‘Wajah seorang penjudi ulung’ - Chelsea diberi tahu bahwa kabar transfer Cole Palmer seharusnya membuat mereka was-was, karena gelandang serang yang dikaitkan dengan Man Utd itu telah ‘kehilangan’ sentuhannya
Pengeluaran yang sangat besar, tapi apa yang akan terjadi pada bursa transfer mendatang?
Dana besar telah dikeluarkan untuk merangkai skuad yang cukup tangguh untuk meraih trofi Conference League dan Piala Dunia Antarklub FIFA pada tahun 2025. Enzo Maresca, sosok yang memimpin kesuksesan tersebut, dipecat pada Januari dan digantikan oleh Liam Rosenior.
Dia kesulitan untuk memberikan hasil dan performa yang konsisten dalam peran yang sangat menuntut tersebut, yang menyebabkan Chelsea tergelincir tujuh poin di belakang posisi kualifikasi Liga Champions. Kurangnya kompetisi sepak bola elit Eropa di London barat musim depan dapat menyebabkan beberapa tokoh terkemuka mempertimbangkan opsi mereka pada bursa transfer berikutnya.
Pemenang Piala Dunia Enzo Fernandez telah memicu perdebatan sengit dengan pengakuannya bahwa ia tertarik bermain untuk klub raksasa asal Madrid suatu hari nanti, sementara pemain internasional Inggris Palmer dikabarkan akan kembali ke akarnya di Manchester - sebagai pendukung setia United sejak kecil.
Apakah Palmer dan Fernandez akan hengkang dari Chelsea musim panas ini?
Ketika ditanya apakah Chelsea harus khawatir dengan rumor hengkangnya para pemain kunci yang tampaknya kurang bahagia dengan situasi saat ini, mantan bintang The Blues, Parker—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL yang dimuat oleh Spreadex Sports—mengatakan: “Mereka harus 100% khawatir soal itu. Para pemain mungkin tidak benar-benar ingin bermain di lingkungan seperti itu, mengingat cara klub ini dikelola.
“Saya rasa saya akan merasakan hal yang sama. Ketika Anda bergabung dengan sebuah klub sepak bola, Anda bergabung karena Anda menyukai manajernya. Saya bukan salah satu dari mereka yang percaya pada omong kosong zaman sekarang, ‘Saya suka proyek manajer’. Omong kosong belaka. Kedengarannya bagus dan semua orang mengira Anda cukup pintar. Cukup katakan yang sebenarnya - Anda ingin bermain untuk klub itu dan Anda menyukai manajernya. Manajerlah yang meyakinkan Anda, bukan direktur sepak bola atau semacamnya, karena orang yang ingin Anda impresikan adalah manajer.
“Masalahnya saat ini, kebanyakan manajer tidak benar-benar punya suara. Itu yang mereka terbiasa. Jadi sekarang mereka melihatnya dan berkata pada diri sendiri, ‘tidak, ini tidak benar’. Manajer sebelumnya [Maresca] banyak bicara untuk membuat orang membicarakannya dan semuanya mulai membuahkan hasil.
“Jadi ketika pemain senilai £100 juta [Fernandez] mengatakan dia ingin pergi, pemain paling efektif Anda, Cole Palmer, tiba-tiba Anda bisa melihat performanya menurun. Dia kehabisan energi, terlihat lesu, wajahnya seperti penjudi kartu saat ini. Dia tidak banyak menciptakan peluang, dia lebih banyak bertindak sendiri, daripada sebelumnya dia mengatur serangan untuk semua orang. Dia kehilangan itu. Lalu muncul rumor-rumor tentang hal itu.”
Apakah BlueCo menjadi masalah bagi Chelsea?
Parker menambahkan mengenai kesalahan apa yang dilakukan Chelsea sebagai sebuah tim: “Saya rasa Anda harus khawatir dalam hal ini—mengenai apa yang terjadi pada klub sepak bola dan perusahaan di baliknya. Mereka harus introspeksi dan mengevaluasi apa yang mereka lakukan.
“Seperti yang saya katakan sebelumnya, sepak bola kini tiba-tiba telah berubah dari saat orang-orang membicarakannya sebagai bisnis, kini telah melampaui bisnis. Kini telah mencapai puncak bisnis sebagai sebuah korporasi. Saya kini melihatnya sebagai tempat untuk datang dan menghasilkan uang.
“Chelsea adalah yang memulai, pembicaraan berasal dari sana, tapi Anda melihat klub-klub lain yang memiliki masalah, Tottenham salah satunya, lalu Anda menemukan bahwa masalahnya bermula dari puncak. Ini akan terus berlanjut selama dibiarkan.
“Ada begitu banyak pemain sepak bola yang bagus di luar sana, tetapi mereka kehilangan kesempatan karena cara klub-klub sepak bola ini dikelola saat ini, ketika para pelatih tidak memiliki suara. Jika Anda bersedia melakukan itu sebagai pelatih karena Anda sangat ingin terlibat, maka kadang-kadang saya pikir Anda mungkin merendahkan diri sendiri.”
Apakah Rosenior mampu memenuhi harapan dan mencegah terjadinya penjualan?
Rosenior, yang kini dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyenangkan mengenai masa depannya sendiri setelah hanya 22 pertandingan memimpin tim, dianggap sebagai boneka lain dari kelompok pemilik BlueCo setelah dipindahkan ke Stamford Bridge dari posisinya di klub saudara Chelsea asal Prancis, Strasbourg.
Dia perlu membuktikan bahwa dia mampu memenuhi ekspektasi para anggota dewan, pendukung, dan pemain. Jika dia gagal melakukannya, maka pemain seperti Fernandez dan Palmer mungkin akan hengkang pada jendela transfer mendatang.