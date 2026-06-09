"Wah, bagus sekali!" - Thierry Henry menanggapi Anthony Gordon yang berbicara dalam bahasa Spanyol & mengungkapkan pandangannya tentang bagaimana sang pemain sayap Inggris itu akan beradaptasi di Barcelona

Henry menyoroti kemampuan Gordon untuk bermain di berbagai posisi di lini depan sebagai kelebihan utamanya, dan yakin bahwa atribut-atribut tersebut akan cocok dengan gaya permainan menyerang yang diharapkan akan diterapkan Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick.

Membahas profil sepak bola Gordon, Henry mengatakan kepada Betway: "Saya yakin Anthony Gordon akan memberikan dampak besar di tim yang memainkan sepak bola luar biasa. Mereka akan membiarkan Anda berhadapan 1 lawan 1, dia bisa meregangkan pertahanan lawan karena dia sering berlari ke belakang, dan dia memiliki insting mencetak gol. Dia bisa bermain di kiri, kanan, dan di tengah, seperti yang dia lakukan di Newcastle.

"Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan baginya, dan dia sudah merencanakannya sebelum Piala Dunia sehingga dia bisa fokus pada apa yang perlu dia lakukan musim panas ini. Ini juga langkah yang bagus bagi Barcelona. Mereka menyelesaikan urusan transfer mereka lebih awal karena selama Piala Dunia tidak mudah untuk berbicara dengan para pemain. Semoga baginya, dia akan memberikan dampak besar dan sepertinya semuanya akan berjalan lancar."