Bek tengah yang dipinjamkan Tottenham Hotspur ke HSV ini kembali membuktikan kemampuannya mencetak gol saat Kroasia menang 2-1 dalam laga persahabatan melawan Kolombia yang diperkuat bintang top Luis Diaz dari FC Bayern München. Pada menit ke-6, ia berhasil menyamakan kedudukan untuk timnya melalui tendangan jarak jauh.
"Vuskovic itu tidak biasa": Bintang muda HSV yang sedang naik daun ini juga mengejutkan rekan setim Luis Diaz asal Kolombia
Setelah pertandingan, Vuskovic tidak hanya dinobatkan sebagai "Man of the Match", tetapi media Kroasia pun sangat antusias. "Vuskovic luar biasa," tulis Slobodna Dalmacija, di antara komentar lainnya. Sportske Novosti bahkan melangkah lebih jauh dalam memberikan pujian: "Sekarang, setiap orang yang skeptis pun telah melihat bahwa ia sangat dekat dengan skuad Piala Dunia."
Pasalnya, dalam penampilan keduanya sebagai starter untuk Kroasia, Vuskovic sekali lagi tampil gemilang sebagai pemimpin pertahanan melawan tim peringkat 14 dunia, setelah pelatih nasional Zlatko Dalic menempatkannya di tengah formasi tiga bek. Sebuah formasi dasar yang sangat ia kenal dari rutinitas liga hariannya bersama HSV.
Vuskovic mencatatkan namanya dalam buku-buku sejarah Kroasia
Selain penampilan solid di lini belakang, Vuskovic membuat lawan-lawannya gentar terutama berkat kemampuannya dalam sundulan, yang juga berperan besar dalam kelima golnya di Bundesliga. Namun, saat melawan Kolombia, ia berani melepaskan tendangan dari jarak sekitar 25 meter, sebelum bola akhirnya masuk ke gawang setelah melewati beberapa pantulan.
"Itu benar-benar keberuntungan. Saya mencoba menendang dengan kaki kiri dari jarak jauh, bola masuk dan membantu tim meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting. Rasanya luar biasa bisa mencetak gol untuk tim nasional. Saya menikmati bermain bersama pemain-pemain seperti ini dan berlatih bersama mereka setiap hari," kata Vuskovic setelah pertandingan sambil mengenang mantan penyerang tim nasional Ivan Klasnic: "Saya ingin mendedikasikan gol ini untuknya, karena sayangnya dia sudah lama dirawat di rumah sakit. Ini bukan masa yang mudah baginya." Mantan pemain Werder Bremen ini telah menjalani tiga kali transplantasi ginjal dan terakhir kali bertugas sebagai asisten pelatih di klub amatir Croatia Hamburg.
Sementara itu, Vuskovic mencatatkan namanya sebagai pencetak gol termuda kedua dalam sejarah timnas Kroasia; hanya Luka Ivanusec yang lebih muda darinya pada 2017, saat ini Vuskovic berusia 19 tahun. Tentu saja, kemunculannya yang menonjol musim ini tidak luput dari perhatian klub-klub raksasa Eropa.
Terlalu mahal untuk Bayern? Vuskovic kabarnya sudah melakukan pembicaraan dengan Barca
Banyak klub papan atas dikabarkan mengincar Vuskovic, yang sebenarnya masih terikat kontrak dengan Tottenham Hotspur hingga 2030. Namun, tampaknya ia kini sudah melampaui level Spurs. Menurut kabar yang beredar, FC Barcelona telah melakukan pembicaraan dengan pemain muda tersebut, yang diwakili oleh Pini Zahavi dan memiliki hubungan baik dengan Presiden Joan Laporta serta menjalin komunikasi dengan pelatih Hansi Flick.
Real Madrid, Liverpool, dan Chelsea juga dikabarkan tertarik. FC Bayern München dan BVB juga dilaporkan memantau situasi Vuskovic dengan cermat, namun secara finansial kemungkinan besar mereka akan kalah bersaing dengan Barcelona. Setidaknya, juara Bundesliga tersebut tampaknya tidak akan mau mengeluarkan lebih dari 60 juta euro, yang saat ini dianggap sebagai angka minimum untuk transfer tersebut. Terlebih lagi, duet bek tengah Dayot Upamecano dan Jonathan Tah saat ini tidak bisa digoyahkan.
"Kita tidak bisa merekrut setiap pemain bagus yang menurut publik harus bergabung dengan FC Bayern," kata Direktur Olahraga Max Eberl baru-baru ini, sambil merujuk pada dewan pengawas yang kuat di bawah Presiden Kehormatan Uli Hoeneß dan mantan Ketua Dewan Direksi Karl-Heinz Rummenigge: "Karena pada akhirnya pihak lain akan datang dan berkata: 'Max, kita bukan mesin uang. Kita tidak bisa membengkakkan skuad seperti itu.' (...)"
Luka Vuskovic: Catatan penampilannya di HSV
Lomba Pertandingan Gol Assist Bundesliga 24 5 1 Piala DFB 2 - -