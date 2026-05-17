Vitor Pereira mendesak diadakannya pertemuan dengan PGMOL untuk mendapatkan kejelasan mengenai aturan handball setelah gol kontroversial Matheus Cunha dalam kekalahan Nottingham Forest dari Man Utd
Kontroversi di Old Trafford
Insiden tersebut terjadi pada babak kedua saat Forest kalah, ketika Cunha mencetak gol kedua United di Old Trafford sehingga skor menjadi 2-1.
Petugas VAR Peter Bankes melakukan tinjauan panjang terkait kemungkinan handball yang dilakukan Mbeumo saat bola diperebutkan sebelum Cunha mencetak gol, namun wasit Michael Salisbury akhirnya memutuskan untuk membiarkan gol tersebut tetap berlaku.
Menjelaskan keputusan tersebut, Pusat Pertandingan Liga Premier merilis pernyataan yang berbunyi: "Setelah tinjauan VAR, wasit tetap pada keputusan awal untuk mengesahkan gol bagi Manchester United. Pengumuman wasit: 'Setelah tinjauan, keputusan gol tetap berlaku karena pelanggaran handball bersifat tidak sengaja, oleh karena itu keputusan akhir adalah gol.'"
Pereira meluapkan kekesalannya
Keputusan itu tidak disukai oleh bangku cadangan Forest, dan Pereira secara terbuka mengungkapkan ketidakpuasannya setelah peluit akhir dibunyikan. "Pertandingan yang gila, mungkin pertandingan yang bagus bagi para pendukung, tapi bagi seorang manajer, ini adalah pertandingan yang terbuka, terutama di babak kedua," katanya.
"Pada akhirnya, sayang sekali pertandingan ini ditentukan oleh keputusan yang harus saya terima, tapi itu bukan pendapat saya. Bagi saya, itu handball, sangat jelas, tapi dia memutuskan untuk tidak menganulir gol tersebut."
Pereira menjelaskan pandangannya tentang insiden tersebut, dengan mengklaim bahwa kontak tersebut memberi Mbeumo keuntungan yang tidak adil. Dia menyatakan: "Dia [wasit] berpikir bahwa penguasaan bola terjadi setelah sentuhan pada tubuh, saya harus menerimanya tapi itu bukan pendapat saya karena saya melihat gambarnya. Dia mengontrol bola dengan tangannya dan bola datang dari penguasaan itu, jika tidak, dia tidak akan punya kesempatan untuk menembak."
Tuntutan agar PGMOL memberikan kejelasan
Manajer Forest meyakini bahwa ketidakkonsistenan dalam wasit memerlukan pertemuan tingkat tinggi antara para manajer dan Professional Game Match Officials Limited. "Inilah keraguan yang kami rasakan di Liga Premier saat ini terkait keputusan-keputusan tersebut," tambah Pereira.
"Saya pikir penting untuk mengadakan pertemuan dengan semua pihak dan mencoba memahami aturan serta keputusan-keputusan tersebut. Saya yakin semua manajer memiliki keraguan terhadap beberapa keputusan."
Neville mengkritik keras keputusan yang 'tidak masuk akal'
Mantan kapten Manchester United, Gary Neville, juga terkejut dengan proses pengambilan keputusan tersebut saat bertugas sebagai komentator untuk Sky Sports. "Itu jelas handball. Saya akan terkejut jika gol ini tetap disahkan," kata Neville. "Manchester United telah menghentikan perayaan mereka. Dia hampir menjepit bola di antara sisi tubuhnya dan lengannya. Jika dia mencetak gol, kita tahu gol itu akan dianulir."
Neville mengakhiri penilaiannya dengan kritik tajam terhadap proses VAR. "Saya akan marah jika gol itu disahkan. Pereira benar, dia hampir menangkapnya. Saya tidak berpikir itu gol, dia melakukan handball, sejelas itu. Mereka harus campur tangan di sini. Saya tidak mengerti mengapa mereka melihatnya berkali-kali," tambahnya.