Vivianne Miedema mengungkap kabar memilukan setelah kemenangan gelar Man City, sementara ibunya sedang berjuang untuk bertahan hidup di ruang perawatan intensif

Miedema telah menjelaskan alasan ketidakhadirannya saat City merayakan gelar juara liga terbaru mereka. Sementara rekan-rekan setimnya berkumpul untuk merayakan kemenangan gelar tersebut, pemain timnas Belanda itu tetap berada di samping keluarganya setelah ibunya dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis.

Penyerang tersebut mengungkapkan di media sosial bahwa ibunya mengalami komplikasi parah setelah menjalani pengobatan kemoterapi untuk kanker dan telah menghabiskan beberapa minggu terakhir di unit perawatan intensif. City dipastikan menjadi juara pada Rabu malam tanpa harus bertanding, setelah rival perebutan gelar Arsenal ditahan imbang 1-1 oleh Brighton. Namun, Miedema tidak hadir dalam perayaan tersebut, karena ia telah meninggalkan Manchester pada awal April untuk mendampingi keluarganya.