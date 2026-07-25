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Vozinha kini bergabung dengan klub baru! Bintang Piala Dunia asal Cape Verde itu menyelesaikan transfer gratisnya setelah sempat dikaitkan dengan Inter Miami
Klub-klub raksasa Amerika Selatan memburu kiper veteran
Dalam langkah yang mengejutkan banyak pihak, klub raksasa Chili, Colo-Colo, telah mengumumkan perekrutan Josimar Dias, yang lebih dikenal di dunia sepak bola sebagai Vozinha. Kiper berusia 40 tahun ini telah menandatangani kontrak yang dilaporkan berdurasi 18 bulan, bergabung dengan klub sebagai pemain bebas transfer setelah kontraknya sebelumnya berakhir. Klub asal Chili ini, yang telah 34 kali menjuarai Liga de Primera dan sekali menjuarai Copa Libertadores, menyambut kedatangan pemain barunya dengan pesan sederhana di media sosial: "Selamat datang. Kami menantimu."
Pemain veteran ini bergabung dengan klub yang kaya akan sejarah dan saat ini sedang menikmati masa kejayaan di kancah sepak bola domestik. Colo-Colo saat ini duduk nyaman di puncak klasemen Chili, unggul 13 poin atas rivalnya, Club Deportivo Universidad Católica. Dengan mendatangkan Vozinha, mereka telah memperkuat skuad mereka dengan seorang pemain yang telah membuktikan bahwa ia masih mampu bersaing di level internasional tertinggi, terlepas dari usianya. Kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depannya, yang sempat mengaitkannya dengan beberapa klub, termasuk minat potensial dari klub MLS, Inter Miami.
- AFP
Warisan Piala Dunia di Amerika Utara
Nama Vozinha mendadak melambung selama perjalanan bersejarah Cape Verde menuju babak 32 besar Piala Dunia. Dalam pertandingan pembuka tim tersebut—yang berakhir imbang setelah pertarungan sengit melawan Spanyol, yang akhirnya menjadi juara turnamen—ia mencatatkan tujuh penyelamatan menakjubkan. Penampilan tersebut membuatnya menjadi kiper tertua yang mencatatkan clean sheet dalam debutnya di Piala Dunia. Tim Blue Sharks sangat mengandalkan pengalamannya sepanjang babak penyisihan grup saat mereka tampil jauh melampaui ekspektasi untuk mencapai babak gugur.
Penampilan sang veteran tidak hanya membantu timnya di lapangan; hal itu juga mengubahnya menjadi selebriti global dalam semalam. Jumlah pengikut Instagram-nya, yang hanya 50.000 sebelum turnamen dimulai, melonjak drastis menjadi hampir 14 juta setelah pertandingan melawan Spanyol. Hingga saat ia menandatangani kontrak di Chili, angka tersebut telah melonjak lebih jauh lagi menjadi 29,5 juta pengikut. Tingkat keterlibatan di media sosial ini menyoroti dampak budaya yang sangat besar yang ia ciptakan selama turnamen di Amerika Utara.
Menghalangi GOAT di babak gugur
Mungkin momen puncak penampilan Vozinha di turnamen ini terjadi saat laga babak 32 besar melawan juara bertahan Argentina. Dalam pertandingan yang memukau para penggemar netral, kiper asal Cape Verde ini tampil heroik dengan menghentikan total delapan tembakan. Yang paling penting, empat dari penyelamatan tersebut dilakukan saat menghadapi Lionel Messi, termasuk penyelamatan spektakuler yang menggagalkan tendangan bebas khas bintang Inter Miami tersebut. Terlepas dari usahanya, Cape Verde akhirnya kalah tipis 3-2 dari Albiceleste.
Berbicara setelah pertandingan, Vozinha menceritakan percakapan yang mengharukan dengan Messi yang menurutnya akan selalu diingatnya: “Saya menghampiri Messi setelah pertandingan. Dia memeluk saya dan berkata: ‘Kamu hebat. Rakyatmu pasti bangga padamu.' Itu sungguh luar biasa bagi saya." Kiper tersebut menambahkan bahwa ia meminta kapten Argentina itu untuk bertukar jersey, dan Messi menyetujuinya: "Saya mengucapkan terima kasih kepadanya dan berkata, 'Terima kasih, Leo. Kamu yang terbaik.' Lalu saya bertanya apakah kita bisa bertukar jersey. Leo mengatakan dia akan memberikannya kepada saya di terowongan setelah wawancara."
- AFP
Dari divisi bawah hingga Tim Terbaik Piala Dunia
Konsistensinya sepanjang turnamen tersebut membuahkan hasil ketika FIFA memasukkannya ke dalam daftar Best XI resmi Piala Dunia. Ini merupakan pencapaian luar biasa bagi seorang pemain yang telah menghabiskan tiga musim sebelumnya bermain untuk G.D. Chaves di divisi kedua sepak bola Portugal. Kemampuannya untuk tetap tenang saat menghadapi para penyerang paling ditakuti di dunia, termasuk saat melawan Arab Saudi di mana ia mencatatkan clean sheet keduanya, membuktikan bahwa ia tetap seorang profesional kelas atas yang mampu memimpin dari lini belakang.
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