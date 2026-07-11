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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Vozinha, Inter Miami mengincar pahlawan asal Cape Verde itu. Dan ada sejenis moluska yang dinamai sesuai namanya

Vozinha
Inter Miami CF
Cape Verde
Transfers

Betapa besarnya sorotan media terhadap Vozinha: rumor transfer dan seekor moluska yang dinamai sesuai namanya

Dari sosok yang sama sekali tidak dikenal menjadi fenomena dunia. Kiper asal Cape Verde, Vozinha (40 tahun), menjadi salah satu tokoh utama di Piala Dunia berkat penyelamatan-penyelamatannya yang menentukan. Ia membawa Cape Verde melaju hingga babak 16 besar berkat hasil imbang melawan Spanyol dan Uruguay, serta membuat Argentina—juara dunia—kesulitan besar hingga harus menjalani perpanjangan waktu.


Penampilannya, yang diperkaya dengan total 15 penyelamatan melawan Spanyol dan Argentina, memberinya popularitas yang belum pernah terjadi sebelumnya: kini ia memiliki 28 juta pengikut di Instagram, menjadikannya kiper dengan pengikut terbanyak di dunia, mengungguli bintang-bintang seperti Neuer dan Courtois.


  • INTER MIAMI TENTANG VOZINHA

    Sementara itu, setelah statusnya menjadi bebas transfer usai berakhirnya masa baktinya di Chaves, pemain veteran ini menjadi incaran sejumlah klub. Inter Miami milik David Beckham berada di urutan terdepan, namun klub-klub Brasil seperti Avaí dan Atlético Goianiense juga telah menunjukkan minat. Di sisi lain, Vozinha menikmati ketenarannya yang tiba-tiba sambil menunggu untuk menentukan tujuan kariernya selanjutnya.


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  • MOLUSKA VOZINHA

    Berkat dampaknya di media, kiper asal Cape Verde ini mendapat kehormatan dengan adanya spesies yang baru ditemukan yang dinamai untuk menghormatinya: spesies moluska laut baru ini dinamai untuk menghormati pria berusia 40 tahun tersebut oleh peneliti asal Spanyol, Jesus Ortea.


    Ortea menemukan spesies baru tersebut — seekor siput laut kecil berwarna merah dengan panjang sekitar empat milimeter yang, hingga penelitiannya diterbitkan, belum diketahui oleh dunia ilmu pengetahuan — dan menamainya Aldisa vozinhai (siput laut Vozinha).


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