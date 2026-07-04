Vozinha membagikan pujian 'luar biasa' dari Lionel Messi setelah penampilan heroik kiper Cape Verde saat melawan Argentina

Vozinha pulang sebagai pahlawan setelah turnamen yang ditandai dengan konsistensi luar biasa di bawah mistar gawang, dengan mencatatkan persentase penyelamatan 78,3% dari 74 tembakan yang dihadapi.

Cape Verde berhasil melampaui ekspektasi dengan lolos ke babak selanjutnya di atas tim-tim seperti Uruguay dan Arab Saudi, sebelum mampu bersaing secara seimbang melawan juara bertahan dalam pertandingan yang akan lama diingat oleh para pendukungnya.

"Kami bermain melawan juara dunia saat ini dan hari ini, bermain secara setara serta memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan... bagi kami, kami harus merasa sangat, sangat puas dan bangga," kata Vozinha. "Tentu saja kami sedih, kami tidak ingin perjalanan kami berakhir di sini, tetapi saya sangat bersyukur atas segalanya. Saya ingin berterima kasih kepada semua rekan setim saya, semua orang, staf pelatih, federasi, dan semua penggemar yang telah berupaya keras untuk datang ke sini dan mendukung kami.

“Dan sekarang saatnya menatap masa depan dan melihat bahwa hal-hal baik menanti kami. Kami memiliki skuad yang fantastis, para pemain dengan kualitas yang luar biasa, dan siapa tahu, semoga kami akan melihat para pemain muda ini bermain di liga-liga terbaik di dunia.”