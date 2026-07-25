Dalam langkah yang mengejutkan banyak pihak, klub raksasa Chili, Colo-Colo, telah mengumumkan perekrutan Josimar Dias, yang lebih dikenal di dunia sepak bola sebagai Vozinha. Kiper berusia 40 tahun ini telah menandatangani kontrak yang dilaporkan berdurasi 18 bulan, bergabung dengan klub sebagai pemain bebas transfer setelah kontraknya sebelumnya berakhir. Klub asal Chili ini, yang telah 34 kali menjuarai Liga de Primera dan sekali menjuarai Copa Libertadores, menyambut kedatangan pemain barunya dengan pesan sederhana di media sosial: "Selamat datang. Kami menantimu."

Pemain veteran ini bergabung dengan klub yang kaya akan sejarah dan saat ini sedang menikmati masa kejayaan di kancah sepak bola domestik. Colo-Colo saat ini duduk nyaman di puncak klasemen Chili, unggul 13 poin atas rivalnya, Club Deportivo Universidad Católica. Dengan mendatangkan Vozinha, mereka telah memperkuat skuad mereka dengan seorang pemain yang telah membuktikan bahwa ia masih mampu bersaing di level internasional tertinggi, terlepas dari usianya. Kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depannya, yang sempat mengaitkannya dengan beberapa klub, termasuk minat potensial dari klub MLS, Inter Miami.



