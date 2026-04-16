'Visi yang tidak jelas' - Chelsea Supporters’ Trust mengkritik keras kepemimpinan BlueCo yang 'tidak konsisten' dalam surat terbuka
Kegagalan komunikasi
Chelsea Supporters’ Trust (CST) telah menyuarakan kekhawatiran yang mendalam terkait arah klub di bawah kepemilikan BlueCo, yang dipimpin oleh pengusaha Amerika Serikat Todd Boehly. Dalam surat terbuka yang cukup panjang yang diterbitkan pada hari Kamis, CST menyoroti semakin melebarnya jurang pemisah antara jajaran manajemen dan basis penggemar, dengan mengutip berbagai masalah mulai dari penetapan harga tiket hingga kurangnya keterlibatan yang transparan secara umum. Kelompok tersebut mempertanyakan mengapa para pendukung harus terus menunjukkan kepercayaan "terhadap strategi yang telah menimbulkan gangguan dan pengeluaran yang luar biasa."
Surat tersebut berfungsi sebagai pendahulu dari aksi protes yang direncanakan di Stamford Bridge menjelang pertandingan penting hari Sabtu melawan Manchester United. Menurut CST, rasa frustrasi para penggemar yang menonton pertandingan telah mencapai titik kritis, karena mereka merasa identitas tradisional klub sedang dikorbankan demi model multi-klub eksperimental yang belum menghasilkan stabilitas atau kesuksesan yang nyata.
Pertanyaan seputar strategi jangka panjang
Meskipun telah melakukan investasi yang sangat besar sebesar sekitar £1,5 miliar untuk biaya transfer sejak pengambilalihan pada 2022, performa Chelsea terus berfluktuasi secara drastis. Klub ini baru-baru ini mencatat kerugian sebelum pajak sebesar £262,4 juta—rekor kerugian tertinggi di Liga Premier—untuk tahun keuangan terakhir, yang menambah tekanan finansial di tengah kesulitan mereka di bidang olahraga. CST menegaskan bahwa keluhan mereka bukan sekadar reaksi terhadap hasil yang buruk, melainkan ketidaksepakatan mendasar terhadap filosofi operasional saat ini.
"Kekhawatiran ini tidak didorong oleh hasil jangka pendek, dan tidak akan terselesaikan olehnya," kata CST. "Kekhawatiran ini berkaitan dengan arah dasar klub, dan akan tetap ada terlepas dari fluktuasi di lapangan. Inti dari kekhawatiran para pendukung adalah satu hal sederhana: model saat ini telah menuntut keyakinan yang sangat besar dari basis penggemar, sementara memberikan terlalu sedikit kejelasan sebagai gantinya. Para pendukung telah menyaksikan pergolakan yang tiada henti. Pemain, manajer, staf, dan struktur telah berubah dengan cepat. Hal ini telah disajikan sebagai bagian dari rencana jangka panjang."
Krisis identitas di Stamford Bridge
Transisi di bawah kepemimpinan BlueCo telah ditandai dengan pergantian pelatih yang sering terjadi, yang terbaru adalah hengkangnya Enzo Maresca pada bulan Desember, yang kemudian disusul dengan masa-masa sulit di bawah kepemimpinan Liam Rosenior yang membuat tim ini kalah dalam lima dari enam pertandingan terakhirnya. Namun, bagi CST, masalah utamanya tetaplah kurangnya identitas yang kokoh.
"Namun, empat tahun berlalu, masih belum ada penjelasan yang cukup jelas atau meyakinkan tentang bagaimana rencana tersebut dapat menghasilkan kesuksesan yang berkelanjutan sambil mempertahankan identitas Chelsea yang dapat dikenali," lanjut surat tersebut. "Visi tersebut tetap tidak jelas, pelaksanaannya tidak konsisten, dan kepemimpinannya kurang akuntabel. Para pendukung Chelsea tidak hanya meminta tim ini menang setiap tahun. Mereka meminta agar klub yang selalu mereka dukung ini tetap dikenali. Saat ini, terlalu banyak yang tidak mengenali klub ini. Hilangnya kepercayaan ini tidak terbatas pada masalah sepak bola saja. Hal ini meluas ke bagaimana para pendukung merasakan klub ini."
Model multi-klub menuai kritik
Aksi protes yang direncanakan untuk pertandingan melawan Manchester United ini akan menampilkan kerja sama dengan para pendukung klub Prancis, Strasbourg. Kedua klub berada di bawah naungan BlueCo, dan para penggemar di Prancis juga telah secara terbuka menyuarakan penolakan mereka terhadap model kepemilikan multi-klub. Tindakan solidaritas internasional ini menegaskan semakin melebarnya jurang antara ambisi bisnis global para pemilik klub dan nilai-nilai lokal yang dianut oleh basis penggemar masing-masing.
Dengan berkoordinasi bersama para pendukung Strasbourg, CST bertujuan untuk menyoroti bahwa masalah di Chelsea merupakan gejala dari masalah sistemik yang lebih luas dalam struktur BlueCo. Saat The Blues bersiap untuk salah satu pertandingan kandang terbesar mereka musim ini, fokus tetap tertuju pada tribun direksi dan apakah kepemilikan klub akan memberikan "kejelasan" dan "akuntabilitas" yang kini dituntut oleh para pendukung.