Virgil van Dijk 'tidak khawatir' soal Rio Ngumoha yang 'rendah hati' di tengah desakan agar bintang muda Liverpool itu diturunkan sebagai starter melawan PSG
Munculnya pemecah rekor baru di Anfield
Ngumoha terus menorehkan sejarah baru di Liverpool; gol terbarunya melawan Fulham menjadikannya pencetak gol termuda klub di Liga Premier yang pernah bermain di Anfield. Di usia 17 tahun dan 225 hari, ia memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Raheem Sterling, sekaligus semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di sepak bola Eropa.
Penyelesaian akhir yang klinis dari pemain muda ini membuka skor dalam kemenangan 2-0 yang memberikan kelegaan yang sangat dibutuhkan bagi manajer Arne Slot. Setelah dikalahkan oleh Manchester City dan Paris Saint-Germain, masing-masing di kompetisi Piala FA dan Liga Champions, penampilan gemilang Ngumoha terbaru di Liga Premier telah memberikan secercah harapan menjelang pertandingan terpenting Liverpool musim ini hingga saat ini.
Van Dijk mendukung pemain muda berbakat itu
Dengan Liverpool tertinggal 2-0 secara agregat menjelang leg kedua perempat final Liga Champions melawan PSG, para penggemar mendesak agar Ngumoha diberi kesempatan sebagai starter. Kapten Virgil van Dijk yakin tekanan tersebut tidak akan mengganggu sang remaja, sambil memuji mentalitas dan etos kerjanya selama musim gemilangnya.
Berbicara tentang kemungkinan Ngumoha menjadi starter di Anfield pada Selasa, Van Dijk mengatakan: “Dia akan menghadapinya dengan tenang. Dia anak yang rendah hati, bekerja keras, dan mendengarkan. Dia ingin terus berkembang. Dia punya impian besar. Terserah dia dan orang-orang di sekitarnya untuk memastikan dia tetap seperti itu. Saya tidak khawatir ada yang berubah dalam hal itu.”
Melampaui patokan Sterling
Ngumoha sudah tak asing lagi dengan pencapaian gemilang di usia muda, setelah sebelumnya mencatatkan diri sebagai pencetak gol termuda Liverpool saat mencetak gol ke gawang Newcastle pada Agustus lalu di usia 16 tahun. Prestasi terbarunya melawan Fulham semakin memperkuat antusiasme seputar potensinya untuk memimpin lini depan.
Van Dijk percaya bahwa penghargaan ini harus menjadi bahan bakar bagi sang penyerang, dengan menyatakan: “Dia telah merebut rekor dari Raheem, yang tentu saja sangat menyenangkan baginya dan seharusnya memotivasi serta mendorongnya lebih jauh lagi. Kamu tidak boleh menganggap hal-hal seperti itu sebagai sesuatu yang biasa dan dia pun tidak akan melakukannya. Dia harus terus maju. Terserah manajer untuk memutuskan susunan tim dan rencana permainan untuk hari Selasa. Baik kamu menjadi starter atau tidak, setiap orang harus merasa menjadi bagian dari sesuatu yang istimewa. Itulah hal yang perlu kita coba lakukan untuk mengalahkan PSG.”
Mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh para legenda yang telah pergi
Waktu kemunculan Ngumoha sangatlah tepat mengingat kepergian Mohamed Salah dan Andy Robertson yang akan segera terjadi. Kedua pemain senior tersebut disambut dengan penuh emosi saat melawan Fulham setelah masing-masing mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan Anfield pada akhir musim ini, sehingga meninggalkan kekosongan yang signifikan dalam hal kepemimpinan dan bakat di skuad.