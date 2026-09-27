Pengungkapan putusan yang ditunggu-tunggu dalam kasus tuduhan pelanggaran keuangan yang dialamatkan kepada Manchester City ternyata bukanlah akhir dari salah satu kasus terpanjang dalam sejarah Liga Primer Inggris, melainkan tampaknya justru membuka pintu bagi babak baru yang lebih rumit dan lebih memicu kontroversi.

Setelah bertahun-tahun penyelidikan dan sidang dengar pendapat, kini diketahui bahwa komisi independen yang menangani kasus ini sampai pada keputusan menghukum Manchester City atas sebagian besar pelanggaran keuangan yang dituduhkan kepadanya. Namun ironisnya, tercapainya hasil ini tidak mengakhiri kasus tersebut, melainkan memindahkannya ke lapangan lain: apa hukumannya? Kapan akan diterapkan? Dan apakah kasus ini akan mencapai akhir yang menentukan sama sekali?

Setelah dua tahun dan 10 hari sejak dimulainya sidang dengar pendapat, serta 1.329 hari sejak tuduhan dialamatkan kepada klub, perhatian tidak lagi hanya tertuju pada isi putusan, melainkan pada kemungkinan dampaknya terhadap Manchester City dan terhadap klasemen Liga Primer Inggris, bahkan terhadap klub-klub lain yang mungkin merasa dirugikan oleh pelanggaran yang menjadi pokok kasus ini.

Yang lebih menarik, Liga Primer Inggris dan Manchester City tidak mengumumkan secara resmi rincian putusan tersebut, karena situs "The Athletic" yang mengungkap rincian kasus ini, sebelum "BBC Sport" menegaskan bahwa putusan itu telah dikirimkan pada pekan tersebut kepada para pejabat klub, yang terpaksa menandatangani perjanjian kerahasiaan agar dapat mengakses berkasnya.

Semestinya keluarnya putusan komisi independen menjadi momen penentu dalam kasus ini, tetapi indikasi saat ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi mungkin hanya akhir dari babak pertama.









Manchester City masih memiliki kemungkinan untuk mengajukan banding, sementara Liga Primer Inggris belum berbicara secara terbuka mengenai rincian putusan, sedangkan klub hanya menegaskan bahwa "proses masih berlangsung", sebagai indikasi jelas bahwa mereka tidak menganggap kasus ini telah selesai.

Dengan demikian, Liga Primer Inggris berada dalam keadaan ketidakpastian, setelah klub-klub dan para suporter harus menunggu langkah berikutnya, serta mengetahui kemungkinan hukumannya, kapan keluarnya, dan cara pelaksanaannya.

Mengingat beratnya tuduhan, hukuman pengurangan poin tampak menjadi salah satu kemungkinan yang kuat mengemuka, tetapi hal itu tetap bergantung pada prosedur hukuman dan banding, terlebih Manchester City sepanjang tahun-tahun terakhir tetap berpegang pada sikapnya yang menolak tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Masalahnya tidak berhenti pada besarnya hukuman, tetapi meluas hingga ke waktu penerapannya, yang merupakan unsur yang mungkin membawa dampak besar terhadap keseluruhan persaingan.