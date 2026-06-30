Virgil van Dijk secara mengejutkan menyatakan bahwa 'strategi permainan Belanda berhasil' setelah kekalahan telak di Piala Dunia melawan Maroko

Tim Oranje secara mengejutkan meninggalkan pola permainan tradisional mereka dengan menerapkan barisan pertahanan lima pemain untuk pertama kalinya dalam 32 pertandingan. Meskipun para kritikus mengecam formasi defensif tersebut, Van Dijk dengan tegas berpendapat bahwa menerapkan blok pertahanan yang lebih dalam telah menjadi kebutuhan taktis bagi negara-negara elit yang berkompetisi di kancah turnamen modern.

Van Dijk menambahkan: "Jika Anda perhatikan hampir semua tim besar di Piala Dunia, mereka juga mundur ke belakang dan menunggu momen yang tepat untuk melakukan tekanan. Kami berlatih keras untuk ini selama dua hari, dan kadang-kadang hasilnya bagus. Tentu saja, segalanya selalu bisa lebih baik, tapi ya, itu tidak ada gunanya bagi kami sekarang."

Ketika ditanya mengenai beban emosional menyaksikan adu penalti berlangsung dari lingkaran tengah, ia mengatakan: "Tentu saja sangat intens. Anda berlatih begitu keras untuk itu, dan pada akhirnya, Anda tersingkir."

Alih-alih menyalahkan para pemain yang gagal mencetak gol dari jarak 12 yard, sang kapten segera bersatu padu: “Saat ini, saya ingin segera masuk ke ruang ganti untuk bersama rekan-rekan. Itulah satu-satunya pikiran saya saat ini.”