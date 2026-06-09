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"Wah, bagus sekali!" - Thierry Henry menanggapi Anthony Gordon yang berbicara dalam bahasa Spanyol & mengungkapkan pandangannya tentang bagaimana sang pemain sayap Inggris itu akan beradaptasi di Barcelona
Henry yakin Gordon cocok dengan gaya permainan Barcelona
Henry yakin Gordon memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk sukses di Barcelona setelah sang pemain sayap pindah ke klub Catalan tersebut dengan biaya transfer yang diperkirakan mencapai €80 juta (£69,3 juta) dari Newcastle. Mantan bintang Barcelona itu menekankan bahwa kecepatan, fleksibilitas, dan kemampuan Gordon dalam menghadapi bek lawan dalam situasi satu lawan satu akan memperkuat lini serang Blaugrana.
- AFP
Henry memuji kualitas dan profesionalisme Gordon
Henry menyoroti kemampuan Gordon untuk bermain di berbagai posisi di lini depan sebagai kelebihan utamanya, dan yakin bahwa atribut-atribut tersebut akan cocok dengan gaya permainan menyerang yang diharapkan akan diterapkan Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick.
Membahas profil sepak bola Gordon, Henry mengatakan kepada Betway: "Saya yakin Anthony Gordon akan memberikan dampak besar di tim yang memainkan sepak bola luar biasa. Mereka akan membiarkan Anda berhadapan 1 lawan 1, dia bisa meregangkan pertahanan lawan karena dia sering berlari ke belakang, dan dia memiliki insting mencetak gol. Dia bisa bermain di kiri, kanan, dan di tengah, seperti yang dia lakukan di Newcastle.
"Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan baginya, dan dia sudah merencanakannya sebelum Piala Dunia sehingga dia bisa fokus pada apa yang perlu dia lakukan musim panas ini. Ini juga langkah yang bagus bagi Barcelona. Mereka menyelesaikan urusan transfer mereka lebih awal karena selama Piala Dunia tidak mudah untuk berbicara dengan para pemain. Semoga baginya, dia akan memberikan dampak besar dan sepertinya semuanya akan berjalan lancar."
Terkesan dengan peralihan bahasa
Di luar lapangan, Gordon menarik perhatian dengan berbicara dalam bahasa Spanyol selama sebagian konferensi pers perkenalannya. Henry memandang tindakan tersebut sebagai langkah penting untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan menjalin kedekatan dengan para pendukung.
"Ya, tapi memang itulah yang seharusnya kamu lakukan – tiba di suatu tempat dan beradaptasi," tambah Henry. "Itu pertanda bahwa dia sudah memahami di mana dia berada.
"Saya selalu berpikir bahwa ketika kamu tiba di suatu tempat, kamu harus berusaha berbicara dalam bahasa setempat di hadapan media, dan juga agar para penggemar bisa memahami kamu. Ketika saya melihatnya, saya berpikir, ‘wow, bagus sekali, kawan’."
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Fokuslah pada Piala Dunia dulu
Perhatian kini akan tertuju pada adaptasi Gordon di dunia sepak bola Spanyol serta perannya dalam skema serangan Flick. Pemain sayap ini diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat, baik di dalam maupun di luar lapangan.
Namun, sebelum memulai kariernya di Catalonia, Gordon akan terlebih dahulu fokus pada tugasnya bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026. The Three Lions akan memainkan laga persahabatan terakhir mereka melawan Kosta Rika pada Rabu, sebelum memulai turnamen melawan Kroasia di Grup L pekan depan, grup yang juga dihuni oleh Ghana dan Panama.