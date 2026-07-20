Scaloni, yang awalnya direkrut tanpa banyak sorotan, berhasil membawa kesuksesan yang konsisten bagi Argentina sejak kedatangannya pada 2018.

Sebelum kedatangannya, Argentina telah 28 tahun tanpa meraih gelar juara besar di level putra, namun dalam waktu tiga tahun, ia berhasil membawa tim tersebut menjuarai Copa America pada 2021. Kemudian, setelah menerapkan strategi yang memaksimalkan potensi bintang tim, Lionel Messi, tim tersebut akhirnya mengakhiri penantian selama 36 tahun untuk meraih gelar Piala Dunia - mengalahkan Prancis asuhan Kylian Mbappe dalam final yang dramatis pada 2022. La Albiceleste akan melanjutkan kesuksesan mereka pada tahun 2024, dengan kembali mengangkat trofi Copa America di Amerika Serikat.

"Tempat ini luar biasa. Ini adalah tempat impian," kata Scaloni pada hari Minggu, mengenang masa-masa bersama Argentina. "Saya dan staf saya tidak pernah membayangkan [semua trofi yang diraih] ini.

Namun, Scaloni menekankan bahwa mengulangi kesuksesan tersebut dan menghadapi ekspektasi yang menyertainya mungkin terlalu menantang untuk siklus Piala Dunia berikutnya.

"Untuk bisa terus melangkah, dibutuhkan banyak hal. Hal itu sangat sulit untuk diulang kembali," katanya sambil menahan air mata. "Kami berusaha sekuat tenaga hingga menit terakhir untuk memberikan yang terbaik [di final]. Saya rasa wajar jika saya mengambil waktu untuk memikirkan hal ini dengan matang.

Scaloni meninggalkan konferensi persnya beberapa saat kemudian, sambil menyampaikan bahwa ia “sangat menyesal” kepada media yang hadir. Saat ia keluar, ia mendapat tepuk tangan meriah dari media Argentina.