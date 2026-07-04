AFP
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Vozinha membagikan pujian 'luar biasa' dari Lionel Messi setelah penampilan heroik kiper Cape Verde saat melawan Argentina
Kap Verde nyaris membuat Argentina tersingkir
Perjalanan Cape Verde di Piala Dunia berakhir seperti yang sudah diperkirakan saat menghadapi Argentina asuhan Messi di babak 32 besar, meski tidak tanpa perlawanan sengit yang berlanjut hingga babak perpanjangan waktu. Messi sendiri membuka skor pada menit ke-29, mencetak gol ke-20-nya di Piala Dunia, namun Cape Verde menolak menyerah, dua kali membalas untuk menyamakan kedudukan dalam waktu normal sebelum akhirnya kebobolan gol ketiga yang menentukan pada menit ke-111 dan tersingkir dari turnamen.
Pahlawan tak terbantahkan dari perjalanan luar biasa Cape Verde adalah kiper Vozinha, yang melakukan 18 penyelamatan dalam empat pertandingan, termasuk serangkaian penyelamatan luar biasa melawan Argentina yang membuat timnya tetap bertahan dalam pertandingan hingga akhir.
- AFP
Vozinha membagikan momen haru bersama Messi
Saat berbicara setelah pertandingan, Vozinha menceritakan momen haru bersama Messi pasca-pertandingan yang, menurutnya, akan selalu terkenang selamanya. Kiper tersebut menceritakan percakapan tersebut, seperti dikutip oleh La Tercera: "Saya menghampiri Messi setelah pertandingan. Dia memeluk saya dan berkata: 'Kamu hebat. Orang-orangmu pasti bangga padamu'. Itu sungguh luar biasa bagi saya. Mendengar kata-kata seperti itu dari seseorang sekelas Leo Messi sangat berarti bagi saya."
Ia menambahkan bahwa momen itu tidak berhenti di situ, sambil mengungkapkan bahwa ia telah meminta kapten tim Argentina itu untuk memberikan kenang-kenangan dari pertemuan tersebut: “Saya mengucapkan terima kasih kepadanya dan berkata, ‘Terima kasih, Leo. Kamu yang terbaik.’ Lalu saya bertanya apakah kami bisa bertukar jersey. Leo mengatakan ia akan memberikannya kepada saya di terowongan setelah wawancara.”
Catatan prestasi di turnamen mengukuhkan statusnya sebagai pahlawan
Vozinha pulang sebagai pahlawan setelah turnamen yang ditandai dengan konsistensi luar biasa di bawah mistar gawang, dengan mencatatkan persentase penyelamatan 78,3% dari 74 tembakan yang dihadapi.
Cape Verde berhasil melampaui ekspektasi dengan lolos ke babak selanjutnya di atas tim-tim seperti Uruguay dan Arab Saudi, sebelum mampu bersaing secara seimbang melawan juara bertahan dalam pertandingan yang akan lama diingat oleh para pendukungnya.
"Kami bermain melawan juara dunia saat ini dan hari ini, bermain secara setara serta memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan... bagi kami, kami harus merasa sangat, sangat puas dan bangga," kata Vozinha. "Tentu saja kami sedih, kami tidak ingin perjalanan kami berakhir di sini, tetapi saya sangat bersyukur atas segalanya. Saya ingin berterima kasih kepada semua rekan setim saya, semua orang, staf pelatih, federasi, dan semua penggemar yang telah berupaya keras untuk datang ke sini dan mendukung kami.
“Dan sekarang saatnya menatap masa depan dan melihat bahwa hal-hal baik menanti kami. Kami memiliki skuad yang fantastis, para pemain dengan kualitas yang luar biasa, dan siapa tahu, semoga kami akan melihat para pemain muda ini bermain di liga-liga terbaik di dunia.”
Dari pemain bebas kontrak menjadi ikon global
Setelah penampilannya yang heroik dalam hasil imbang 0-0 yang mengejutkan antara Cape Verde melawan Spanyol di babak penyisihan grup, Vozinha menjadi salah satu bintang yang mendadak naik daun di turnamen ini, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia memulai turnamen ini dengan sekitar 50.000 pengikut di Instagram, namun angka tersebut melonjak menjadi hampir 14 juta dalam waktu 24 jam setelah hasil imbang melawan Spanyol, seiring para penggemar di seluruh dunia mengetahui kisah luar biasa sang kiper berpengalaman berusia 40 tahun ini.
Jumlah pengikutnya di media sosial terus bertambah sejak saat itu, dengan profil Instagram Vozinha kini diikuti oleh lebih dari 23,8 juta orang – sebuah lonjakan yang luar biasa bagi seorang pemain yang berstatus bebas transfer menjelang turnamen ini setelah meninggalkan klub divisi dua Portugal, Chaves, dan hal ini mencerminkan sejauh mana aksi heroiknya melawan beberapa nama besar di dunia sepak bola telah mengangkat kisahnya.
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