terakhirnya, Messi akhirnya menempati posisi kedua dalam perebutan Sepatu Emas di belakang Mbappe — dengan delapan gol dibandingkan 10 gol yang dicetak pemain Prancis itu. Meski demikian, Messi tetap menjadi salah satu pemain terbaik di turnamen ini, dengan menambahkan empat assist ke dalam catatannya dalam delapan pertandingan.
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