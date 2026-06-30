AFP
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Virgil van Dijk secara mengejutkan menyatakan bahwa 'strategi permainan Belanda berhasil' setelah kekalahan telak di Piala Dunia melawan Maroko
Kekecewaan akibat tendangan penalti terus menghantui Oranje
Tim nasional Belanda mengalami kekalahan yang mengakhiri perjalanan mereka di turnamen ini setelah gagal mempertahankan keunggulan di menit-menit akhir melawan tim Maroko yang bermain agresif. Gol Cody Gakpo pada menit ke-72 sempat membawa pasukan Ronald Koeman ke ambang babak berikutnya, namun gol penyama kedudukan dari Issa Diop di masa tambahan waktu benar-benar membalikkan momentum. Tim Eropa yang tak berdaya itu hanya menguasai bola sebesar 17 persen pada babak perpanjangan waktu sebelum gagal mengeksekusi tiga tendangan penalti, sehingga tersingkir dengan skor 3-2 melalui adu penalti.
- Getty Images Sport
Kapten mendukung formasi pertahanan
Saat berbicara kepada stasiun televisi NOSsegera setelah peluit akhir berbunyi, kapten berusia 34 tahun, Van Dijk, tetap bersikap sangat tenang. Meskipun melihat timnya hanya melepaskan dua tembakan tepat sasaran sepanjang 120 menit pertandingan, bek tengah ini lebih fokus pada disiplin taktis tim daripada kurangnya ambisi menyerang yang begitu mencolok.
Van Dijk menyatakan: "Sangat sulit untuk menganalisisnya saat ini. Pertandingan yang intens. Saya pikir kami solid di lini pertahanan. Mereka tidak benar-benar bisa menemukan pemain yang bebas di antara lini, jadi rencana permainan kami berhasil, tentu saja. Saya pikir kami mencetak gol yang bagus. Pada akhirnya, di masa tambahan waktu, kami terdesak ke belakang. Kemudian pertandingan berlanjut ke adu penalti, dan sayangnya, kami tersingkir."
Pendekatan pragmatis terbukti tepat secara internal
Tim Oranje secara mengejutkan meninggalkan pola permainan tradisional mereka dengan menerapkan barisan pertahanan lima pemain untuk pertama kalinya dalam 32 pertandingan. Meskipun para kritikus mengecam formasi defensif tersebut, Van Dijk dengan tegas berpendapat bahwa menerapkan blok pertahanan yang lebih dalam telah menjadi kebutuhan taktis bagi negara-negara elit yang berkompetisi di kancah turnamen modern.
Van Dijk menambahkan: "Jika Anda perhatikan hampir semua tim besar di Piala Dunia, mereka juga mundur ke belakang dan menunggu momen yang tepat untuk melakukan tekanan. Kami berlatih keras untuk ini selama dua hari, dan kadang-kadang hasilnya bagus. Tentu saja, segalanya selalu bisa lebih baik, tapi ya, itu tidak ada gunanya bagi kami sekarang."
Ketika ditanya mengenai beban emosional menyaksikan adu penalti berlangsung dari lingkaran tengah, ia mengatakan: "Tentu saja sangat intens. Anda berlatih begitu keras untuk itu, dan pada akhirnya, Anda tersingkir."
Alih-alih menyalahkan para pemain yang gagal mencetak gol dari jarak 12 yard, sang kapten segera bersatu padu: “Saat ini, saya ingin segera masuk ke ruang ganti untuk bersama rekan-rekan. Itulah satu-satunya pikiran saya saat ini.”
- Getty Images Sport
Dampak taktis yang parah diperkirakan akan terjadi
Sebuah evaluasi mendalam yang suram menanti skuad Belanda setelah mengulangi sejarah yang tak diinginkan dengan gagal mencetak tiga tendangan penalti dalam adu penalti kompetitif untuk pertama kalinya sejak Euro 2000. Sementara Maroko yang meraih kemenangan melaju ke Houston untuk bertanding melawan Kanada di babak 16 besar, raksasa Eropa yang tersingkir ini terbang pulang untuk menghadapi pengawasan internal yang ketat terkait identitas dan kepemimpinan mereka di lapangan.
Kekecewaan pahit ini juga telah membuat tim pelatih berada dalam kekacauan, dengan Koeman mempertimbangkan posisinya menyusul tersingkirnya tim secara prematur.