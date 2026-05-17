Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Vitor Pereira memicu optimisme terkait transfer Elliot Anderson ke Manchester United dan Manchester City, sementara manajer Nottingham Forest mengakui bahwa 'segala sesuatu bisa terjadi' pada bursa transfer musim panas
Pereira membuka peluang untuk hengkang pada musim panas
Setelah kekalahan tipis 3-2 di Old Trafford, Pereira ditanyai habis-habisan mengenai apakah ia khawatir akan kehilangan gelandang berbakat tersebut ke salah satu klub raksasa Liga Premier. Meskipun Forest berkeinginan untuk mempertahankan skuad inti mereka, pelatih asal Portugal itu mengakui bahwa keputusan akhir mungkin berada di luar kendalinya begitu jendela transfer dibuka.
"Saya tidak punya jawabannya. Pasar adalah pasar dan segala sesuatu bisa terjadi," kata Pereira kepada wartawan. "Yang bisa saya katakan kepada Anda adalah bahwa klub ingin dia tetap bermain untuk kami, itu pasti. Klub ingin mempertahankan hampir semua pemain karena ini adalah kelompok yang sangat bagus dengan kualitas dan karakter, dan kami memiliki fondasi yang sangat baik untuk musim depan."
- Getty Images Sport
Manchester United dan Manchester City dalam siaga penuh
Penampilan Anderson saat menghadapi Red Devils menjadi ajang unjuk kemampuan yang sempurna, dengan gelandang tersebut memberikan umpan assist bagi Morato dan Morgan Gibbs-White. Kemampuannya dalam mengendalikan permainan di area sempit dilaporkan membuat United menjadikannya sebagai target utama di bursa transfer musim panas, sementara Man City juga telah memantau perkembangannya selama beberapa bulan terakhir.
Forest dilaporkan telah berusaha menangkis para peminat dengan menempelkan label harga sebesar £100 juta pada mantan pemain Newcastle tersebut.
Namun, dengan Pereira mengakui sifat pasar yang tidak dapat diprediksi, baik United maupun City mungkin merasa terdorong untuk menguji tekad klub Midlands tersebut selama musim jeda.
Pujian tinggi untuk talenta 'terbaik' Forest
Meskipun Pereira bersikap hati-hati terkait kabar transfer tersebut, ia tak segan-segan memuji bakat alami Anderson. Manajer tersebut yakin bahwa pemain internasional Inggris itu ditakdirkan untuk mencapai puncak sepak bola Eropa, asalkan ia terus memperbaiki beberapa aspek disiplin posisinya dalam sistem taktis.
"Dia memiliki bakat untuk menjadi salah satu yang terbaik, yang terbaik di antara yang terbaik," tambah Pereira. "Setiap kali dia bisa mencetak lebih banyak gol, dia bisa mengambil sedikit lebih banyak risiko di sepertiga akhir lapangan karena dia memiliki tendangan yang sangat bagus. Ini tergantung pada sistem karena jika kami bermain dalam sistem di mana kami memberinya kebebasan penuh untuk membangun serangan dan muncul, saya pikir dia bisa melakukan segalanya, tetapi dalam sistem kami, kami bermain dengan dua gelandang. Dia perlu memahami bahwa ketika yang lain kehilangan posisi, dia tidak boleh kehilangan posisinya. Tapi dia memiliki banyak bakat, pasti. Dia masih muda dan dia akan melesat dengan sayap yang besar."
- AFP
Drama di Old Trafford dan pujian untuk Gibbs-White
Pertandingan melawan United dibayangi oleh keputusan kontroversial yang mengesahkan gol Matheus Cunha. Terlepas dari kekecewaan atas hasil tersebut, manajer Forest juga menyempatkan diri untuk memuji Morgan Gibbs-White, yang tetap bermain meski sedang menahan rasa sakit dan mengenakan masker pelindung akibat cedera kepala yang baru-baru ini dialaminya.
"Dalam pertandingan terbuka, mereka [Anderson dan Gibbs-White] adalah pemain yang sangat berbahaya," lanjut Pereira. "Anda tidak boleh memberi banyak ruang kepada Elliot karena dia bisa menentukan hasil pertandingan, baik itu dengan memberikan assist, menembak, atau menemukan rekan yang bebas. Morgan, meski dengan kendala masker, memiliki kualitas yang tinggi dan dia mencetak gol yang indah. Dia memiliki peluang untuk mencetak lebih banyak gol hari ini dan saya sangat bangga dengan para pemain saya."