Sambil menyambut potensi Jacquet ke dalam skuad mereka, Liverpool juga mendapatkan pedigree Ronald Araujo. Bek Uruguay yang berpengalaman itu bergabung dengan status pinjaman selama semusim dari Barcelona.

Ia lebih terbiasa bermain sebagai bek tengah, tetapi telah memberikan pelapis di posisi bek kanan untuk bos Liverpool Andoni Iraola. Ia juga menjadi salah satu pemain yang menarik perhatian Houghton, dengan mantan pemain internasional Republik Irlandia itu menambahkan: “Saya pikir dia benar-benar membuat Liverpool lebih solid dalam bertahan. Mereka sekarang terlihat fisik, sedangkan sebelumnya saya tidak merasa mereka se-fisik itu. Saya pikir sekarang jelas itu tidak lagi terjadi.

“Saya melihatnya dalam pertandingan melawan Fulham, ketika mereka datang setelah laga kontra Atletico Madrid, jadi dia tidak terlalu sering maju karena dia bukan full-back alami, tapi saya katakan ini: dia kompetitor, memenangi duel udara, memenangi tekel, suka melakukan tekel, sesuatu yang tidak terlalu sering kita lihat dalam sepakbola, dan dia melakukannya dengan baik dan sederhana.

“Dan juga untuk winger Anda itu bagus, karena jika dia hanya memberikan bola kepada Anda, maka Anda bisa melanjutkan melakukan sedikit sihir Anda, Anda tidak khawatir dia terus overlap melewati Anda sepanjang waktu dan Anda harus terus memberi cover, Anda tahu dia akan lebih sering mendukung Anda dan membiarkan Anda menjalankan tugas Anda.

“Saya pikir untuk winger, siapa pun yang bermain di sisi kanan itu, itu seharusnya menjadi berkah, lanjutkan pekerjaan Anda dan kirimkan beberapa umpan silang ke kotak penalti, kalahkan full-back Anda, satu-dua sentuhan kecil, apa pun situasinya, tetapi kemudian Anda tahu apa kekuatan Anda dan Anda tahu apa kekuatannya.”