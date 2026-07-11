Vozinha, Inter Miami mengincar pahlawan asal Cape Verde itu. Dan ada sejenis moluska yang dinamai sesuai namanya

Dari sosok yang sama sekali tidak dikenal menjadi fenomena dunia. Kiper asal Cape Verde, Vozinha (40 tahun), menjadi salah satu tokoh utama di Piala Dunia berkat penyelamatan-penyelamatannya yang menentukan. Ia membawa Cape Verde melaju hingga babak 16 besar berkat hasil imbang melawan Spanyol dan Uruguay, serta membuat Argentina—juara dunia—kesulitan besar hingga harus menjalani perpanjangan waktu.





Penampilannya, yang diperkaya dengan total 15 penyelamatan melawan Spanyol dan Argentina, memberinya popularitas yang belum pernah terjadi sebelumnya: kini ia memiliki 28 juta pengikut di Instagram, menjadikannya kiper dengan pengikut terbanyak di dunia, mengungguli bintang-bintang seperti Neuer dan Courtois.



