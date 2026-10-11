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Virgil van Dijk sampaikan pesan tegas soal vonis bersalah Manchester City, tetapi menolak berkomentar setelah kekalahan telak Liverpool di Anfield
Van Dijk tetap bungkam di tengah frustrasi di Anfield
Sesuai dugaan, suasana di Merseyside memanas saat Liverpool menjamu Manchester City di Anfield dalam pertemuan pertama mereka sejak Manchester City dinyatakan bersalah atas pelanggaran finansial. Namun, perayaan tuan rumah yang dinantikan berubah menjadi sore yang pahit bagi Liverpool. Mereka kalah telak 3-0 di hadapan pendukung sendiri.
Van Dijk, yang tetap bersikap profesional, harus menanggapi penampilan mengecewakan timnya sekaligus persoalan besar yang tak bisa diabaikan, yakni masalah hukum City. Berbicara kepada media di zona campuran, kapten Liverpool itu menegaskan bahwa meski banyak yang ingin ia sampaikan mengenai perkara tersebut, ia tidak akan terus-menerus mengomentari skandal yang masih berkembang. "Satu-satunya yang bisa saya katakan, karena kasus ini masih berlangsung, adalah bahwa saya sangat menikmati rivalitas ini."
Ia menambahkan: "Namun, itu soal persaingan di lapangan. Apa yang terjadi di luar lapangan adalah cerita yang sama sekali berbeda. Karena kasus ini masih berlangsung, sebaiknya saya tidak berkomentar. Ketika perkara ini benar-benar tuntas, saya pasti akan menyampaikan pendapat saya. Namun, untuk saat ini, mari kita tunggu dan lihat."
- AFP
Atmosfer toksik menyambut Manchester City
Meski Van Dijk tetap berhati-hati dalam komentar publiknya, para pendukung di dalam stadion jauh lebih blak-blakan. Manchester City mendapat sambutan yang sangat tidak bersahabat dengan teriakan "penipu" saat tiba di stadion. Para pendukung tuan rumah pun menunjukkan sikap mereka terhadap persoalan finansial yang membayangi Stadion Etihad.
Permusuhan itu dipicu oleh putusan terbaru yang menyimpulkan bahwa City terlibat dalam perjanjian komersial "palsu" untuk menggelembungkan kondisi keuangannya. Temuan yang menunjukkan bahwa pendapatan klub dinaikkan secara artifisial lebih dari £900 juta selama sembilan tahun membuat rasa ketidakadilan di kalangan pendukung rival mencapai puncaknya. Bagi Liverpool, yang finis sebagai runner-up di bawah City dalam beberapa musim tersebut, putusan itu terasa sangat menyakitkan. Pada hari pertandingan, barang dagangan dan bendera bernada menghina pun terlihat di sekitar area luar stadion.
Integritas olahraga dan tamparan kenyataan dari skor 3-0
Di lapangan, drama hukum itu tampaknya tidak banyak berdampak negatif pada tim asuhan Enzo Maresca. Tim tamu tampil efektif untuk mengalahkan Liverpool, yang kesulitan menghadapi ketepatan taktik dan pergerakan City.
Hasil itu menjadi pengingat jelas bahwa, terlepas dari kontroversi di luar lapangan, kualitas skuad City tetap berada di level elite. Bagi Liverpool, kekalahan tersebut menjadi pukulan yang menghambat upaya mereka memangkas jarak dari pemuncak klasemen Liga Primer.
- AFP
Ketidakpastian soal sanksi Premier League masih membayangi
Ketidakpastian soal kemungkinan sanksi masih membayangi kompetisi. Para manajer di seluruh liga telah menyuarakan kekhawatiran tentang dampak putusan tersebut terhadap integritas sepak bola Inggris dalam jangka panjang. Sebelum pertandingan, manajer Liverpool Andoni Iraola mengomentari situasi ini. Menurutnya, bagian terburuk dari persoalan tersebut adalah belum jelasnya hukuman apa yang sebenarnya akan dijatuhkan. Kemungkinannya berkisar dari denda besar dan pengurangan poin hingga pencabutan gelar atau bahkan pengusiran dari kompetisi. Liga pun masih berada dalam ketidakpastian administratif.
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