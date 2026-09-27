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Manchester City Trophy ParadeGetty Images Sport
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Vonis Bukan Akhir Segalanya: 4 Skenario yang Mengancam Premier League Usai Bencana Manchester City

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Pengurangan poin, degradasi, atau kompensasi jutaan?

Pengungkapan putusan yang ditunggu-tunggu dalam kasus tuduhan pelanggaran keuangan yang dialamatkan kepada Manchester City ternyata bukanlah akhir dari salah satu kasus terpanjang dalam sejarah Liga Primer Inggris, melainkan tampaknya justru membuka pintu bagi babak baru yang lebih rumit dan lebih memicu kontroversi.

Setelah bertahun-tahun penyelidikan dan sidang dengar pendapat, kini diketahui bahwa komisi independen yang menangani kasus ini sampai pada keputusan menghukum Manchester City atas sebagian besar pelanggaran keuangan yang dituduhkan kepadanya. Namun ironisnya, tercapainya hasil ini tidak mengakhiri kasus tersebut, melainkan memindahkannya ke lapangan lain: apa hukumannya? Kapan akan diterapkan? Dan apakah kasus ini akan mencapai akhir yang menentukan sama sekali?

Setelah dua tahun dan 10 hari sejak dimulainya sidang dengar pendapat, serta 1.329 hari sejak tuduhan dialamatkan kepada klub, perhatian tidak lagi hanya tertuju pada isi putusan, melainkan pada kemungkinan dampaknya terhadap Manchester City dan terhadap klasemen Liga Primer Inggris, bahkan terhadap klub-klub lain yang mungkin merasa dirugikan oleh pelanggaran yang menjadi pokok kasus ini.

Yang lebih menarik, Liga Primer Inggris dan Manchester City tidak mengumumkan secara resmi rincian putusan tersebut, karena situs "The Athletic" yang mengungkap rincian kasus ini, sebelum "BBC Sport" menegaskan bahwa putusan itu telah dikirimkan pada pekan tersebut kepada para pejabat klub, yang terpaksa menandatangani perjanjian kerahasiaan agar dapat mengakses berkasnya.

Semestinya keluarnya putusan komisi independen menjadi momen penentu dalam kasus ini, tetapi indikasi saat ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi mungkin hanya akhir dari babak pertama.



Manchester City masih memiliki kemungkinan untuk mengajukan banding, sementara Liga Primer Inggris belum berbicara secara terbuka mengenai rincian putusan, sedangkan klub hanya menegaskan bahwa "proses masih berlangsung", sebagai indikasi jelas bahwa mereka tidak menganggap kasus ini telah selesai.

Dengan demikian, Liga Primer Inggris berada dalam keadaan ketidakpastian, setelah klub-klub dan para suporter harus menunggu langkah berikutnya, serta mengetahui kemungkinan hukumannya, kapan keluarnya, dan cara pelaksanaannya.

Mengingat beratnya tuduhan, hukuman pengurangan poin tampak menjadi salah satu kemungkinan yang kuat mengemuka, tetapi hal itu tetap bergantung pada prosedur hukuman dan banding, terlebih Manchester City sepanjang tahun-tahun terakhir tetap berpegang pada sikapnya yang menolak tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Masalahnya tidak berhenti pada besarnya hukuman, tetapi meluas hingga ke waktu penerapannya, yang merupakan unsur yang mungkin membawa dampak besar terhadap keseluruhan persaingan.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-INTERAFP

    Skenario pertama: tanpa sanksi musim ini

    Salah satu skenario yang muncul adalah tidak diumumkannya hukuman selama musim ini, sebuah kemungkinan yang mungkin terdengar aneh, tetapi tidak dapat dikesampingkan mengingat sifat kasus dan kerumitannya.

    Secara teori, seharusnya proses penentuan hukuman lebih cepat dibandingkan tahap pembuktian pelanggaran, tetapi hal itu tidak terjamin. Dan karena Manchester City membantah tuduhan tersebut, kasus ini membutuhkan sidang khusus untuk menentukan hukuman di hadapan komisi independen.

    Menurut yang dilaporkan "BBC Sport", hal itu mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan sebelum sidang hukuman digelar, dan keputusan akhir mungkin tidak keluar sebelum prosedur banding selesai.

