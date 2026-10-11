Sesuai dugaan, suasana di Merseyside memanas saat Liverpool menjamu Manchester City di Anfield dalam pertemuan pertama mereka sejak Manchester City dinyatakan bersalah atas pelanggaran finansial. Namun, perayaan tuan rumah yang dinantikan berubah menjadi sore yang pahit bagi Liverpool. Mereka kalah telak 3-0 di hadapan pendukung sendiri.

Van Dijk, yang tetap bersikap profesional, harus menanggapi penampilan mengecewakan timnya sekaligus persoalan besar yang tak bisa diabaikan, yakni masalah hukum City. Berbicara kepada media di zona campuran, kapten Liverpool itu menegaskan bahwa meski banyak yang ingin ia sampaikan mengenai perkara tersebut, ia tidak akan terus-menerus mengomentari skandal yang masih berkembang. "Satu-satunya yang bisa saya katakan, karena kasus ini masih berlangsung, adalah bahwa saya sangat menikmati rivalitas ini."

Ia menambahkan: "Namun, itu soal persaingan di lapangan. Apa yang terjadi di luar lapangan adalah cerita yang sama sekali berbeda. Karena kasus ini masih berlangsung, sebaiknya saya tidak berkomentar. Ketika perkara ini benar-benar tuntas, saya pasti akan menyampaikan pendapat saya. Namun, untuk saat ini, mari kita tunggu dan lihat."



