Ngumoha terus menorehkan sejarah baru di Liverpool; gol terbarunya melawan Fulham menjadikannya pencetak gol termuda klub di Liga Premier yang pernah bermain di Anfield. Di usia 17 tahun dan 225 hari, ia memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Raheem Sterling, sekaligus semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di sepak bola Eropa.

Penyelesaian akhir yang klinis dari pemain muda ini membuka skor dalam kemenangan 2-0 yang memberikan kelegaan yang sangat dibutuhkan bagi manajer Arne Slot. Setelah dikalahkan oleh Manchester City dan Paris Saint-Germain, masing-masing di kompetisi Piala FA dan Liga Champions, penampilan gemilang Ngumoha terbaru di Liga Premier telah memberikan secercah harapan menjelang pertandingan terpenting Liverpool musim ini hingga saat ini.







