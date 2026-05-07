Vivianne Miedema mengungkap kabar memilukan setelah kemenangan gelar Man City, sementara ibunya sedang berjuang untuk bertahan hidup di ruang perawatan intensif
Miedema membagikan kabar terbaru yang menyentuh hati terkait krisis yang menimpa keluarganya
Miedema telah menjelaskan alasan ketidakhadirannya saat City merayakan gelar juara liga terbaru mereka. Sementara rekan-rekan setimnya berkumpul untuk merayakan kemenangan gelar tersebut, pemain timnas Belanda itu tetap berada di samping keluarganya setelah ibunya dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis.
Penyerang tersebut mengungkapkan di media sosial bahwa ibunya mengalami komplikasi parah setelah menjalani pengobatan kemoterapi untuk kanker dan telah menghabiskan beberapa minggu terakhir di unit perawatan intensif. City dipastikan menjadi juara pada Rabu malam tanpa harus bertanding, setelah rival perebutan gelar Arsenal ditahan imbang 1-1 oleh Brighton. Namun, Miedema tidak hadir dalam perayaan tersebut, karena ia telah meninggalkan Manchester pada awal April untuk mendampingi keluarganya.
Miedema menceritakan perjuangan ibunya untuk pulih
Dalam pesan kepada para pendukungnya, Miedema menjelaskan situasi yang dihadapi keluarganya dalam beberapa pekan terakhir.
"Sedikit kabar terbaru dari kami. Dua setengah minggu terakhir ini benar-benar sulit bagi kami sebagai sebuah keluarga. Ibu saya mengalami komplikasi serius setelah menjalani kemoterapi untuk kanker dan telah dirawat di ICU sejak saat itu," tulisnya di Instagram.
"Dia telah berjuang untuk hidupnya, dan entah bagaimana, dia masih di sini. Kini dia berjuang keras melalui langkah-langkah kecil pemulihan, meskipun masih banyak rintangan besar di depan. Terima kasih banyak kepada kalian semua atas cinta, dukungan, dan pesan-pesan kalian."
Kemenangan gelar yang terhalangi oleh cobaan pribadi
Keberhasilan City meraih gelar juara dipastikan di luar lapangan, berkat hasil imbang yang diraih Arsenal yang membuat mereka memastikan gelar juara. Para pemain dan staf berkumpul di kompleks latihan klub untuk merayakannya, namun ketidakhadiran Miedema terasa jelas. Penyerang tersebut telah menarik diri dari jeda internasional bersama timnas Belanda baru-baru ini karena harus menangani masalah keluarga yang mendesak. Rekan-rekan setimnya telah menunjukkan dukungan selama ia absen, termasuk rekan senegaranya di timnas Belanda, Kerstin Casparij.
Prospek yang belum pasti seiring berlanjutnya pemulihan
Miedema belum memberi tahu kapan ia akan kembali bermain untuk City. Untuk saat ini, fokusnya tetap pada mendampingi ibunya selama proses pemulihan yang panjang dan penuh ketidakpastian. Ia mengakhiri pesannya dengan catatan yang mencerminkan kesuksesan klub sekaligus harapannya secara pribadi: "PS. Tidak sabar ingin memberi tahu Mama bahwa kita telah menjadi juara."