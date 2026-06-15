Virgil van Dijk tidak setuju dengan jeda minum selama Piala Dunia setelah laga pembuka Belanda melawan Jepang

Belanda memulai kampanye Piala Dunia mereka dalam pertandingan yang sarat gol di Dallas, namun sebagian besar pembicaraan pasca-pertandingan berfokus pada perubahan peraturan FIFA.

Berdasarkan pedoman baru untuk turnamen 2026, jeda hidrasi telah menjadi bagian tetap dari pengalaman pertandingan, terlepas dari apakah stadion tersebut terbuka atau tertutup atap.

Berbicara setelah pertandingan, Van Dijk mengatakan bahwaia tidak menyukai sifat wajib dari jeda-jeda ini. Kapten tim Belanda itu menyuarakan kekhawatirannya bahwa jeda dalam permainan lebih menguntungkan kepentingan penyiar daripada para atlet di lapangan, terutama ketika pertandingan dimainkan di arena dalam ruangan yang suhunya dikontrol.