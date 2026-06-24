Vozinha akan pindah? Kiper Cape Verde ditawari kontrak oleh klub divisi dua setelah penampilan heroiknya di Piala Dunia melawan Spanyol

Kiper veteran ini mendadak menjadi sorotan setelah Cape Verde berhasil menahan imbang raksasa Eropa, Spanyol, dengan skor 0-0 dalam pertandingan pembuka mereka pada 15 Juni. Vozinha menjadi bintang tak terbantahkan dalam laga tersebut, dengan melakukan tujuh penyelamatan krusial—enam di antaranya dilakukan dari dalam kotak penalti.

Menyusul penampilan mengesankan ini, perwakilan Vozinha menghubungi Ceará untuk membahas kemungkinan transfer hingga akhir musim Serie B. Menurut laporan awal dari Jangadeiro, yang kemudian dikonfirmasi oleh Globo, sang kiper sangat tertarik untuk pindah. Ceará baru-baru ini menunjuk Daniel Paulista sebagai pelatih kepala baru mereka, dan manajemen sedang bergerak cepat untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut.



