'Visi yang tidak jelas' - Chelsea Supporters’ Trust mengkritik keras kepemimpinan BlueCo yang 'tidak konsisten' dalam surat terbuka

Chelsea Supporters’ Trust (CST) telah menyuarakan kekhawatiran yang mendalam terkait arah klub di bawah kepemilikan BlueCo, yang dipimpin oleh pengusaha Amerika Serikat Todd Boehly. Dalam surat terbuka yang cukup panjang yang diterbitkan pada hari Kamis, CST menyoroti semakin melebarnya jurang pemisah antara jajaran manajemen dan basis penggemar, dengan mengutip berbagai masalah mulai dari penetapan harga tiket hingga kurangnya keterlibatan yang transparan secara umum. Kelompok tersebut mempertanyakan mengapa para pendukung harus terus menunjukkan kepercayaan "terhadap strategi yang telah menimbulkan gangguan dan pengeluaran yang luar biasa."

Surat tersebut berfungsi sebagai pendahulu dari aksi protes yang direncanakan di Stamford Bridge menjelang pertandingan penting hari Sabtu melawan Manchester United. Menurut CST, rasa frustrasi para penggemar yang menonton pertandingan telah mencapai titik kritis, karena mereka merasa identitas tradisional klub sedang dikorbankan demi model multi-klub eksperimental yang belum menghasilkan stabilitas atau kesuksesan yang nyata.



