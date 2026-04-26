Virgil van Dijk ‘tidak khawatir’ dengan Alexander Isak yang mencetak empat gol, sementara Liverpool mengharapkan striker seharga £125 juta itu membuktikan nilai transfernya yang fantastis
'Pemicu utama' bagi Isak
Van Dijk memberikan dukungan penuh kepada Isak, dengan menegaskan bahwa kualitas sang penyerang tetap tak terbantahkan meskipun musim debutnya di Merseyside berjalan sulit dan hanya menghasilkan empat gol di semua kompetisi.
Isak membuka skor dalam kemenangan atas Crystal Palace pada Sabtu lalu, menandai tonggak penting bagi seorang pemain yang dibebani oleh harga transfer yang sangat tinggi dan serangkaian masalah kebugaran.
"Penting bagi Alex untuk mencetak gol sebagai penyerang dan itu adalah gol yang hebat," kata Van Dijk. "Berdasarkan apa yang saya lihat darinya, semua orang tahu, melihat, dan merasakan sebagai rekan setim betapa luar biasanya dia. Ini soal mendapatkan kesempatan bermain, kepercayaan diri, tapi tentu saja mencetak gol sebagai penyerang – itulah pemicu utamanya.
"Saya sama sekali tidak khawatir tentang dia. Kami menginginkan lebih dari sekadar gol darinya dan itulah yang bisa dia berikan, dan dia hanya perlu terus maju dan terus bekerja, tetap bugar, dan tetap menjadi pemain penting bagi klub sepak bola ini karena saya yakin dia akan melakukannya dan dia sudah melakukannya."
Mengatasi mimpi buruk di musim debut
Penyerang berusia 26 tahun itu mengalami masa-masa sulit sejak menyelesaikan transfer senilai £125 juta—rekor transfer Inggris—dari Newcastle United pada Agustus lalu. Masa-masanya di Anfield diwarnai oleh cedera, termasuk operasi akibat patah tulang fibula.
Van Dijk mengakui kesulitan yang dihadapi pemain Swedia itu, dengan menyatakan: "Mengatakan bahwa dia mengalami tahun yang sulit adalah pernyataan yang terlalu meremehkan. Dia mungkin bisa menjelaskannya dengan lebih baik, tetapi cedera yang dialaminya dan waktunya sangat tidak tepat. Tapi sekarang dia sudah fit dan kita semua tahu apa yang bisa dia berikan. Kini terserah padanya untuk terus menunjukkan itu – semoga setelah Piala Dunia karena di Piala Dunia kita akan bertanding melawan satu sama lain, jadi dia bisa sedikit lebih santai saat itu!"
Membangun tim di sekitar Isak dan Wirtz
Kemenangan atas Palace membuat Isak dan rekan setimnya yang juga didatangkan dengan status bintang, Florian Wirtz, sama-sama mencetak gol dalam satu pertandingan untuk pertama kalinya. Keduanya mewakili total investasi lebih dari £240 juta, dan Van Dijk yakin keduanya akan menjadi fondasi kesuksesan klub di masa depan seiring mereka beradaptasi dengan standar yang diterapkan di Anfield.
“Itu selalu menjadi rencana,” jelas bek asal Belanda itu. “Kedua pemain ini didatangkan ke klub untuk memberikan dampak, dan musim ini memang tidak mudah bagi siapa pun, termasuk keduanya, tapi Anda bisa melihat kualitas yang mereka miliki.”
Liverpool berupaya merebut tiket ke kompetisi Eropa
Setelah mengalahkan Crystal Palace, Liverpool naik ke peringkat keempat klasemen Liga Premier dengan 58 poin, hanya tertinggal dari Manchester United yang berada di peringkat ketiga karena selisih gol.
Tim asuhan Arne Slott akan menghadapi United pada Minggu depan dalam pertandingan yang berpotensi memperbaiki posisi The Reds dan hampir memastikan tempat mereka di Liga Champions musim depan.