    Pada tahap tersebut, akan ada beragam hukuman yang mungkin dijatuhkan, mulai dari denda finansial dan pengurangan poin, hingga kemungkinan degradasi ke divisi yang lebih rendah.

    Situasi ini berbeda dengan kasus Chelsea yang pernah dialami sepak bola Inggris sebelumnya, setelah klub asal London itu berinisiatif melaporkan pelanggarannya dan mengakuinya, yang memungkinkan dilakukannya negosiasi dengan Liga Primer Inggris terkait hukuman.

    Secara teori, Manchester City dapat menempuh jalan serupa dengan mengakui tanggung jawab dan menegosiasikan hukuman, sebuah pilihan yang mungkin lebih mudah bagi liga, tetapi skenario ini tampak jauh dari kemungkinan mengingat klub tersebut bersikeras membantah pelanggaran selama bertahun-tahun.

    Mengapa hukumannya bisa berat?

    Sensitivitas kasus ini terletak pada jumlah dan sifat pelanggaran yang dituduhkan kepada Manchester City. Everton sebelumnya telah dihukum dengan pengurangan enam poin setelah hukuman awal dikurangi dari 10 poin usai banding, sebelum kemudian mengalami pengurangan dua poin dalam kasus lain yang terkait aturan profitabilitas dan keberlanjutan, sementara Nottingham Forest dikurangi empat poin dari perolehannya.

    Namun, pelanggaran yang dituduhkan kepada Manchester City, menurut data yang tertera dalam kasus ini, melampaui berkas-berkas tersebut dari segi jumlah dan kerumitan; sebab tujuh dakwaan terkait aturan profitabilitas dan keberlanjutan di Liga Primer Inggris, di samping lima dakwaan lain yang berkaitan dengan kompetisi UEFA.

    Kasus ini juga mencakup dugaan mengenai penggelembungan pendapatan sponsor, pembayaran kepada para pemain dan pelatih, di samping ketidakkooperatifan dengan penyelidikan. Banyaknya berkas ini membuka pintu bagi hukuman besar, dan mungkin pengurangan poin dalam jumlah yang signifikan, yang bisa mengubah bentuk persaingan jika diterapkan selama musim ini.

    Gelar liga itu sendiri bisa masuk lingkaran kontroversi

    Krisis ini tidak hanya terkait dengan nasib Manchester City, melainkan meluas hingga ke makna hasil-hasil musim ini secara keseluruhan jika hukuman tertunda. Sebab jika musim berakhir tanpa penerapan hukuman, meski putusan bersalah dijatuhkan untuk sebagian besar tuduhan, maka akan muncul pertanyaan yang sangat sensitif mengenai integritas persaingan.

    Dan bagaimana jika Manchester City meraih gelar Liga Primer Inggris sebelum hukuman diterapkan kepadanya? Dan bagaimana jika tim lain mengakhiri musim di zona degradasi, padahal ia akan memastikan bertahan seandainya pengurangan poin dilakukan terhadap Manchester City selama musim yang sama?

    Jenis skenario seperti ini menggambarkan besarnya dilema yang dihadapi liga. Sebab hukuman yang tertunda bisa memengaruhi persaingan, jatah tiket Eropa, perebutan zona degradasi, bahkan identitas sang juara.

    Selain itu, penerapan hukuman secara surut pada musim ini setelah musim berakhir tampak sebagai hal yang tidak mungkin, yang menjadikan faktor waktu sebagai elemen mendasar dalam kasus ini.

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  • FBL-ENG-PR-MANCITY-NEWCASTLEAFP

    Skenario Kedua: Pengurangan Poin Secara Langsung dan Banding Pun Dimulai

    Kemungkinan kedua adalah penjatuhan hukuman selama musim ini berjalan, dengan Manchester City mengajukan banding atas hukuman tersebut. Menurut prosedur yang biasa berlaku, hukuman pengurangan poin diterapkan segera setelah dijatuhkan, sementara hak klub untuk mengajukan banding tetap berlaku.

