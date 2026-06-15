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Virgil van Dijk tidak setuju dengan jeda minum selama Piala Dunia setelah laga pembuka Belanda melawan Jepang
Belanda mengalami jeda minum pertama dalam sejarah Piala Dunia
Belanda memulai kampanye Piala Dunia mereka dalam pertandingan yang sarat gol di Dallas, namun sebagian besar pembicaraan pasca-pertandingan berfokus pada perubahan peraturan FIFA.
Berdasarkan pedoman baru untuk turnamen 2026, jeda hidrasi telah menjadi bagian tetap dari pengalaman pertandingan, terlepas dari apakah stadion tersebut terbuka atau tertutup atap.
Berbicara setelah pertandingan, Van Dijk mengatakan bahwaia tidak menyukai sifat wajib dari jeda-jeda ini. Kapten tim Belanda itu menyuarakan kekhawatirannya bahwa jeda dalam permainan lebih menguntungkan kepentingan penyiar daripada para atlet di lapangan, terutama ketika pertandingan dimainkan di arena dalam ruangan yang suhunya dikontrol.
- AFP
Van Dijk mempertanyakan sifat 'komersial' dari jeda-jeda tersebut
Van Dijk tidak segan-segan saat ditanya mengenai dampak taktis dan fisik dari jeda di tengah babak. Ia berkata, “Menurut saya, jeda untuk minum itu sangat menarik. Saya jelas menonton hampir semua pertandingan hingga hari ini. Menurut saya, setiap kali ada jeda iklan, itu agak—bukan sesuatu yang saya sukai.”
Pemain berusia 34 tahun itu melanjutkan dengan menyoroti dampaknya bagi penonton di rumah, sambil menambahkan: “Saya rasa bagi penonton netral di TV, hal itu juga tidak terlalu bagus. Jadi, jika cuaca sangat panas, akan lebih baik untuk memberlakukan jeda tersebut, tetapi menurut saya, hal ini harus dilihat secara terpisah pada setiap pertandingan. Namun, saya rasa saya sudah cukup banyak berbicara mengenai hal itu.”
Irama permainan terganggu dalam hasil imbang di Dallas
Waktu jeda tersebut tampaknya membuat tim Belanda frustrasi karena mereka kesulitan mempertahankan momentum. Setelah babak pertama yang berlangsung ketat, Van Dijk membuka skor untuk Belanda, sementara Crysencio Summerville juga berhasil mencetak gol.
Namun, Oranje dua kali disamakan oleh tim Jepang yang tangguh, yang justru bersinar di tengah alur pertandingan yang terputus-putus.
Gol dari Keito Nakamura dan tendangan Daichi Kamada di menit-menit akhir memastikan kedua tim berbagi poin di Grup F. Meskipun Van Dijk tampil menonjol secara individu, rasa frustrasinya memuncak terkait pendekatan "satu ukuran untuk semua" terhadap kesejahteraan pemain yang diterapkan FIFA untuk turnamen ini, yang menurut beberapa kritikus telah mengubah pertandingan menjadi empat bagian yang terpisah.
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Perdebatan mengenai kesejahteraan pemain versus siaran televisi
Kebijakan Piala Dunia 2026 FIFA dirancang untuk melindungi para pemain dari cuaca panas ekstrem yang diperkirakan akan melanda Amerika Utara, namun penerapan aturan tersebut di stadion-stadion modern ber-AC seperti AT&T Stadium telah memicu perdebatan sengit. Para kritikus menyamakan jeda-jeda tersebut dengan format pertandingan NFL, di mana jeda iklan sering terjadi.
Penilaian Van Dijk menunjukkan bahwa meskipun niat untuk melindungi para pemain sah-sah saja, kurangnya fleksibilitas justru merusak pengalaman menonton dan alur alami sepak bola tingkat atas. Bagi Belanda, fokus kini beralih ke pertandingan grup kedua mereka melawan Swedia, di mana mereka berharap dapat mengamankan tiga poin dengan lebih sedikit gangguan di luar lapangan.