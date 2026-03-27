"Vuskovic itu tidak biasa": Bintang muda HSV yang sedang naik daun ini juga mengejutkan rekan setim Luis Diaz asal Kolombia

Selain penampilan solid di lini belakang, Vuskovic membuat lawan-lawannya gentar terutama berkat kemampuannya dalam sundulan, yang juga berperan besar dalam kelima golnya di Bundesliga. Namun, saat melawan Kolombia, ia berani melepaskan tendangan dari jarak sekitar 25 meter, sebelum bola akhirnya masuk ke gawang setelah melewati beberapa pantulan.

"Itu benar-benar keberuntungan. Saya mencoba menendang dengan kaki kiri dari jarak jauh, bola masuk dan membantu tim meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting. Rasanya luar biasa bisa mencetak gol untuk tim nasional. Saya menikmati bermain bersama pemain-pemain seperti ini dan berlatih bersama mereka setiap hari," kata Vuskovic setelah pertandingan sambil mengenang mantan penyerang tim nasional Ivan Klasnic: "Saya ingin mendedikasikan gol ini untuknya, karena sayangnya dia sudah lama dirawat di rumah sakit. Ini bukan masa yang mudah baginya." Mantan pemain Werder Bremen ini telah menjalani tiga kali transplantasi ginjal dan terakhir kali bertugas sebagai asisten pelatih di klub amatir Croatia Hamburg.

Sementara itu, Vuskovic mencatatkan namanya sebagai pencetak gol termuda kedua dalam sejarah timnas Kroasia; hanya Luka Ivanusec yang lebih muda darinya pada 2017, saat ini Vuskovic berusia 19 tahun. Tentu saja, kemunculannya yang menonjol musim ini tidak luput dari perhatian klub-klub raksasa Eropa.