    Namun, skenario ini bisa memicu krisis baru jika hukuman tersebut cukup besar sehingga secara praktis menempatkan Manchester City dalam posisi yang menyerupai degradasi. Selain itu, pencabutan keanggotaan klub di Liga Primer Inggris memunculkan pertanyaan yang lebih rumit, yakni bagaimana cara melaksanakan hukuman semacam itu di tengah musim.

    Adapun denda finansial yang besar tetap menjadi kemungkinan yang ada, meski besarnya sanksi yang telah diterapkan dalam kasus-kasus lain menjadikan pengurangan poin sebagai salah satu skenario yang paling erat kaitannya dengan diskusi saat ini.

    Pertanyaan terpenting tetaplah: "Kapan hukuman akan dijatuhkan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk banding?" Sebab, asosiasi liga biasanya meminta prosedur yang dipercepat dari panel arbitrase independen yang menangani kasus-kasus disipliner, tetapi kerumitan berkas Manchester City membuat jalur yang cepat dan menentukan sulit untuk diprediksi.

    Bisa juga muncul kemungkinan lain, meski kecil, yaitu menunda dampak hukuman terhadap klasemen hingga proses banding selesai. Jika hal itu terjadi, klub-klub yang merasa dirugikan mungkin akan mengajukan protes dan menuntut agar hukuman diterapkan segera sesuai dengan prosedur yang biasa berlaku.

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Skenario ketiga: penyelesaian banding secepat mungkin

    Demi menjaga stabilitas kompetisi, kecepatan dalam menyelesaikan proses banding tampaknya menjadi hal yang sangat penting, sebab semua klub perlu mengetahui status hukum Manchester City selama mereka menjalani kompetisi musim ini.

    Kasus West Bromwich Albion mengungkap besarnya masalah yang dapat timbul akibat keterlambatan, setelah pengurangan poin dari raihan mereka akibat pelanggaran regulasi profitabilitas dan keberlanjutan baru diumumkan pada 24 April musim lalu.

    Meski pada akhirnya tim ini berhasil bertahan di divisi utama, hukuman tersebut mengembalikan mereka ke dalam persaingan menghindari degradasi pada fase akhir musim, sekaligus memberi klub-klub lain di zona bahaya secercah harapan baru.

    Dengan demikian, terulangnya skenario yang sama pada Manchester City bisa membuat dampak kasus ini meluas hingga pekan-pekan terakhir musim, sesuatu yang tidak diinginkan oleh liga.

    Namun, bahkan dengan cepatnya prosedur, kemungkinan keberhasilan Manchester City dalam banding tetap terbuka. Klub ini sebelumnya pernah berhasil membatalkan hukuman yang dijatuhkan UEFA pada Juli 2020, sehingga dikeluarkannya putusan baru tidak serta-merta berarti cerita ini akan mencapai akhirnya pada tahap banding.

    Dan jika klub berhasil, para pendukungnya mungkin akan bergembira, tetapi hal itu tidak serta-merta berarti berakhirnya kontroversi hukum dan pemberitaan yang menyelimuti kasus ini.

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  • Manchester City v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Skenario keempat: kompensasi bisa menjadi pertempuran berikutnya

    Bahkan jika kasus ini berakhir dari sisi disipliner, Manchester City mungkin menghadapi front hukum baru dari klub-klub lain di Liga Primer Inggris.

    Sejumlah klub tengah mempertimbangkan untuk memperoleh nasihat hukum terkait kemungkinan menuntut kompensasi, sementara sejumlah sumber mengisyaratkan kemungkinan diajukannya klaim individual terhadap Manchester City, sedangkan seorang pengacara terkemuka menilai bahwa klaim-klaim itu bisa dikelola secara terpusat melalui asosiasi liga.

    Regulasi Liga Primer Inggris mengizinkan klub-klub mengambil tindakan hukum satu sama lain untuk menuntut kompensasi. Kasus Everton dan Burnley telah menjadi contoh penting dalam konteks ini, setelah Everton diberitahu harus membayar 35 juta pound sterling kepada Burnley, terkait pelanggaran aturan profitabilitas dan keberlanjutan.

