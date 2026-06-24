AFP
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Vozinha akan pindah? Kiper Cape Verde ditawari kontrak oleh klub divisi dua setelah penampilan heroiknya di Piala Dunia melawan Spanyol
Bintang Piala Dunia ditawari ke Ceará
Kiper veteran ini mendadak menjadi sorotan setelah Cape Verde berhasil menahan imbang raksasa Eropa, Spanyol, dengan skor 0-0 dalam pertandingan pembuka mereka pada 15 Juni. Vozinha menjadi bintang tak terbantahkan dalam laga tersebut, dengan melakukan tujuh penyelamatan krusial—enam di antaranya dilakukan dari dalam kotak penalti.
Menyusul penampilan mengesankan ini, perwakilan Vozinha menghubungi Ceará untuk membahas kemungkinan transfer hingga akhir musim Serie B. Menurut laporan awal dari Jangadeiro, yang kemudian dikonfirmasi oleh Globo, sang kiper sangat tertarik untuk pindah. Ceará baru-baru ini menunjuk Daniel Paulista sebagai pelatih kepala baru mereka, dan manajemen sedang bergerak cepat untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut.
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Klub Brasil menolak tawaran transfer
Meskipun ada minat yang kuat dari perwakilannya, Ceará telah memutuskan untuk tidak melanjutkan proses transfer tersebut. Pihak manajemen tidak menunjukkan keinginan untuk membuka negosiasi resmi terkait kiper yang berusia 40 tahun tahun ini, karena mereka lebih memilih untuk tetap mengandalkan kiper-kiper yang ada saat ini.
Ceará saat ini berada di paruh bawah klasemen Serie B dan meyakini bahwa posisi penjaga gawang mereka sudah terisi dengan baik. Sementara itu, Vozinha melanjutkan perjalanannya di Piala Dunia pekan ini dalam laga seru yang berakhir imbang 2-2 melawan Uruguay. Meskipun ia tidak terlalu banyak melakukan penyelamatan, ia mencatatkan 39 sentuhan bola dan dua sapuan untuk membantu negaranya tetap tak terkalahkan di turnamen tersebut.
Nama historis dan kemungkinan kombinasi Grup H
Sebelum menorehkan prestasi di Piala Dunia, Vozinha bermain untuk GD Chaves di divisi dua Portugal, dengan mencatatkan 19 penampilan musim lalu. Menariknya, nama aslinya merupakan penghormatan langsung kepada bek kanan Brasil terkenal, Josimar, yang menjadi bintang timnas Brasil di Piala Dunia 1986.
Meskipun kepindahan ke Brasil sudah tidak mungkin lagi, fokus utamanya saat ini sepenuhnya tertuju pada tugas internasional. Cape Verde saat ini mengoleksi dua poin di Grup H berkat dua hasil imbang yang mengesankan. Untuk memastikan lolos ke babak 32 besar, mereka harus mengalahkan Arab Saudi, yang saat ini berada di posisi terbawah grup dengan satu poin, dalam laga penentu terakhir fase grup.
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Rencana ke depan untuk Ceará dan Kepulauan Cape Verde
Menjelang ke depan, Presiden Ceará, João Paulo Silva, menegaskan bahwa klub telah mencapai kesepakatan dengan lima pemain baru menjelang dibukanya jendela transfer pada 20 Juli mendatang. Adapun Vozinha, seluruh perhatiannya kini tertuju pada laga penentu melawan Arab Saudi. Kemenangan akan memastikan tiket bersejarah ke babak gugur bagi Cape Verde, yang berpotensi menarik lebih banyak lagi peminat bagi kiper veteran yang heroik tersebut.