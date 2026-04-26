Virgil van Dijk ‘tidak khawatir’ dengan Alexander Isak yang mencetak empat gol, sementara Liverpool mengharapkan striker seharga £125 juta itu membuktikan nilai transfernya yang fantastis

Van Dijk memberikan dukungan penuh kepada Isak, dengan menegaskan bahwa kualitas sang penyerang tetap tak terbantahkan meskipun musim debutnya di Merseyside berjalan sulit dan hanya menghasilkan empat gol di semua kompetisi.

Isak membuka skor dalam kemenangan atas Crystal Palace pada Sabtu lalu, menandai tonggak penting bagi seorang pemain yang dibebani oleh harga transfer yang sangat tinggi dan serangkaian masalah kebugaran.

"Penting bagi Alex untuk mencetak gol sebagai penyerang dan itu adalah gol yang hebat," kata Van Dijk. "Berdasarkan apa yang saya lihat darinya, semua orang tahu, melihat, dan merasakan sebagai rekan setim betapa luar biasanya dia. Ini soal mendapatkan kesempatan bermain, kepercayaan diri, tapi tentu saja mencetak gol sebagai penyerang – itulah pemicu utamanya.

"Saya sama sekali tidak khawatir tentang dia. Kami menginginkan lebih dari sekadar gol darinya dan itulah yang bisa dia berikan, dan dia hanya perlu terus maju dan terus bekerja, tetap bugar, dan tetap menjadi pemain penting bagi klub sepak bola ini karena saya yakin dia akan melakukannya dan dia sudah melakukannya."