    Burnley berargumen bahwa pelanggaran itu memengaruhi peluang mereka untuk bertahan di Premier League, dan menuntut kompensasi atas kerugian yang terkait dengan degradasi, sementara Everton mengajukan banding atas keputusan tersebut. Kasus ini memperoleh arti penting khusus bagi berkas Manchester City, karena menyajikan sebuah model tentang apa yang bisa terjadi jika klub-klub lain memutuskan untuk menuntut kompensasi akibat kerugian yang mereka klaim telah mereka alami.

    Kemungkinan klaim tidak terbatas pada klub-klub yang mengakhiri musim tepat di bawah Manchester City. Menurut data yang termuat dalam kasus ini, klub-klub seperti Arsenal, Manchester United, Liverpool, dan Tottenham Hotspur telah mempertahankan hak mereka untuk menuntut kompensasi sejak dua tahun lalu.

    Klaim juga bisa meluas ke klub-klub yang kehilangan peluang lolos ke Liga Champions dengan selisih tipis, atau gagal mencapai kompetisi Eropa, atau bahkan klub-klub yang terdegradasi ke divisi lebih rendah.

    Kerugian yang mungkin terjadi bisa mencakup hadiah finansial yang terkait dengan posisi klasemen liga, di samping pendapatan komersial yang bisa saja diperoleh klub-klub tersebut seandainya mereka meraih posisi yang lebih baik.

    Kieran Maguire, dosen keuangan sepak bola di University of Liverpool, menilai bahwa pihak-pihak yang dirugikan mungkin memandang kasus ini sebagai "perampasan peluang". Ia juga mengisyaratkan adanya kondisi ketidakpastian menyangkut undang-undang kedaluwarsa, seraya menjelaskan bahwa aspek ini tidak ditentukan secara jelas dalam regulasi tradisional Liga Primer Inggris, yang pada gilirannya bisa membuka pintu bagi tantangan hukum dari pihak Manchester City.

    Persoalan ini semakin sensitif ketika berbicara tentang kelolosan ke Liga Champions, karena nilai keikutsertaan dalam turnamen itu tidak kurang dari 30 juta pound sterling pada periode tertentu, sebelum meningkat menjelang tahun 2018 menjadi sekitar 60 atau 70 juta pound sterling dari hadiah finansial saja.

    Kerugian yang mungkin terjadi tidak berhenti pada hadiah finansial, karena bisa mencakup pendapatan tiket pertandingan dan bonus dari para sponsor, selain bonus yang diperoleh para pemain saat lolos ke Liga Champions. Menurut Maguire, bonus-bonus ini bisa mewakili sekitar 25% dari pendapatan sebagian pemain, yang berarti dampak finansial dari klaim mana pun bisa terakumulasi selama bertahun-tahun, sehingga mengubah kasus ini dari sekadar pengurangan poin atau denda menjadi berkas kompensasi yang sangat rumit.


  • Pertempuran panjang: Premier League menghadapi ujian sesungguhnya

    Pada akhirnya, kasus Manchester City tampaknya belum akan segera menutup tirainya, meskipun telah sampai pada tahap putusan. Sebab, di hadapan Liga Primer Inggris terbentang beberapa jalan, dimulai dari penentuan hukuman, lalu kemungkinan banding, dan barangkali meluas hingga tuntutan finansial dari klub-klub lain, di tengah pertanyaan tentang waktu setiap langkah dan dampaknya terhadap persaingan.

    Pengurangan poin, denda, banding, kompensasi, serta kemungkinan peninjauan kembali terhadap hasil atau posisi terdahulu; semuanya merupakan berkas yang menjadikan kasus ini salah satu perkara paling rumit yang pernah dihadapi kompetisi tersebut.

    Dan pertanyaannya kini tidak lagi sekadar: apa yang telah dilakukan Manchester City? Tetapi juga menjadi: apa yang akan terjadi pada Liga Primer Inggris setelah putusan dijatuhkan? Dan kapan kisah ini akan mencapai akhirnya?

    Sebab, semakin lama keputusan tertunda, semakin besar kemungkinan pihak-pihak baru masuk ke dalam pertarungan ini, dan semakin luas lingkaran tuntutan, semakin sulit untuk mengetahui di mana dampak dari salah satu kasus terpanjang dalam sejarah sepak bola Inggris ini akan berhenti.