Getty/GOAL
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Virgil van Dijk x Alan Hansen: Jeremy Jacquet sesuai dengan jati diri Liverpool saat legenda The Reds menjelaskan kualitas terbaik bek ball-playing £60 juta itu
Jacquet cepat beradaptasi setelah transfer senilai £60 juta
Didatangkan dengan biaya £60 juta ($80 juta), dengan kesepakatan itu dicapai pada jendela transfer musim dingin, pemain berusia 21 tahun yang penuh percaya diri itu langsung menyatu tanpa kendala di Anfield. Ia benar-benar langsung tancap gas di sepakbola Inggris.
Rangkaian penampilan pramusim yang mencolok membantu meningkatkan antusiasme di kalangan basis suporter setia, dengan standar tersebut berlanjut ke awal persaingan Premier League, Liga Champions, dan Carabao Cup.
Liverpool yang belum terkalahkan telah mencatatkan tiga clean sheet dari tujuh pertandingan di semua kompetisi, dengan Jacquet cepat beradaptasi bersama kapten klub Van Dijk. Ia dinilai memiliki banyak kualitas yang menjadikan rekan setim asal Belanda itu sebagai salah satu yang terbaik di posisinya.
Kemampuannya saat menguasai bola juga bisa dibandingkan dengan legenda juara European Cup Hansen, dengan Liverpool terkenal memiliki para pemain di lini belakang yang sama nyamannya dalam penguasaan bola seperti saat merebutnya kembali.
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Kualitas yang dimiliki Jacquet bersama Van Dijk dan Hansen
Ketika diminta pandangannya tentang Jacquet dan apakah talenta muda Prancis itu tampak mengikuti jejak sejumlah sosok ikonik, eks gelandang Liverpool Houghton, yang berbicara bekerja sama dengan IrishBetting.ie, mengatakan kepada GOAL: “Dia tipe pemain lain yang suka tekel. Saya suka itu darinya, dia sangat kompetitif. Bahkan ketika dia mendapat kartu kuning melawan Fulham, mereka tidak panik, bukan? Beberapa manajer akan berkata, ‘oh, tidak, sebaiknya kami menariknya keluar kalau-kalau kami jadi bermain dengan 10 orang’. Itu tidak terjadi, biarkan saja dia melanjutkannya.
“Yang saya lihat dalam dirinya adalah seorang petarung sejati: bagus di udara, pemimpin yang bagus, pandai berbicara, dan benar-benar menikmati sepak bolanya. Umpannya tajam. Saat Anda melihat dia mengalirkan bola ke lini tengah, dia mengirimkannya dengan kecepatan, atau dengan tempo yang tepat agar pemain bisa mengontrolnya.
“Saya pikir dia tampil sangat bagus di awal. Saya melihatnya dalam satu pertandingan pramusim, dia brilian saat bermain, dan dia terlihat seperti pemain alami. Dia benar-benar menikmati sepak bolanya, tambahan yang bagus untuk klub.”
Araujo mengesankan sebagai bek kanan dadakan
Sambil menyambut potensi Jacquet ke dalam skuad mereka, Liverpool juga mendapatkan pedigree Ronald Araujo. Bek Uruguay yang berpengalaman itu bergabung dengan status pinjaman selama semusim dari Barcelona.
Ia lebih terbiasa bermain sebagai bek tengah, tetapi telah memberikan pelapis di posisi bek kanan untuk bos Liverpool Andoni Iraola. Ia juga menjadi salah satu pemain yang menarik perhatian Houghton, dengan mantan pemain internasional Republik Irlandia itu menambahkan: “Saya pikir dia benar-benar membuat Liverpool lebih solid dalam bertahan. Mereka sekarang terlihat fisik, sedangkan sebelumnya saya tidak merasa mereka se-fisik itu. Saya pikir sekarang jelas itu tidak lagi terjadi.
“Saya melihatnya dalam pertandingan melawan Fulham, ketika mereka datang setelah laga kontra Atletico Madrid, jadi dia tidak terlalu sering maju karena dia bukan full-back alami, tapi saya katakan ini: dia kompetitor, memenangi duel udara, memenangi tekel, suka melakukan tekel, sesuatu yang tidak terlalu sering kita lihat dalam sepakbola, dan dia melakukannya dengan baik dan sederhana.
“Dan juga untuk winger Anda itu bagus, karena jika dia hanya memberikan bola kepada Anda, maka Anda bisa melanjutkan melakukan sedikit sihir Anda, Anda tidak khawatir dia terus overlap melewati Anda sepanjang waktu dan Anda harus terus memberi cover, Anda tahu dia akan lebih sering mendukung Anda dan membiarkan Anda menjalankan tugas Anda.
“Saya pikir untuk winger, siapa pun yang bermain di sisi kanan itu, itu seharusnya menjadi berkah, lanjutkan pekerjaan Anda dan kirimkan beberapa umpan silang ke kotak penalti, kalahkan full-back Anda, satu-dua sentuhan kecil, apa pun situasinya, tetapi kemudian Anda tahu apa kekuatan Anda dan Anda tahu apa kekuatannya.”
- Getty
Jadwal Liverpool 2026-27: Manchester City berikutnya
Liverpool memasuki jeda internasional pertama musim 2026-27 dengan menempati peringkat keenam di klasemen Premier League, setelah meraih sembilan poin dari lima pertandingan. Ada janji lebih banyak lagi yang akan datang dari mereka sebagai sebuah kolektif.
Dengan Jacquet dan Araujo tampil mengesankan di lini belakang, sementara striker Swedia seharga £125 juta ($167 juta) Alexander Isak menemukan kembali sentuhannya di sepertiga akhir, Liverpool akan kembali beraksi pada 11 Oktober saat menjalani laga kandang yang sangat dinantikan melawan pemuncak klasemen Manchester City.
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