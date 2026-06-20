Vlahovic: Juventus menawarkan kontrak selama satu tahun, Italiano memanggilnya ke Besiktas

Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, kartu terakhir yang dimiliki Juventus baru saja dimainkan beberapa jam terakhir ini: kontrak satu musim (ada juga kemungkinan dua tahun) dengan nilai hingga delapan juta euro termasuk bonus. Kontrak satu tahun ini akan menjadi taruhan bersama: klub tidak perlu mencari dua penyerang berkualitas di bursa transfer yang sulit, sementara Dusan dapat memperpanjang masa tinggalnya di lingkungan yang sangat ia sayangi dan yang akan memungkinkannya melupakan musim yang penuh cobaan — masa istirahat panjang akibat cedera sangat membebani — dengan bekerja bersama pelatih yang tak henti-hentinya memujinya dan yang secara terbuka mendukung perpanjangan kontrak yang akan segera berakhir.



