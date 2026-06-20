Sepuluh hari menjelang berakhirnya kontraknya dengan Juventus, tepatnya pada 30 Juni mendatang, Dusan Vlahovic semakin menjadi sorotan dalam rumor bursa transfer. Di satu sisi, masih ada secercah harapan—meski sangat tipis—untuk perpanjangan kontrak dengan Juventus. Di sisi lain, beredar rumor mengenai kemungkinan destinasi baru bagi penyerang asal Serbia tersebut. Terkait perpanjangan kontrak, muncul spekulasi mengenai perpanjangan hanya untuk satu musim, sementara terkait minat klub lain, dalam beberapa jam terakhir yang paling menonjol adalah minat dari Besiktas asuhan Vincenzo Italiano.
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Vlahovic: Juventus menawarkan kontrak selama satu tahun, Italiano memanggilnya ke Besiktas
PERPANJANGAN SELAMA SATU TAHUN?
Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, kartu terakhir yang dimiliki Juventus baru saja dimainkan beberapa jam terakhir ini: kontrak satu musim (ada juga kemungkinan dua tahun) dengan nilai hingga delapan juta euro termasuk bonus. Kontrak satu tahun ini akan menjadi taruhan bersama: klub tidak perlu mencari dua penyerang berkualitas di bursa transfer yang sulit, sementara Dusan dapat memperpanjang masa tinggalnya di lingkungan yang sangat ia sayangi dan yang akan memungkinkannya melupakan musim yang penuh cobaan — masa istirahat panjang akibat cedera sangat membebani — dengan bekerja bersama pelatih yang tak henti-hentinya memujinya dan yang secara terbuka mendukung perpanjangan kontrak yang akan segera berakhir.
PANGGILAN DARI ITALIA
Sementara itu, pemain kelahiran tahun 2000 ini belum menerima tawaran serius dan konkret dari klub-klub besar Eropa hingga saat ini. Tidak ada tawaran penting dari Liga Premier maupun La Liga. Dalam beberapa jam terakhir, yang paling gencar menunjukkan minat adalah Besiktas asuhan Vincenzo Italiano, yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Vlahovic sejak masa-masa di Fiorentina dan kini ingin membawanya kembali ke Turki. Di Turki juga, ada kemungkinan Galatasaray, yang berisiko kehilangan baik Icardi maupun Osimhen.