‘Wajah seorang penjudi ulung’ - Chelsea diberi tahu bahwa kabar transfer Cole Palmer seharusnya membuat mereka was-was, karena gelandang serang yang dikaitkan dengan Man Utd itu telah ‘kehilangan’ sentuhannya

Ketika ditanya apakah Chelsea harus khawatir dengan rumor hengkangnya para pemain kunci yang tampaknya kurang bahagia dengan situasi saat ini, mantan bintang The Blues, Parker—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL yang dimuat oleh Spreadex Sports—mengatakan: “Mereka harus 100% khawatir soal itu. Para pemain mungkin tidak benar-benar ingin bermain di lingkungan seperti itu, mengingat cara klub ini dikelola.

“Saya rasa saya akan merasakan hal yang sama. Ketika Anda bergabung dengan sebuah klub sepak bola, Anda bergabung karena Anda menyukai manajernya. Saya bukan salah satu dari mereka yang percaya pada omong kosong zaman sekarang, ‘Saya suka proyek manajer’. Omong kosong belaka. Kedengarannya bagus dan semua orang mengira Anda cukup pintar. Cukup katakan yang sebenarnya - Anda ingin bermain untuk klub itu dan Anda menyukai manajernya. Manajerlah yang meyakinkan Anda, bukan direktur sepak bola atau semacamnya, karena orang yang ingin Anda impresikan adalah manajer.

“Masalahnya saat ini, kebanyakan manajer tidak benar-benar punya suara. Itu yang mereka terbiasa. Jadi sekarang mereka melihatnya dan berkata pada diri sendiri, ‘tidak, ini tidak benar’. Manajer sebelumnya [Maresca] banyak bicara untuk membuat orang membicarakannya dan semuanya mulai membuahkan hasil.

“Jadi ketika pemain senilai £100 juta [Fernandez] mengatakan dia ingin pergi, pemain paling efektif Anda, Cole Palmer, tiba-tiba Anda bisa melihat performanya menurun. Dia kehabisan energi, terlihat lesu, wajahnya seperti penjudi kartu saat ini. Dia tidak banyak menciptakan peluang, dia lebih banyak bertindak sendiri, daripada sebelumnya dia mengatur serangan untuk semua orang. Dia kehilangan itu. Lalu muncul rumor-rumor tentang hal itu.”